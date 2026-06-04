Gaming: Οι εταιρείες παιχνιδιών για κινητά τα βάζουν με τις Βρυξέλλες

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Μια ευρωπαϊκή πρόταση που θα μπορούσε να αναγκάσει τα παιχνίδια για κινητά να εμφανίζουν αναδυόμενα παράθυρα θα μπορούσε να τα καταστήσει «μη παικτά» και να πλήξει έναν σπάνιο τεχνολογικό τομέα όπου η ήπειρος πρωτοστατεί προειδοποίησαν οι δημιουργοί των εφαρμογών gaming Clash of Clans, Candy Crush Saga και Subway Surfers.

Τα αφεντικά της Supercell της Φινλανδίας, της King της Σουηδίας και της Sybo της Δανίας δήλωσαν στους Financial Times ότι μια επερχόμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προκαλούσε μεγάλη ζημιά στη βιομηχανία παιχνιδιών για κινητά, η οποία δημιούργησε οικονομική αξία άνω των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ευρώπη πέρυσι και απέφερε έσοδα σχεδόν 8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Ουσιαστικά, αυτά τα παιχνίδια θα καταστούν μη παικτά στην Ευρώπη… Τα παιχνίδια για κινητά είναι ένας από τους πολύ λίγους κλάδους όπου η Ευρώπη και οι Σκανδιναβικές χώρες μπορούν να ισχυριστούν ότι είναι ο ηγέτης και είναι ένα πραγματικά τρομακτικό σημείο αν σκεφτεί κανείς την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα γενικότερα», δήλωσε στους FT ο Ίλκα Παανένεν, διευθύνων σύμβουλος της Supercell, η οποία παράγει τα Hay Day και Brawl Stars μαζί με το Clash of Clans.

Η λεγόμενη αρχή του δωρεάν παιχνιδιού έχει καταστήσει τα Candy Crush, Subway Surfers και Clash of Clans ανάμεσα στα πιο δημοφιλή παιχνίδια στον κόσμο, με τη συντριπτική πλειοψηφία των εκατοντάδων εκατομμυρίων παικτών τους να μην πληρώνουν τίποτα για τους τίτλους.

Ωστόσο, ορισμένοι παίκτες πληρώνουν για να επιταχύνουν τα παιχνίδια και να αποκτήσουν νέους χαρακτήρες και ειδικά σχέδια πιο γρήγορα, δημιουργώντας σημαντικά έσοδα για τις εταιρείες. Η Supercell πέρυσι είχε έσοδα 2,9 δισ. ευρώ, απέφερε λειτουργικά κέρδη 930 εκατ. ευρώ και πλήρωσε 220 εκατ. ευρώ σε εταιρικό φόρο στη Φινλανδία.

Πως αναδυόμενα παράθυρα θα χαλάσουν το gaming

Η επερχόμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Νόμο περί Ψηφιακής Δικαιοσύνης θα μπορούσε να απαιτήσει από τους κατασκευαστές παιχνιδιών να εμφανίζουν ένα αναδυόμενο παράθυρο στους παίκτες κάθε φορά που χρησιμοποιούν εικονικό νόμισμα για να αγοράσουν κάτι και έχουν πληρώσει χρήματα για να αποκτήσουν αυτό το νόμισμα.

Ο Παανένεν εκτίμησε ότι σε μια τυπική σύντομη συνεδρία ενός παιχνιδιού Supercell, οι παίκτες θα έβλεπαν 40 αναδυόμενα παράθυρα, το καθένα παρόμοιο με τις προτροπές «αποδοχή cookies» σε ιστότοπους.

Ο Τοντ Γκριν, πρόεδρος της King, του κατασκευαστή του Candy Crush, δήλωσε ότι η πρόταση ήθελε τα παιχνίδια να δείχνουν την πραγματική αξία των εικονικών νομισμάτων. Πολλά παιχνίδια είχαν τρία έως επτά διαφορετικά νομίσματα, μερικά από τα οποία οι παίκτες δεν μπορούσαν να πληρώσουν, και η προσθήκη των τιμών τους σε μια οθόνη κινητού θα έκανε τα παιχνίδια «μπερδεμένα και λιγότερο ελκυστικά», είπε.

Ο Ματίας Γκρένταλ Νόρβιγκ, διευθύνων σύμβουλος της Sybo, κατασκευάστριας εταιρείας της gaming εφαρμογής Subway Surfers, δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες δεν κατάφεραν να κατανοήσουν τη βιομηχανία κινητής τηλεφωνίας και βασίστηκαν στις προτάσεις τους σε ξεπερασμένες ιστορίες για γονείς που εκπλήσσονταν από υψηλούς λογαριασμούς από διαδικτυακές αγορές των παιδιών τους.

«Μέρος της προτεινόμενης νομοθεσίας φαίνεται τώρα περισσότερο φοβισμένο επειδή δεν καταλαβαίνει, παρ’ ότι θέλει να κατανοήσει τις αποχρώσεις του τι μπορεί πραγματικά να κάνει το gaming. Γιατί αν παίζετε παιχνίδια κατάλληλα για την ηλικία σας και παιχνίδια με τα οποία ασχολούνται οι γονείς σας, τότε η επιστήμη είναι συντριπτικά θετική για τις επιπτώσεις του gaming», πρόσθεσε.

Και οι τρεις εταιρείες δήλωσαν ότι οι προτάσεις θα οδηγήσουν απλώς στο να έχουν οι παίκτες στις ΗΠΑ και την Ασία μια πολύ καλύτερη εμπειρία, και οι εταιρείες από αυτές τις περιοχές να γίνουν ισχυρότερες.

«Θα έκανε την Ευρώπη μια… πολύ μικρότερη αγορά για παιχνίδια για κινητά», δήλωσε ο Παανάνεν, ο οποίος πρόσθεσε ότι οι κανόνες θα έπλητταν δυσανάλογα τις ευρωπαϊκές εταιρείες παρά τους Κινέζους παίκτες όπως η Tencent.