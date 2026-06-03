Intrafashion: Επενδύει στην εξωστρέφεια – Μετά την Ιταλία, έρχεται η Ουγγαρία

Τα €50 εκατ. άγγιξε πέρυσι ο κύκλος εργασιών της Intrafashion καταγράφοντας αύξηση 5,8%

Business 03.06.2026, 07:00
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Intrafashion: Επενδύει στην εξωστρέφεια – Μετά την Ιταλία, έρχεται η Ουγγαρία
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Ένα χρόνο μετά την εξαγορά της Bodytalk και το διπλό της χτύπημα σε αξεσουάρ και εξωστρέφεια, η Intrafashion ετοιμάζεται για την είσοδό της στην ουγγρική αγορά και την ενίσχυση της παρουσίας της στη γειτονική Ιταλία.

Ο όμιλος στοχεύει για το athleisure brand στη χονδρική και σε key retailers, ενώ για το flagship brand του, την Pink Fashion, η δραστηριότητά της διευρύνεται εκτός των ορίων της ελληνικής αγοράς και κοιτάει εκτός από την Ιταλία και στην Ουγγαρία.

Η Pink Woman, στην καρδιά της Intrafashion

Το 2020 το σήμα της Pink Woman με την Intrafashion πέρασε στα χέρια του Δημήτρη Ματεμτζή και μέσα από ζυμώσεις έξι ετών έφτασε σήμερα πλέον να λειτουργεί συνολικά 127 καταστήματα, 115 στην Ελλάδα και 12 στην Ιταλία.

Η είσοδος κι επέκταση του brand Pink Woman στην ιταλική αγορά μέσω του ίδιου μοντέλου λιανικής πώλησης αποκλειστικά σε mono-brand καταστήματα πραγματοποιήθηκε πέρυσι, με τις πηγές της εταιρείες να κάνουν λόγο για ένα απόλυτα φυσικό βήμα για την ελληνική αλυσίδα ένδυσης με τις συλλογές που απευθύνονται στο γυναικείο πληθυσμό νοτίων χωρών, όπου κυριαρχεί το μεσογειακό κλίμα.

Intrafashion

Το πρώτο κατάστημα Pink Woman στην Ιταλία

Το πρώτο σημείο άνοιξε τις πόρτες του στις 15 Απριλίου στην πρωτεύουσα της Απουλίας, Taranto. Και τον Ιούλιο του 2025 η Intrafashion ίδρυσε θυγατρική εταιρία στην Ιταλία  (Intrafashion Group Italia S.r.L.), με σκοπό την ανάπτυξη της Pink Woman στην ιταλική αγορά. Το δίκτυο ξεκίνησε να αναπτύσσεται στη Νότια Ιταλία το δεύτερο εξάμηνο του 2025, ένα project, όπως τονίζεται στην Έκθεση Διαχείρισης που βρίσκεται αναρτημένη στο ΓΕΜΗ.

Στόχος του ομίλου είναι η συνέχιση του project ανάπτυξης της ιταλικής αγοράς, με αυξανόμενη προσοχή, επιλεκτικότητα ως προς τα καταστήματα και συνεχές monitoring όλων των παραμέτρων της κατανάλωσης.

Η Ουγγαρία

Την ίδια τακτική ακολούθησε ο όμιλος και για την επόμενη αγορά όπου σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί.

Προς την κατεύθυνση της διεθνούς ανάπτυξης της Pink Woman, και προκειμένου να δημιουργήσει ένα κρίσιμο εργαλείο διαχείρισης και αποθεμάτων, η διοίκηση της Intrafashion ανακοίνωσε μέσω της Έκθεσης Διαχείρισης ότι ήδη στο Α΄τρίμηνο του 2026 προχώρησε στην ίδρυση 100% θυγατρικής της εταιρείας στην Ουγγαρία, με άμεσο σκοπό την απόκτηση δικτύου 35 καταστημάτων σε όλες τις κύριες πόλεις και στα καλύτερα εμπορικά κέντρα, με στόχο την προοδευτική εισαγωγή του σήματος Pink Woman εντός του β’ εξαμήνου του 2026.

Η ισπανική Miramira στην Ελλάδα

Τον Απρίλιο του 2025 ο όμιλος προχώρησε σε αποκλειστική συνεργασία του ισπανικού οίκου Miramira και της νέας θυγατρικής του Intraccessories Group S.A.

Το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει την αποκλειστική αντιπροσώπευση της Miramira στην Ελλάδα, με κύριο άξονα την ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων λιανικής.

Σήμερα λειτουργούν 13 καταστήματα στη χώρα και πιο συγκεκριμένα σε Αθήνα (Αιγάλεω, Περιστέρι, Ερμού, Γαλάτσι, Πετρούπολη), Κέρκυρα, Ηράκλειο, Λευκάδα, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Χαλκίδα, Χανιά και Καλαμάτα.

Πέρυσι (4/2-31/12/2025) η Intraccessories Group είχε εμφανίσει τζίρο €1,22 εκατ., κέρδη προ φόρων €221,7 χιλ. και καθαρά κέρδη €172 χιλ.

Intrafashion

Η ανάπτυξη της Bodytalk

Στα τέλη του περσινού Ιουλίου, ο όμιλος της Intrafashion υπό τη διοίκηση του Δημήτρη Ματεμτζή, εξαγόρασε τη γνωστή μάρκα προς 200 χιλ. ευρώ, θέλοντας να δώσει μια νέα ευκαιρία στο athleisure brand.

Η Bodytalk εμφάνισε πέρυσι πωλήσεις €9,53 εκατ. από €10,17 εκατ. το 2024 και επιστροφή στην κερδοφορία (€48,58 χιλ. από ζημίες €2,05 εκατ. το 2024).

Το δίκτυο περιλαμβάνει καταστήματα σε Γλυφάδα (Μεταξά) και Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή), ενώ λειτουργούν ακόμη σημεία πώλησης στα εμπορικά κέντρα Mega Outlet (Πυλαία), Factory Πειραιώς Outlet (Ν. Φάληρο), Factory Σπάτα Outlet (Σπάτα), Athens Metro Mall (Άγιος Δημήτριος), McArthurGlen Outlet (Γυαλού) και River West (Αιγάλεω).

Αύξηση για τέταρτη χρονιά

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στις 12 Μαΐου του 2026 η Intrafashion εξαγόρασε το 100% των μετοχών της Intraccessories Group, ενώ στις 15 Μαΐου υπογράφηκε Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών Bodytalk και Intraccessories Group.

Τα €50 εκατ. άγγιξε πέρυσι ο κύκλος εργασιών της Intrafashion καταγράφοντας αύξηση 5,8% σε ετήσια βάση. Πρόκειται για την τέταρτη διαδοχική χρονιά ισχυρής ανάπτυξης, μετά την άνοδο 16,6% που σημειώθηκε το 2024, 12,9% το 2023 και 27,5% το 2022, κάτι που ισοδυναμεί με προοδευτική αύξηση πωλήσεων τετραετίας της τάξης του 77,6%.

Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία προ φόρων, σημειώθηκε μείωση κατά 22,9%, στα €4,21 εκατ., η οποία οφείλεται στην αύξηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης κατά 20,1% και στην επιβάρυνση της χρήσης με αυξημένες συναλλαγματικές διαφορές έναντι της χρήσης του 2024. Ακόμη, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε €3,18 εκατ. μειωμένα κατά 25% σε ετήσια βάση.

Σε ενοποιημένο επίπεδο (περιλαμβάνοντας την Bodytalk και την Intrafashion Group Italia), ο όμιλος που ελέγχεται από τον Δημήτρη Ματεμτζή, εμφάνισε πωλήσεις €53,38 εκατ., περιθώριο μικτού κέρδους 51,5%, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €6,34 εκατ. με το αντίστοιχο περιθώριο στο 11,9%.

Ο Όμιλος παρουσιάζει επίσης πολύ ικανοποιητική κεφαλαιακή διάρθρωση, με την καθαρή θέση να διαμορφώνεται στα €13,4 εκατ. και τον συνολικό καθαρό δανεισμό της στα €5,99 εκατ., ο οποίος αντιστοιχεί στο 44,6% των ιδίων κεφαλαίων.

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