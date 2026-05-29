Πιερρακάκης: Μέχρι το τέλος του φθινοπώρου ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων

Τη διαβεβαίωση ότι ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του φθινοπώρου έδωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας πως «κανένας πολίτης που θα θέλει να προστατεύσει την πρώτη του κατοικία εξυπηρετώντας τις υποχρεώσεις του, δεν θα μείνει απροστάτευτος».

Μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου «Investing in Change: How Crete is Being Transformed» που διοργάνωσαν το powergame.gr και ο Economist, ο υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στην «τελική ευθεία» για την υλοποίηση του φορέα, σημειώνοντας πως αναμένονται άμεσα οι δεσμευτικές προσφορές.

Όπως εξήγησε, ο μηχανισμός θα λειτουργεί ως δίχτυ προστασίας για τους πραγματικά ευάλωτους δανειολήπτες, καθώς το ακίνητο θα αποκτάται από τον φορέα και ο πολίτης θα μπορεί να παραμένει στην κατοικία του καταβάλλοντας επιδοτούμενο ενοίκιο, ύψους από 70 έως 210 ευρώ, για διάστημα έως και 12 ετών, με δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου στο τέλος της περιόδου.

Παράλληλα, ο κ. Πιερρακάκης προανήγγειλε νέα παρέμβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι ποιο περιουσιακό στοιχείο επιθυμούν να προστατεύσουν, με έμφαση στην κύρια κατοικία τους, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα «κουρέματα» και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι κάτω από το 10% των πλειστηριασμών αφορά κατοικίες, συμπεριλαμβανομένων και δευτερευουσών ή εξοχικών κατοικιών, επισημαίνοντας ωστόσο πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ζήτημα με ένα «ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας».

Πιερρακάκης: Παράταση στην επιδότηση του diesel

Αναφερόμενος στην απόφαση παράτασης της επιδότησης μόνο στο πετρέλαιο κίνησης και όχι στη βενζίνη, ο υπουργός εξήγησε ότι η επιλογή έγινε λόγω της ισχυρότερης επίδρασης του diesel στις εφοδιαστικές αλυσίδες και κατ’ επέκταση στον πληθωρισμό.

Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει διαθέσει συνολικά πάνω από 800 εκατ. ευρώ για μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση και διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες και υπάρξει ο αναγκαίος δημοσιονομικός χώρος.

Το παραγωγικό μοντέλο αλλάζει

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται ήδη σε τροχιά αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, επικαλούμενος την αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Όπως ανέφερε, οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έχουν φτάσει σήμερα στο 17%, ενώ οι εξαγωγές από το 20% έχουν ανέλθει στο 42% του ΑΕΠ, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 51%.

Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα καταγράφει δημοσιονομική ισορροπία, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους σε σχέση με άλλες χώρες, ενώ η ανεργία κινείται πλέον κοντά στο 8%.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι συνέβαλε καθοριστικά στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση της οικονομίας, μέσω συνδυασμού επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.