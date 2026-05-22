FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

AGRO 22.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
Επιμέλεια Ανθή Γεωργίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ δεν αποτελεί μια προσωρινή διαταραχή της ναυτιλίας, αλλά την απαρχή ενός συστημικού σοκ στον αγροδιατροφικό τομέα, το οποίο θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων εντός έξι έως 12 μηνών. Η αποφυγή ενός τέτοιου αποτελέσματος θα απαιτήσει εναλλακτικές εμπορικές διαδρομές, αυτοσυγκράτηση στους περιορισμούς των εξαγωγών, προστασία των ανθρωπιστικών ροών και αναχώματα για την απορρόφηση του υψηλότερου κόστους μεταφοράς, προειδοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Έχει έρθει η ώρα να «αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σοβαρά πώς να αυξήσουμε την ικανότητα απορρόφησης των χωρών, πώς να αυξήσουμε την ανθεκτικότητά τους σε αυτό το στραγγαλισμό, έτσι ώστε να αρχίσουμε να ελαχιστοποιούμε τις πιθανές επιπτώσεις», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, Maximo Torero.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται θα καθορίσουν εάν θα εμφανιστεί μια σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων εντός έξι έως 12 μηνών

Αυτό περιλαμβάνει τη διερεύνηση «παρεμβάσεων από κυβερνήσεις, από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και από υπηρεσίες του ΟΗΕ και άλλα ερευνητικά κέντρα, προκειμένου να βοηθηθούν οι χώρες να αντιμετωπίσουν καλύτερα την τρέχουσα κατάσταση», ανέφερε ο Torero.

FAO: Ο αντίκτυπος είναι ήδη ορατός

Σύμφωνα με τον FAO, το παράθυρο για προληπτική δράση κλείνει γρήγορα. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται τώρα από τους αγρότες και τις κυβερνήσεις σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων, τις εισαγωγές, τη χρηματοδότηση και τις επιλογές καλλιεργειών θα καθορίσουν εάν θα εμφανιστεί μια σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων εντός έξι έως 12 μηνών.

Ο αντίκτυπος είναι ήδη ορατός. Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO, ο οποίος παρακολουθεί τις μηνιαίες μεταβολές στις διεθνείς τιμές ενός καλαθιού παγκοσμίως εμπορεύσιμων ειδών διατροφής, αυξήθηκε για τρίτο συνεχή μήνα τον Απρίλιο, καθοδηγούμενος από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις διαταραχές που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Το σοκ εξελίσσεται σε στάδια: ενέργεια, λιπάσματα, σπόροι, χαμηλότερες αποδόσεις, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων και, στη συνέχεια, πληθωρισμός των τροφίμων.

Η άμβλυνση αυτών των επιπτώσεων θα απαιτήσει τη στροφή σε εναλλακτικές χερσαίες και θαλάσσιες διαδρομές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μέσω της ανατολικής Αραβικής Χερσονήσου, της δυτικής Σαουδικής Αραβίας και της Ερυθράς Θάλασσας, δήλωσε ο David Laborde, Διευθυντής του Τμήματος Αγροδιατροφικής Οικονομίας του FAO. Ωστόσο, αυτές οι διαδρομές έχουν περιορισμένη χωρητικότητα, καθιστώντας κρίσιμη την αποφυγή εξαγωγικών περιορισμών από τους μεγάλους παραγωγούς.

Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τη διασφάλιση των ανθρωπιστικών ροών τροφίμων, πρόσθεσε ο Torero.

Η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί με την έναρξη του φαινομένου El Niño, το οποίο αναμένεται να φέρει ξηρασίες και να διαταράξει τα πρότυπα των βροχοπτώσεων και της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές.

Οι συστάσεις του FAO

Ο FAO έχει συντάξει μια σειρά από συστάσεις πολιτικής που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ.

Βραχυπρόθεσμες συστάσεις:

  • Ταχεία διασφάλιση εναλλακτικών χερσαίων και θαλάσσιων διαδρόμων για την παράκαμψη του Ορμούζ – αυτό δεν θα επιλύσει το μέγεθος του σοκ στην προμήθεια εισροών, αλλά θα βοηθήσει στην οριακή μείωσή του.
  • Αποφυγή εξαγωγικών περιορισμών, ιδίως στην ενέργεια, τα λιπάσματα και τις εισροές.
  • Εξαίρεση της επισιτιστικής βοήθειας από εμπορικούς περιορισμούς.
  • Προώθηση της συγκαλλιέργειας (δημητριακά + ψυχανθή) σε επείγουσες παρεμβάσεις για τη μείωση της χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων και την παροχή σημαντικών διατροφικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών και αγρονομικών οφελών.
  • Ενεργοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, αξιοποιώντας διδάγματα από τη Λατινική Αμερική.
  • Αποφυγή οριζόντιων επιδοτήσεων, οι οποίες δημιουργούν σημαντικές δημοσιονομικές πιέσεις και τείνουν να είναι οπισθοδρομικές (άδικες)· αντίθετα, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη στοχευμένη στήριξη των πλέον ευάλωτων μέσω ψηφιακών μητρώων που μπορούν να κατευθύνουν αποτελεσματικά τη βοήθεια σε ευάλωτα αγροτικά νοικοκυριά και μικροκαλλιεργητές, ιδιαίτερα στην Αφρική.

Μεσοπρόθεσμες συστάσεις:

  • Αποφυγή της ενίσχυσης της ζήτησης για βιοκαύσιμα κατά τη διάρκεια ελλείψεων, ώστε να περιοριστεί ο ανταγωνισμός μεταξύ τροφίμων και καυσίμων.
  • Διασφάλιση ότι οι ενεργειακές πολιτικές δεν θα επιδεινώσουν τις επισιτιστικές κρίσεις.
  • Επέκταση των προσιτών πιστώσεων για αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις μέσω δευτεροβάθμιων ιδρυμάτων, ώστε να παρέχονται πιστωτικές γραμμές που να φτάνουν σε ΜΜΕ, πολύ μικρές επιχειρήσεις (MSMEs) και παράγοντες της αλυσίδας αξίας. Αυτές οι γραμμές θα πρέπει να αφορούν χαμηλότοκα επείγοντα δάνεια, με χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής ευθυγραμμισμένα με τις περιόδους συγκομιδής και με περίοδο χάριτος τουλάχιστον έξι έως εννέα μηνών.
  • Συνδυασμός των γεωργικών δανείων με εγγυημένες συμφωνίες απορρόφησης από φορείς συγκέντρωσης, μεταποιητές ή δημόσιους αγοραστές.
  • Χρήση ψηφιακών μητρώων αγροτών και συστημάτων κινητού χρήματος, όπως εφαρμόστηκαν στη Μοζαμβίκη και το Περού, για ταχεία εκταμίευση.
  • Ένταξη των άτυπων αγροτών σε διάφορες μορφές οριζόντιου συντονισμού (αγροτικοί σύλλογοι, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί κ.λπ.) για τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και υποστήριξη, και αξιοποίηση της κρίσης ως ευκαιρία για την επισημοποίηση (νομιμοποίηση) των αγροτών μέσω ψηφιακών μητρώων.
  • Παροχή διευκολύνσεων για το ισοζύγιο πληρωμών, υποστήριξη της ταχείας εκταμίευσης και επέκταση της χρηματοδότησης για εισαγωγές τροφίμων και λιπασμάτων. Ο Μηχανισμός Χρηματοδότησης Εισαγωγών Τροφίμων (Food Import Financing Facility) έχει σχεδιαστεί για αυτό το σκοπό, και η εφαρμογή του παραθύρου για το σοκ των τιμών των τροφίμων που ενεργοποιήθηκε το 2022 θα πρέπει να επαναενεργοποιηθεί.
  • Χρήση χρηματοδότησης ταχείας διαδικασίας (fast-track) και αύξηση των επιχορηγήσεων για χώρες με προβλήματα χρέους, μέσω υφιστάμενων μηχανισμών των Πολυμερών Αναπτυξιακών Τραπεζών (MDBs) και των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (IFIs).

Μακροπρόθεσμες συστάσεις:

  • Διαφοροποίηση λιμένων, διαδρόμων, αποθήκευσης και συστημάτων logistics παγκοσμίως, για τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τα γεωγραφικά σημεία συμφόρησης (chokepoints) στο μέλλον.
  • Δημιουργία περιφερειακών αποθεμάτων και υποδομών αποθήκευσης για την ενίσχυση της μελλοντικής απορρόφησης σοκ.
  • Βελτίωση της ανθεκτικότητας των εγχώριων και διασυνοριακών συστημάτων μεταφορών.
  • Χρήση ευνοϊκής χρηματοδότησης (concessional financing) για την επιτάχυνση της διαφοροποίησης του ενεργειακού μείγματος και την επέκταση της άρδευσης, αντικαθιστώντας το ντίζελ με ηλεκτρικά και ηλιακά συστήματα, ιδίως για την άρδευση.
  • Επέκταση της χρήσης ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων, drones και τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας.
  • Βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω της χαρτογράφησης του εδάφους και της εφαρμογής ακριβείας, ώστε να μειωθεί η σπατάλη λιπασμάτων και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης θρεπτικών συστατικών.
  • Ανάπτυξη ταμείων καινοτομίας για την υποστήριξη της πράσινης αμμωνίας, των βιοδιεγερτών, της γενετικής των καλλιεργειών και των τεχνολογιών αποδοτικότητας θρεπτικών συστατικών. Αν και αυτό θα απαιτήσει τρία έως πέντε χρόνια, θα ενισχύσει σημαντικά τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα.
  • Συντονισμός με εταιρείες λιπασμάτων για την ανάπτυξη κοινών συστημάτων χαρτογράφησης εδάφους και λιπασμάτων, βάσει συμφωνημένων κοινών προτύπων.
  • Υποστήριξη της αλλαγής καλλιεργειών, της συγκαλλιέργειας και της βελτίωσης της αποδοτικότητας των λιπασμάτων, αντί για την επιδίωξη πλήρους αναδιάρθρωσης του συστήματος.
  • Ενίσχυση της μακροοικονομικής ανθεκτικότητας έναντι του πληθωρισμού των τροφίμων και των σοκ στις εισαγωγές.
  • Επέκταση της χρήσης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, ασφάλισης και μηχανισμών παρακολούθησης για δράση πριν κλιμακωθούν οι κρίσεις. Αυτό είναι ακόμη πιο επείγον δεδομένης της υψηλής πιθανότητας ενός ισχυρού φαινομένου El Niño.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13
Επικαιρότητα

Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13
ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό
Economy

ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό
ΗΠΑ – Ιράν: Σημάδια προόδου στις προσπάθειες να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος

Σημάδια προόδου για ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν
Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
World

Απόφαση - σταθμός για βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος της ΕΕ
ΟΠΕΚΑ: Διακοπές για 27.500 αγρότες
AGRO

Διακοπές για 27.500 αγρότες με προγράμματα του ΟΠΕΚΑ
Βραχυχρόνια μίσθωση: Έρχονται περιορισμοί στα Airbnb
Ακίνητα

Μπαίνει φρένο στα Airbnb - Οι νέοι κόφτες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Γιοχάνεσμπουργκ: Η οικονομική πρωτεύουσα της Αφρικής στο χείλος της οικονομικής καταστροφής
World

Το Γιοχάνεσμπουργκ στα πρόθυρα οικονομικού ολέθρου

Το πρόβλημα του Γιοχάνεσμπουργκ που καταρρέει καταλήγει στην πολιτική

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΔΕΗ: Ποια deals έρχονται μετά την ιστορική ΑΜΚ
Business

Η ΔΕΗ τίναξε τη «μπάνκα» και πάει για deals

Η ΔΕΗ μετά την ΑΜΚ ανακοινώνει deals - Το mega data center στη Δ. Μακεδονία - Ρεύμα... και σε hubs για AI σε Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Χρήστος Κολώνας
Όμιλος Fourlis: Οι δυο στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης της Fourlis
Business

Πώς «χτίζεται» η Fourlis της επόμενης μέρας - Το νέο μοντέλο

Τι ανέφεραν Βασίλης Φουρλής και Γιάννης Βασιλάκος για τις προτεραιότητες που θέτει ο όμιλος Fourlis – Η μηχανή αντιστάθμισης κόστους, τα νέα ΙΚΕΑ και η κερδοφορία των Foot Lockers

Γιώργος Μανέττας
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Όμιλος Διβάνη: Η προίκα του 2025 και ο αστάθμητος παράγοντας της Μέσης Ανατολής
Τουρισμός

Caravel - Apollon: «Bαρόμετρο» η Μέση Ανατολή, αγκάθι οι μισθοί

Τι βλέπει ο όμιλος Διβάνη για την πορεία τη φετινή χρονιά - Η δυναμική της Αθήνας, το Airbnb και το γεωπολιτικό ρίσκο

Λάμπρος Καραγεώργος
G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων
Κόσμος

G7 των νέων: Είμαστε τα θύματα όλων των κρίσεων

«Συντάξεις, χρέη, κλιματική αλλαγή, φυσικοί και εμπορικοί πόλεμοι... Εμείς χρηματοδοτούμε όλες τις παγκόσμιες κρίσεις», καταγγέλλουν οι νέοι

Αλέξανδρος Καψύλης
Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός
Economy

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Τι δείχνουν οι εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας - Οι προβλέψεις για ευρωζώνη και ΕΕ

Γιάννης Αγουρίδης
Βιομηχανικά μέταλλα: Οι φόβοι για τον πληθωρισμό επηρεάζουν τις τιμές τους
Commodities

Οι φόβοι για πληθωρισμό επηρεάζουν τα βιομηχανικά μέταλλα

Χαλκός, αλουμίνιο, ψευδάργυρος και άλλα μέταλλα παρουσιάζουν αυτή την εβδομάδα διακυμάνσεις που οφείλονται στον πληθωρισμό

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από AGRO
ΟΠΕΚΑ: Διακοπές για 27.500 αγρότες
AGRO

Διακοπές για 27.500 αγρότες με προγράμματα του ΟΠΕΚΑ

Τι προβλέπουν τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ για τους αγρότες

Κώστας Παπαδής
ΗΠΑ: Ξηρασία και αυξανόμενο κόστος από τον πόλεμο στο Ιράν πλήττουν τους αγρότες
AGRO

Ξηρασία και αυξανόμενο κόστος πλήττουν τους αγρότες

Η ξηρασία επεκτείνεται στο 60% της ηπειρωτικής χώρας των ΗΠΑ – Οικονομία στα λιπάσματα κάνουν οι αγρότες

Σχοινάς: Η Ελλάδα στηρίζει την γαλάζια οικονομία
AGRO

Σχοινάς: Η Ελλάδα στηρίζει την γαλάζια οικονομία

Στη Λεμεσό ο Μαργαρίτης Σχοινάς για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας

Καββαδάς: Νέες δράσεις στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό – Οι έξι παρεμβάσεις
AGRO

Καββαδάς: Νέες δράσεις στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό - Οι έξι παρεμβάσεις

Τι ανακοίνωσε ο υφυπουργός Aθ. Καββαδάς από τη Λέσβο - Οι δράσεις του ΥΠΑΑΤ εντατικοποιούνται

Ροδάκινα: Τι συμβαίνει με τις ξερές και «τυφλές» βέργες και τους παραμορφωμένους καρπούς
AGRO

Τι συμβαίνει με τις ξερές και «τυφλές» βέργες και τα παραμορφωμένα ροδάκινα

Οδηγίες στους παραγωγούς για τις ξερές και «τυφλές» βέργες στις ροδακινιές και τα παραμορφωμένα ροδάκινα δίνει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ροδάκινου

Κρήτη: Ζητούνται αποζημιώσεις για τους ελαιοπαραγωγούς
AGRO

Ζητούνται αποζημιώσεις για τους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης

Η δραστική μείωση της παραγωγής στην Κρήτη οφείλεται σε εξωγενείς και μη ελεγχόμενες κλιματικές συνθήκες

Κρασί: Η Βρετανία κατακτά ρεκόρ χρυσών μεταλλίων
AGRO

Πώς το αγγλικό κρασί κατέκτησε ρεκόρ χρυσών μεταλλίων

Το αγγλικό κρασί κέρδισε το υψηλότερο ποσοστό μεταλλίων ανά συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό – Το Κεντ η καλύτερη περιοχή της χώρας

Latest News
Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13
Επικαιρότητα

Greece’s Summer Sales Set to Begin on July 13

Retailers are preparing for the seasonal discount period, which will run through the end of August, while shops will also have the option to open on the first Sunday of the sales season

ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό
Economy

ΠΟΕΕΤ: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον επισιτισμό – τουρισμό

Τα αιτήματα της ΠΟΕΕΤ

ΗΠΑ – Ιράν: Σημάδια προόδου στις προσπάθειες να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία
Κόσμος

Σημάδια προόδου για ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε σε πρόοδο στις έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Προσμετρώνται στη σύνταξη τα βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ
World

Απόφαση - σταθμός για βαρέα και ανθυγιεινά από άλλο κράτος της ΕΕ

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εργαζόμενους

Γιώργος Μαζιάς
ΟΠΕΚΑ: Διακοπές για 27.500 αγρότες
AGRO

Διακοπές για 27.500 αγρότες με προγράμματα του ΟΠΕΚΑ

Τι προβλέπουν τα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ για τους αγρότες

Κώστας Παπαδής
Βραχυχρόνια μίσθωση: Έρχονται περιορισμοί στα Airbnb
Ακίνητα

Μπαίνει φρένο στα Airbnb - Οι νέοι κόφτες

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για βραχυχρόνια μίσθωση και μέτρα στήριξης

Ανδρομάχη Παύλου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο
Business

Η ευκαιρία στο γάλλιο, το ραντεβού με EDF και τα SMRs

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος από τη ΓΣ της Metlen άναψε σινιάλο για νέα deals - Τι είπε για ΔΕΗ και πυρηνική ενέργεια

Χρήστος Κολώνας
Μη συστημικές τράπεζες: Το στοίχημα για αύξηση μεριδίων στα δάνεια
Τράπεζες

Το στοίχημα Optima και CrediaBank στα νέα δάνεια

Οι μη συστημικές τράπεζες επιδιώκουν τη διατήρηση των ρυθμών μεγέθυνσης των χαρτοφυλακίων τους σε επίπεδα υψηλότερα των συστημικών ομίλων

Αγης Μάρκου
Το «Δικαίωμα Παραμονής»
Experts

Το «Δικαίωμα Παραμονής»

Eνα πολιτικό στοίχημα για το μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας στην ψηφιακή εποχή

Μιχάλης Κρητικός
Το ανέλπιστο θαύμα και οι προκλήσεις
Experts

Το ανέλπιστο θαύμα

Οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψαν ιστορικά υψηλές επιδόσεις, αποδεικνύοντας ότι η χώρα διαθέτει επιχειρήσεις με ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης
Giga… τζίρος στη ΔΕΗ, τα σχέδια για CrediaBank – Ευρώπη, τι ψάχνουν οι Κύπριοι στην Ξάνθη, τα μηνύματα Μυτιληναίου
Inside Stories

Giga… τζίρος στη ΔΕΗ, τα σχέδια για CrediaBank – Ευρώπη, τι ψάχνουν οι Κύπριοι στην Ξάνθη, τα μηνύματα Μυτιληναίου

Από το mega... στο giga

Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Το ταμείο για το 2025 και οι νέες επενδύσεις στις υποδομές
Λιμάνια

Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Τα νέα τιμολόγια και το... cold ironing

Τα νέα τιμολόγια έφεραν άνοδο εσόδων και κερδών το 2025 για το Λιμάνι Ηγουμενίτσας 

Λάμπρος Καραγεώργος
Σούπερ μάρκετ: Στα 5,3 δισ. οι πωλήσεις στο τετράμηνο του 2026 – Το «τέλος» των προσφορών
Τρόφιμα – ποτά

Άλμα 7,2% για τα σούπερ μάρκετ - Τι συμβαίνει με τις προσφορές

«Βουτιά» στις προσφορές για τα σούπερ μάρκετ – Άλμα 21,6% για τα e-shop - Ποια καταστήματα και ποιες περιοχές «τρέχουν» με διψήφια ποσοστά

Δημήτρης Χαροντάκης
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιβάλλει «διόδια» και οι ΗΠΑ απαντούν με αποκλεισμό
Ναυτιλία

Θρίλερ στο Ορμούζ - Τα διόδια του Ιράν και η έφοδος των ΗΠΑ 

Χάρτη με τις περιοχές ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ δημοσιοποίησε το Ιράν

Λάμπρος Καραγεώργος
FAO: Προ των πυλών παγκόσμια κρίση ακρίβειας στα τρόφιμα – «Ο χρόνος τελειώνει»
AGRO

Συναγερμός από FAO – Έρχεται εκτίναξη τιμών στα τρόφιμα

Ο FAO περιγράφει επείγοντα μέτρα και πολιτικές συστάσεις για την αποτροπή μιας σοβαρής κρίσης εντός έξι έως 12 μηνών

Ανθή Γεωργίου
Carrefour: Πλάνο για επέκταση μέσω… franchise – Αύξηση τζίρου αλλά με ζημιές το 2025
Business

Αλλαγή πορείας στη στρατηγική των Carrefour στην Ελλάδα

Τη δημιουργία 20 νέων καταστημάτων Carrefour προγραμματίζει η Retail & More του ομίλου AVE

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies