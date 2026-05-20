Ρήτρα διαφυγής: Ξανά στο τραπέζι της Κομισιόν λόγω πολέμου

Ο πόλεμος, τα καύσιμα και οι μυστικές διαβουλεύσεις για νέο κύκλο δημοσιονομικής χαλάρωσης φέρνουν στο προσκήνιο τη ρήτρα διαφυγής

Economy 20.05.2026, 22:00
Σχολιάστε
Ρήτρα διαφυγής: Ξανά στο τραπέζι της Κομισιόν λόγω πολέμου
Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Κλώσσας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν πλησιάζει πλέον τους τρεις μήνες και τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, το ενεργειακό σοκ έχει αρχίσει να πιέζει με τέτοια ένταση ώστε η Ευρώπη να επιστρέφει ξανά σε μια συζήτηση περί δημοσιονομικής ευελιξίας και μιας νέας μορφής «ρήτρας διαφυγής».

Οι τελευταίες εβδομάδες έχουν αλλάξει αισθητά το κλίμα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Το Brent κινείται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια, το φυσικό αέριο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, οι τιμές μεταφορών αυξάνονται και το ενεργειακό κόστος περνά πλέον βαθύτερα στην πραγματική οικονομία. Το βασικό πρόβλημα για πολλές κυβερνήσεις είναι η αίσθηση ότι η κρίση αρχίζει να αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά και ότι η αγορά προεξοφλεί ήδη έναν δύσκολο χειμώνα για την Ευρώπη.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, στις τελευταίες συναντήσεις οικονομικών επιτελείων και τεχνικών ομάδων της Κομισιόν καταγράφηκε σαφής μετατόπιση της συζήτησης. Μέχρι πριν από λίγο διάστημα, το βασικό μέλημα ήταν η επιστροφή στη δημοσιονομική πειθαρχία μετά την περίοδο των διαδοχικών κρίσεων. Τώρα όμως ο φόβος έχει να κάνει με το πόσο μπορούν να αντέξουν οι οικονομίες χωρίς ένα νέο πακέτο στήριξης.

Η Ιταλία πιέζει, η Γερμανία ανησυχεί

Η χώρα που κινείται πιο έντονα στο παρασκήνιο είναι η Ιταλία. Η Ρώμη έχει αρχίσει να μεταφέρει σε πολλαπλά επίπεδα την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, επισημαίνοντας ότι η ενεργειακή κρίση δημιουργεί έκτακτες δημοσιονομικές ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν αποκλειστικά μέσω αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιταλική κυβέρνηση έχει θέσει το ζήτημα σε επαφές με τη Γαλλία, την Ισπανία αλλά και με στελέχη της Κομισιόν, ζητώντας ουσιαστικά περισσότερο χρόνο και μεγαλύτερο περιθώριο κρατικών παρεμβάσεων. Το επιχείρημα που χρησιμοποιείται είναι ότι η νέα ενεργειακή κρίση δεν μοιάζει με τις προηγούμενες διακυμάνσεις των αγορών. Οι πιέσεις περνούν πλέον στη βιομηχανία, στη μεταποίηση, στις μεταφορές και στην κατανάλωση, απειλώντας άμεσα την ανάπτυξη.

Στη Γερμανία η κυβέρνηση εξακολουθεί να εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε μια γενικευμένη χαλάρωση των κανόνων, ωστόσο οι πιέσεις από τη βιομηχανία αυξάνονται καθημερινά. Μεγάλες βιομηχανικές ενώσεις έχουν ήδη προειδοποιήσει το Βερολίνο ότι το ενεργειακό κόστος αρχίζει να πλήττει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα, ειδικά σε ενεργοβόρους κλάδους. Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, γερμανικές επιχειρήσεις πιέζουν πλέον για ευρωπαϊκές λύσεις σε επίπεδο κοινών προμηθειών LNG, στρατηγικών αποθεμάτων και μηχανισμών στήριξης, καθώς ο φόβος ενός δύσκολου χειμώνα επανέρχεται όλο και πιο έντονα.

Η Fitch προειδοποιεί ότι μια γενικευμένη επιστροφή οριζόντιων παρεμβάσεων μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές μεσοπρόθεσμες πιέσεις στα δημόσια οικονομικά

Οι αγορές βλέπουν νέο δημοσιονομικό κύκλο

Το κλίμα βέβαια αλλάζει και στις αγορές, με επενδυτές, τεχνοκράτες και διαχειριστές κεφαλαίων που συμμετείχαν σε πρόσφατες επαφές με στελέχη της Κομισιόν, περιγράφουν αυξανόμενη ανησυχία για την πορεία των δημόσιων οικονομικών εάν η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί και μετά το καλοκαίρι. Οι αγορές ομολόγων παρακολουθούν ήδη στενά κάθε ένδειξη δημοσιονομικής χαλάρωσης με τις αποδόσεις να παραμένουν υψηλές. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος δανεισμού παραμένει αυξημένο σε ένα περιβάλλον όπου αρκετές κυβερνήσεις εξετάζουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για νέα πακέτα στήριξης. Σύμφωνα με πληροφορίες από ευρωπαϊκές τραπεζικές πηγές, σε πρόσφατες συζητήσεις στις Βρυξέλλες εκφράστηκε έντονος προβληματισμός για το ενδεχόμενο να επαναληφθεί ένα σπιράλ παρόμοιο με εκείνο του 2022. Δηλαδή, υψηλές τιμές ενέργειας, αυξημένες κρατικές παρεμβάσεις, επίμονος πληθωρισμός και νέα πίεση στις αγορές κρατικού χρέους.

Το ζήτημα αυτό προκαλεί ήδη διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ οικονομολόγων και οίκων αξιολόγησης.  Η Citi εμφανίζεται πιο θετική απέναντι στην ανάγκη πρόσθετης στήριξης, εκτιμώντας ότι οι κυβερνήσεις ίσως χρειαστεί να χαλαρώσουν περισσότερο τη δημοσιονομική πολιτική για να περιοριστεί η ζημιά στην οικονομία. Η τράπεζα υπολογίζει ότι μόνο η διατήρηση των τιμών καυσίμων στα επίπεδα των αρχών του 2026 θα μπορούσε να κοστίσει περίπου 0,7% του ΑΕΠ σε επίπεδο Ευρωζώνης.

Από την άλλη πλευρά, η Fitch προειδοποιεί ότι μια γενικευμένη επιστροφή οριζόντιων παρεμβάσεων μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές μεσοπρόθεσμες πιέσεις στα δημόσια οικονομικά, ειδικά για χώρες με υψηλό χρέος.

Στο παρασκήνιο, ωστόσο, υπάρχει και μια ακόμη πιο δύσκολη συζήτηση, καθώς πληροφορίες από ευρωπαϊκές πηγές αναφέρουν οτι έχει επανέλθει ανεπίσημα στο τραπέζι το ενδεχόμενο νέων μορφών κοινής χρηματοδότησης ή ειδικών ευρωπαϊκών εργαλείων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Το σενάριο αυτό συνδέεται με:

-κοινές αγορές LNG

-χρηματοδότηση στρατηγικών αποθεμάτων

-ενεργειακές υποδομές

-και πιθανές παρεμβάσεις στήριξης βιομηχανιών

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι αρκετές κυβερνήσεις αναγνωρίζουν πλέον πως η αναπλήρωση ενεργειακών αποθεμάτων σε τόσο υψηλές τιμές δημιουργεί δημοσιονομικές πιέσεις που δύσκολα μπορούν να καλυφθούν αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο.Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο καθώς η Ευρώπη εισέρχεται σε περίοδο που οι αμυντικές δαπάνες αυξάνονται, ενώ η ανάπτυξη χαμηλώνει ρυθμούς και το χρήμα ακριβαίνει.

Το πρώτο πακέτο παρεμβάσεων δεν έχει ακόμη ψηφιστεί και ήδη στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζονται πρόσθετα σενάρια για το φθινόπωρο, ακόμη και επαναφορά εργαλείων τύπου Market Pass

Το ελληνικό βλέμμα στις Βρυξέλλες

Η Αθήνα παρακολουθεί εξαιρετικά στενά όλες αυτές τις διεργασίες και το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται ήδη μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις, καθώς η ενεργειακή κρίση συμπίπτει με μια περίοδο όπου η κυβέρνηση θέλει να διατηρήσει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και να συνεχίσει τη γρήγορη αποκλιμάκωση του χρέους. Ταυτόχρονα όμως, οι πιέσεις για νέα μέτρα στήριξης αυξάνονται. Το πρώτο πακέτο παρεμβάσεων δεν έχει ακόμη ψηφιστεί και ήδη στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζονται πρόσθετα σενάρια για το φθινόπωρο, ακόμη και επαναφορά εργαλείων τύπου Market Pass.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πλευρά θεωρεί ιδιαίτερα κρίσιμο το αν η Ευρώπη θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία ή αν θα δημιουργήσει νέο κοινό πλαίσιο ενεργειακής στήριξης. Μια τέτοια εξέλιξη θα έδινε σημαντικό περιθώριο κινήσεων χωρίς να αυξηθεί η πίεση στις αγορές και στους οίκους αξιολόγησης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Πολυτελή ακίνητα: Ο αδελφός του πρώην Γάλλου προέδρου Σαρκοζί πουλάει κατοικία στα Χάμπτονς
World

Ο Ολιβιέ Σαρκοζί πουλάει το σπίτι του
Ρήτρα διαφυγής: Ξανά στο τραπέζι της Κομισιόν λόγω πολέμου
Economy

Στο τραπέζι της Κομισιόν (ξανά) η ρήτρα διαφυγής
Golden Visa: Μαγνήτης για επενδυτές – Οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Μαγνήτης η Golden visa για επενδυτές - Οι περιοχές [πίνακες]
Πιερρακάκης: Νέες μειώσεις στα βάρη των επιχειρήσεων και παρεμβάσεις για το στεγαστικό
Πολιτική

Το μήνυμα Πιερρακάκη για οικονομία, στέγη και δημοσιονομική σταθερότητα
ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»
Ακίνητα

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με την Abu Dhabi Global Market
Economy

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με την Abu Dhabi Global Market

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας
Τράπεζες

Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

Η Alpha Bank αναδεικνύεται ως «η μόνη universal business bank της ευρύτερης περιοχής»

Αγης Μάρκου
Ελληνικές τράπεζες: Σε τροχιά βελτίωσης οι όροι αποταμίευσης στην Ελλάδα με αυξήσεις των αποδόσεων
Τράπεζες

Μπαράζ νέων προσφορών για τους αποταμιευτές

Το λανσάρισμα νέων προσφορών από τις ελληνικές τράπεζες για το συγκεκριμένο τμήμα της καταθετικής βάσης είναι συνεχές

Αγης Μάρκου
HSBC: Πώς θα αλλάξει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών η αύξηση των επιτοκίων
Τράπεζες

HSBC: Εως 48% περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες

Ανεβάζει τον πήχη για τις ελληνικές τράπεζες η HSBC με φόντο τις πιθανές αυξήσεις επιτοκίων - Ξεχωρίζουν Εθνική και Eurobank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
AI βίντεο: Πώς η Κίνα απειλεί την κυριαρχία των ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Από το TikTok στα AI videos: Το νέο στοίχημα δισεκατομμυρίων

Κόστος, δεδομένα και λιγότεροι περιορισμοί φέρνουν ανατροπές στην αγορά της δημιουργίας βίντεο μέσω AI

Γιώργος Πολύζος
Περσικός Κόλπος: Η κρίση ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της
World

Η κρίση στον Κόλπο ίσως να βρίσκεται μόλις στην αρχή της

Οι αγορές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου είναι αισιόδοξες, αλλά η ιστορία δείχνει ότι οι προσδοκίες συχνά απογοητεύονται

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΕ: Εξετάζει Μέρκελ ή Ντράγκι ως πιθανούς συνομιλητές του Βλαντιμίρ Πούτιν
World

Επιχείρηση... γοητείας του Πούτιν από ΕΕ με Ντράγκι και Μέρκελ

Η ΕΕ προσπαθεί να διορίσει δικό της εκπρόσωπο καθώς οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την Ουκρανία έχουν τελματώσει

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βρετανία: Χαλαρώνει τις κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου καθώς αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων
World

Το Λονδίνο χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

Η απόφαση να επιτραπεί η εισαγωγή στην Βρετανία καυσίμων αεροσκαφών και ντίζελ που διυλίζονται σε τρίτες χώρες επικρίνεται από τους Συντηρητικούς

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Target: Εκπτώσεις, delivery και νέα brands φέρνουν ξανά την ανάπτυξη
World

Η επιστροφή του retail γίγαντα μετά από τρία χρόνια κρίσης

Η Target βλέπει ξανά ανάπτυξη μετά από τρία δύσκολα χρόνια, ποντάροντας σε χαμηλότερες τιμές, ταχύτερες παραδόσεις και επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Περισσότερα από Economy
Πολυτελή ακίνητα: Ο αδελφός του πρώην Γάλλου προέδρου Σαρκοζί πουλάει κατοικία στα Χάμπτονς
World

Ο Ολιβιέ Σαρκοζί πουλάει το σπίτι του

Ο Γάλλος χρηματιστής Ολιβιέ Σαρκοζί, ο οποίος είναι επίσης πρώην σύζυγος της ηθοποιού Μαίρη-Κέιτ Όλσεν είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού στο Μπρίτζχαμπτον από το 2006.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Golden Visa: Μαγνήτης για επενδυτές – Οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Μαγνήτης η Golden visa για επενδυτές - Οι περιοχές [πίνακες]

Ποιοι αγοράζουν ακίνητα μέσω της Golden Visa - Συνεχίζει να κεντρίζει το ενδιαφέρον

Ανδρομάχη Παύλου
Πιερρακάκης: Νέες μειώσεις στα βάρη των επιχειρήσεων και παρεμβάσεις για το στεγαστικό
Πολιτική

Το μήνυμα Πιερρακάκη για οικονομία, στέγη και δημοσιονομική σταθερότητα

Σήμα για νέες παρεμβάσεις στην αγορά ακινήτων και πρόσθετες ελαφρύνσεις στην οικονομία έστειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»
Ακίνητα

ΕΤΑΔ: Η «ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.» ανάδοχος για τη μίσθωση της «Οικίας Brunetti»

Η αναβίωση του ιστορικού κτηρίου της Κω εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΕΤΑΔ για στοχευμένη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου της

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με την Abu Dhabi Global Market
Economy

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Μνημόνιο συνεργασίας με την Abu Dhabi Global Market

«Η συμφωνία ενισχύει την διεθνή συνεργασία με σημαντικές εποπτικές αρχές εκτός ΕΕ», δήλωσε η Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ανακαινίζω: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95%
Economy

Πότε έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» - Επιδότηση έως 95%

Ποιες κατοικίες αφορά κατοικίες το νέο «Ανακαινίζω» - Εστιάζει σε ενεργειακή και γενική αναβάθμιση

Ανεργία: Μεγάλη μείωση 14,4% τον Απρίλιο – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΔΥΠΑ
Macro

Μεγάλη μείωση ανέργων τον Απρίλιο - Τι δείχνουν τα στοιχεία ΔΥΠΑ

Το 52,2% των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της ΔΥΠΑ είναι για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών

Latest News
Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 80 δισ.
World

Nvidia: Έσοδα 81,62 δισ. δολαρίων - Αισιόδοξες οι προοπτικές για το επόμενο τρίμηνο

Η Nvidia ανακοίνωσε τριμηνιαία έσοδα πάνω από τις εκτιμήσεις και επαναγορά μετοχών αξίας 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ευρώπη: Οι ΗΠΑ θα μειώσουν και άλλο τα στρατεύματα τους
World

Περαιτέρω μείωση αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη

Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να μειώσει την ανάπτυξη στην Ευρώπη από τέσσερις ταξιαρχίες σε τρεις

Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές
Business of Sport

Fifa: Κινδυνεύει να «πληρώσει ακριβά» τα εισιτήρια με τις εξωφρενικές τιμές

Τα πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ και οι αυξημένες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων έχουν αποκλείσει αρκετούς απο όσους σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στις τρεις χώρες της Βόρειας Αμερικής

Στεγαστικά δάνεια: Το κόστος αυξάνεται απότομα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή
World

Απότομη άνοδος επιτοκίων για στεγαστικά λόγω πολέμου

Τα στεγαστικά δάνεια έχουν γίνει πιο ακριβά στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν αμετάβλητα τα επιτόκια

Πολυτελή ακίνητα: Ο αδελφός του πρώην Γάλλου προέδρου Σαρκοζί πουλάει κατοικία στα Χάμπτονς
World

Ο Ολιβιέ Σαρκοζί πουλάει το σπίτι του

Ο Γάλλος χρηματιστής Ολιβιέ Σαρκοζί, ο οποίος είναι επίσης πρώην σύζυγος της ηθοποιού Μαίρη-Κέιτ Όλσεν είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού στο Μπρίτζχαμπτον από το 2006.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia
Wall Street

Ράλι στη Wall Street λόγω πτώσης επιτοκίων και πετρελαίου

Ράλι στην Wall Street καθώς οι ανησυχίες για τα επιτόκια και το πετρέλαιο μειώνονται - Άνοδος πάνω από 600 μονάδες για τον Dow Jones

Κρασί: Η Βρετανία κατακτά ρεκόρ χρυσών μεταλλίων
AGRO

Πώς το αγγλικό κρασί κατέκτησε ρεκόρ χρυσών μεταλλίων

Το αγγλικό κρασί κέρδισε το υψηλότερο ποσοστό μεταλλίων ανά συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό – Το Κεντ η καλύτερη περιοχή της χώρας

ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ
Business

Ψήφος επενδυτικής εμπιστοσύνης από 12 funds στη ΔΕΗ

Προσφορές 18 δισ. στην ΑΜΚ της ΔΕΗ - CVC, BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, QIA, K GROUP , VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES «ψήφισαν» την ελληνική εταιρεία

Τιμές καυσίμων: Πώς η ακρίβεια στη βενζίνη αλλάζει τις μετακινήσεις των Αμερικανών
World

Η ακριβή βενζίνη αλλάζει την Αμερική

Στις ΗΠΑ, οι τιμές καυσίμων αναγκάζουν εκατομμύρια πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να στραφούν στα μέσα μεταφοράς και να αναζητήσουν ευφάνταστες λύσεις

Νατάσα Σινιώρη
AI βίντεο: Πώς η Κίνα απειλεί την κυριαρχία των ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Από το TikTok στα AI videos: Το νέο στοίχημα δισεκατομμυρίων

Κόστος, δεδομένα και λιγότεροι περιορισμοί φέρνουν ανατροπές στην αγορά της δημιουργίας βίντεο μέσω AI

Γιώργος Πολύζος
ΔΕΗ: Σηκώνει 4,5 δισ. ευρώ – Η ΑΜΚ, τα μεγάλα funds και η έκδοση ιδίων μετοχών
Business

Σηκώνει 4,5 δισ. η ΔΕΗ - Η ΑΜΚ, τα μεγάλα funds και η έκδοση ιδίων μετοχών

Επίσημη ανακοίνωση από τη ΔΕΗ για την ΑΜΚ - Η QIA και η K Group Capital Partners στο μετοχικό κεφάλαιο - Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης

Σι-Πούτιν: Εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας – Μικρή πρόοδος στον αγωγό Δύναμη της Σιβηρίας 2
World

Τσάι και γεωπολιτική - Η σύνοδος κορυφής Σι- Πούτιν

Σι και Πούτιν υπογράμμισαν τη δύναμη των σχέσεων τους εν μέσω παγκόσμιων εντάσεων

Τζούλη Καλημέρη
Barclays: Οι prediction markets γίνονται ο νέος δείκτης της «σοφίας του πλήθους»
Markets

Barclays: Τα «στοιχήματα» γίνονται ο νέος γκουρού των αγορών

Μια νέα τάση στις διεθνείς αγορές αρχίζει να τραβά όλο και περισσότερο την προσοχή επενδυτών και αναλυτών, παρατηρεί η Barclays…

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ρήτρα διαφυγής: Ξανά στο τραπέζι της Κομισιόν λόγω πολέμου
Economy

Στο τραπέζι της Κομισιόν (ξανά) η ρήτρα διαφυγής

Ο πόλεμος, τα καύσιμα και οι μυστικές διαβουλεύσεις για νέο κύκλο δημοσιονομικής χαλάρωσης φέρνουν στο προσκήνιο τη ρήτρα διαφυγής

Αλέξανδρος Κλώσσας
Νίκος Δένδιας: Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία
Πολιτική

Εμείς δεν έχουμε διεκδικήσεις από την Τουρκία, λέει ο Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, την Ατζέντα 2030 και τις επερχόμενες εκλογές, μιλώντας στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών

Greece Exhausts EU Recovery Loans Ahead of Schedule
English Edition

Greece Exhausts EU Recovery Loans Ahead of Schedule

Billions in investment projects face cancellation or higher financing costs after Greece's Recovery and Resilience Facility loan envelope is fully committed, leaving numerous applications without funding

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies