Bιντεοπαιχνίδια: Ποιος είναι ο κολοσσός που πωλήθηκε για 55 δισ. δολ. [γράφημα]

Ως η μεγαλύτερη εξαγορά με μόχλευση χαρακτηρίζεται η συμφωνία εξαγοράς της γνωστής -για τα κορυφαία βινετοπαιχνίδια της- Electronic Arts καθώς έφτασε στα 55 δισεκατομμύρια δολάρια που προσέφερε η συμμαχία τριών μεγάλων επιχειρηματικών οργανισμών: Το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF), η Affinity Partners (μια εταιρεία που διευθύνεται από τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ) και η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake.

Η εξαγορά του δημοφιλούς κατασκευαστή βιντεοπαιχνιδιών είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, μετοχικού κεφαλαίου που ήδη κατέχει η PIF και 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρέος που χρηματοδοτήθηκε από την JPMorgan.

Η επένδυση στον τομέα των video -games συγκεντρώνει το ενδιαφέρον αρκετών επενδυτών και οι εξαγορές που έγιναν στην τελευταία εικοσαετία είναι ένδειξη του ενδιαφέροντος για μια τεράστια αγορά που υπολογιζεται ότι ξεπερνά τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Electronic Arts (EA) είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών στον κόσμο, γνωστή για επιτυχίες σε PC και κονσόλες όπως τα Battlefield, EA FC (πρώην Fifa) και The Sims, καθώς και για δημοφιλή παιχνίδια για κινητά όπως το Plants vs Zombies.

Για το PIF, το επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, η επένδυση αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία να προχωρήσει στις προσπάθειές του να γίνει ένας παγκόσμιος κόμβος για παιχνίδια και αθλήματα, καθώς ποντάρει στη διαρκή αξία των franchise blockbuster παιχνιδιών καθώς η βιομηχανία ανακάμπτει από μια παρατεταμένη ύφεση.

Η δύναμη της Electronic Arts

Τα δημοφιλή παιχνίδια της Electronic Arts (ΕΑ) είναι η πραγματική δύναμη της εταιρείας που μαζι με τους επενδυτές ανοίγει βηματισμό για την επόμενη ημέρα.

Η εταιρεία ετοιμάζεται -και η αγορά περιμένει- να λανσάρει το πολυαναμενόμενο «Battlefield 6» σε μια βιομηχανία όπου οι gamers επιμένουν σε δοκιμασμένους και αναγνωρίσιμους τίτλους.

Με το Battlefield 6 να πρόκειται να κυκλοφορήσει και μια σειρά από νέες προσθήκες που θα μπορούσαν να προσθέσουν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε σταδιακές κρατήσεις έως το οικονομικό έτος 2028, η πραγματική δύναμη κερδών της EA μόλις αρχίζει να αναδύεται», ανέφεραν οι αναλυτές της Benchmark.

Το αθλητικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ξεχωρίζει για πάνω από μια δεκαετία λόγω της παγκόσμιας δημοτικότητάς του και των σταθερών επαναλαμβανόμενων εσόδων του, καθώς τα ισχυρά μοτίβα δαπανών εντός παιχνιδιού παραμένουν καθοριστικά για τη μακροζωία του franchise..