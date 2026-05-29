Kaizen Gaming: Από 20 άτομα το 2012 σε διεθνή κολοσσό 3.000 εργαζομένων

Η ιστορία της Kaizen Gaming αποτελεί, σύμφωνα με τον Γιώργο Δασκαλάκη, την πιο χειροπιαστή απόδειξη ότι μια παγκόσμια εταιρεία μπορεί να χτιστεί από την Ελλάδα, με επιμονή, πειθαρχία και σωστές επιλογές. Μιλώντας στο fireside chat «Crazy Enough to Try: From Greece to the Globe» στο πλαίσιο των Panathēnea στην Αθήνα, ο CEO και συνιδρυτής της εταιρείας υπογράμμισε ότι το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας έχει πλέον ωριμάσει σε σημείο όπου μπορεί να παράγει επιχειρήσεις διεθνούς κλάσης.

Η Kaizen Gaming ξεκίνησε το 2012 με μόλις 20 ανθρώπους και περιορισμένο κεφάλαιο, για να εξελιχθεί μέσα σε περίπου δύο δεκαετίες σε έναν διεθνή όμιλο με παρουσία σε 20 αγορές και περίπου 3.000 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 1.700 βρίσκονται στην Ελλάδα. Ο κ. Δασκαλάκης χαρακτήρισε τη διαδρομή αυτή ως την πορεία προς ένα decacorn από την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι δεν ήταν μια εύκολη ή γραμμική εξέλιξη, αλλά αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας, επιμονής και προσαρμογής.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκαν και οι κρίσεις που διαμόρφωσαν την εταιρεία. Το 2015, τα capital controls και το κλείσιμο των τραπεζών εξαφάνισαν σχεδόν όλα τα έσοδα της Kaizen Gaming μέσα σε μία νύχτα, πλήττοντας σύμφωνα με τον ίδιο το 93% της δραστηριότητάς της. Η πανδημία αποτέλεσε τη δεύτερη μεγάλη δοκιμασία, περιορίζοντας περίπου στο μισό τη δραστηριότητα της εταιρείας λόγω της παύσης των αθλητικών γεγονότων. Όπως υποστήριξε, όμως, η προηγούμενη εμπειρία της οικονομικής κρίσης είχε ήδη «σκληρύνει» την ομάδα, επιτρέποντας στην εταιρεία να αντέξει και να μετατρέψει την πίεση σε ευκαιρία.

Ο Γιώργος Δασκαλάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στο διεθνές άνοιγμα της εταιρείας, το οποίο δεν ξεκίνησε με επιτυχία. Η πρώτη απόπειρα επέκτασης στην Πολωνία αποδείχθηκε αποτυχημένη, εξαιτίας λανθασμένης επιλογής αγοράς, αδύναμης τοπικής ομάδας και ανεπαρκούς κατανόησης της τοπικής κουλτούρας. Όπως είπε, το μόνο σωστό στοιχείο ήταν η επιλογή της χώρας με κριτήριο το δημογραφικό της δυναμικό. Αργότερα, η είσοδος στη Ρουμανία αποδείχθηκε πολύ πιο επιτυχημένη και λειτούργησε ως μάθημα για την περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη της Kaizen Gaming.

Σημαντικό μέρος της παρέμβασής του αφιερώθηκε στη νοοτροπία που, κατά τον ίδιο, πρέπει να έχουν οι ιδρυτές νεοφυών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων. Το βασικό μήνυμα ήταν ότι δεν αρκεί κάποιος να «χτίζει για την Ελλάδα», αλλά πρέπει να σκέφτεται εξαρχής παγκόσμια. Ο ίδιος εξήγησε ότι το τοπικό ξεκίνημα είναι αναγκαίο, αλλά η φιλοδοξία οφείλει να είναι διεθνής από την πρώτη ημέρα, διαφορετικά η εταιρεία κινδυνεύει να μείνει εγκλωβισμένη σε στενά όρια.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ελλάδας. Ο κ. Δασκαλάκης τόνισε ότι η Kaizen Gaming διατήρησε συνειδητά το R&D και την τεχνολογική ανάπτυξη στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, παρά τις επανειλημμένες προτάσεις να μεταφέρει κρίσιμες λειτουργίες σε άλλους διεθνείς κόμβους. Κατά την εκτίμησή του, το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και η ενιαία, συνεκτική ομάδα αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της εταιρείας, ειδικά σε μια αγορά όπου οι ανταγωνιστές προσπαθούν συνεχώς να αποσπούν στελέχη.

«Δεν είμαστε οι πιο έξυπνοι. Δεν είμαστε οι καλύτεροι εκεί έξω», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας όμως ότι η ομάδα έμαθε να δουλεύει σωστά, να χτίζει εμπιστοσύνη και να μην εγκαταλείπει ποτέ το όραμα. Η φράση αυτή συνοψίζει, όπως φάνηκε, την κουλτούρα που οδήγησε την εταιρεία από ένα μικρό startup σε έναν διεθνή κολοσσό του iGaming.

Ο CEO της Kaizen Gaming επεσήμανε επίσης ότι η εταιρεία δεν έθεσε ποτέ ως πρωταρχικό στόχο τις αποτιμήσεις. Αντίθετα, επέμεινε ότι το πραγματικό κίνητρο ήταν το «χτίσιμο» μιας ουσιαστικής επιχείρησης, με μακροπρόθεσμη αξία, ισχυρή ομάδα και διεθνές αποτύπωμα. Όπως σημείωσε, η ικανοποίηση δεν προκύπτει από τους αριθμούς σε έναν ισολογισμό, αλλά από το γεγονός ότι οι άνθρωποι της εταιρείας αναπτύσσονται και ανταγωνίζονται με επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κοιτώντας προς το μέλλον, ο κ. Δασκαλάκης αναφέρθηκε στη συνεργασία της Kaizen Gaming με τη FIFA ως Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, καθώς και στη στρατηγική εστίαση της εταιρείας στο Customer Experience. Τόνισε ότι η Kaizen Gaming αναδεικνύεται σταθερά σε Operator of the Year διεθνώς και ότι βρίσκεται ήδη ανάμεσα στις πέντε κορυφαίες εταιρείες igaming στον κόσμο. Στόχος, όπως είπε, είναι να φτάσει το brand στην πρώτη θέση παγκοσμίως στον κλάδο του.

Η ομιλία του έκλεισε με μια πιο προσωπική συμβουλή προς τους ιδρυτές και τους νέους επιχειρηματίες. Ο κ. Δασκαλάκης μίλησε για τη σημασία της επιλογής σωστών συνεργατών, κάνοντας ειδική αναφορά στον συνιδρυτή του Δημήτρη Μάρη, αλλά και για την ανάγκη ο επιχειρηματίας να παραμένει προσγειωμένος και συνδεδεμένος με την οικογένεια, τους φίλους και τη ζωή έξω από την εταιρεία. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ίδρυση και η ανάπτυξη μιας μεγάλης εταιρείας απαιτεί εμμονή και αφοσίωση, διότι «αν δεν είσαι εμμονικός, δεν θα συμβεί».