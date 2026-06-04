Ιαπωνία: Ξεμένει από πλαστικά είδη, καθώς επιδεινώνεται η έλλειψη νάφθας λόγω Μεσανατολικού

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Ξεμένουν από πλαστικές σακούλες, δίσκους και γάντια εστίασης τα καταστήματα εστίασης, τα σούπερ μάρκετ και τα αρτοποιεία στην Ιαπωνία εν μέσω αυξανόμενων ελλείψεων του βασικού πλαστικού συστατικού, της νάφθας, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο τομέας των τροφίμων αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο της ετήσιας χρήσης πλαστικού στην Ιαπωνία, η οποία ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια τόνους, και οι αυξήσεις στις τιμές και οι ελλείψεις πλήττουν σκληρά ολόκληρο τον κλάδο και όχι μόνο. ​​Ορισμένα καταστήματα έχουν αρχίσει να προσφέρουν προνόμια σε πελάτες που φέρνουν τις δικές τους σακούλες, πιάτα ή δοχεία, επισημαίνει ο Guardian.

Η Μέση Ανατολή είναι η κύρια πηγή αργού πετρελαίου της Ιαπωνίας, από το οποίο εξάγεται νάφθα και στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την κατασκευή μιας μεγάλης ποικιλίας ειδών, όπως μελάνι εκτύπωσης, πλαστικά, κόλλες και ιατρικά εφόδια.

Στοιχεία από τον Σύνδεσμο Βιομηχανίας Πετροχημικών της Ιαπωνίας (JPCA) έδειξαν ότι η παραγωγή πολυαιθυλενίου που χρησιμοποιείται σε σακούλες αγορών και σκουπιδιών μειώθηκε κατά 62% τον Μάρτιο σε σύγκριση με το 2025, με μεγάλες μειώσεις να καταγράφονται και για την κατασκευή άλλων πλαστικών.

Η κυβέρνηση της Σανάε Τακαΐτσι αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση για τις ελλείψεις, οι οποίες επηρεάζουν και άλλους τομείς. Η κυβέρνηση έχει διαβεβαιώσει το κοινό ότι το ζήτημα είναι «συμφόρηση» στην προσφορά και όχι έλλειψη, αλλά οι ηγέτες και οι σχολιαστές της βιομηχανίας το έχουν αντικρούσει, λέγοντας ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουνίου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κοινό βλέπει το ζήτημα ως μία από τις πιο πιεστικές ανησυχίες του.

Ελλείψεις και σε άλλους τομείς αντιμετωπίζει η Ιαπωνία

Οι Ιάπωνες λιανοπωλητές έχουν υποχρεωθεί να χρεώνουν τις πλαστικές σακούλες αγορών από το 2020. Ωστόσο, τα πολλαπλά στρώματα πλαστικών συσκευασιών και περιτυλίγματος στα προϊόντα εξακολουθούν να είναι συνηθισμένα και θεωρούνται μέρος της κουλτούρας εξυπηρέτησης της Ιαπωνίας. Αυτή η κουλτούρα δέχεται πιέσεις καθώς τα αποθέματα μειώνονται.

Στο σούπερ μάρκετ ColekoVer σε ένα προάστιο του Καβασάκι, στα νότια του Τόκιο, ο διευθυντής Τακέσι Τακανοχίρα ζητά από το προσωπικό του να αποφεύγει να βάζει φρούτα και λαχανικά στις ατομικές πλαστικές σακούλες που έχουν συνηθίσει οι πελάτες του, επειδή οι τιμές είναι ανεβασμένες και η προσφορά μειωμένη.

«Από τον περασμένο μήνα, δεν έχουμε καταφέρει να προμηθευτούμε κανένα από τα μικρά πλαστικά ταψάκια που χρησιμοποιούμε για κάποια προϊόντα, οπότε πρέπει απλώς να τα βγάλουμε πέρα ​​χωρίς αυτά», δήλωσε στον Guardian ο Τακανοχίρα.

Είπε ότι οι πελάτες μέχρι στιγμής είχαν δείξει κατανόηση για την κατάσταση, η οποία μεταδίδεται σχεδόν κάθε βράδυ στις ειδήσεις.

Ένα σταθμό πιο πέρα, στο αρτοποιείο Le Main Qui Pense, μια πινακίδα στον τοίχο εξηγεί ότι οι ελλείψεις νάφθας που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή σημαίνουν ότι έχουν ξεμείνει από πλαστικές σακούλες για να διατηρούνται οι μπαγκέτες φρέσκες.

«Πήραμε κάποια αποθέματα στα μέσα Μαΐου, αλλά ο προμηθευτής μας λέει ότι δεν ξέρει πότε θα φτάσει η επόμενη παρτίδα», δήλωσε στον Guardian η Σίσου Τανοσίρι, η οποία διευθύνει το αρτοποιείο με τον σύζυγό της. «Και τα πλαστικά γάντια για το χειρισμό τροφίμων είναι επίσης σε πολύ μικρή ποσότητα… Οι Ιάπωνες είναι πολύ σχολαστικοί με την υγιεινή και την καθαριότητα και σε πολλούς δεν αρέσει να επαναχρησιμοποιούν σακούλες που αγγίζουν άμεσα τα τρόφιμα».

Στην πόλη Κόφου, δυτικά του Τόκιο, το Hinode Delica ανταμείβει τους πελάτες που φέρνουν τα δικά τους πιάτα ή δοχεία με δωρεάν συνοδευτικά και επιπλέον υλικά για τα bento lunchboxes του.

Ο διευθυντής του καταστήματος δήλωσε ότι ο προμηθευτής δοχείων του είχε ειδοποιήσει ότι οι τιμές θα αυξάνονταν κατά 30% τον Ιούνιο.

Δύσκολη η συλλογή απορριμάτων

Επηρεάζονται επίσης τα δημοτικά συστήματα συλλογής απορριμμάτων, πολλά από τα οποία βασίζονται στον αυστηρό διαχωρισμό των οικιακών απορριμμάτων σε καθορισμένες πλαστικές σακούλες διαφορετικών χρωμάτων. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από την πανικόβλητη αγορά των απαιτούμενων σακουλών, με αποτέλεσμα τα καταστήματα να περιορίζουν τις πωλήσεις σε μέγιστο δύο σακούλες ανά πελάτη. Ορισμένοι δήμοι επιτρέπουν στους κατοίκους να χρησιμοποιούν μη εγκεκριμένες σακούλες για την απόρριψη των σκουπιδιών.

Δεν είναι μόνο η Ιαπωνία που παλεύει με ελλείψεις. Χώρες σε όλη την ανατολική Ασία προμηθεύονται το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και της νάφθας τους από τη Μέση Ανατολή.

Οι καθημερινές πωλήσεις πλαστικών σακουλών σκουπιδιών στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας σχεδόν πενταπλασιάστηκαν τον Μάρτιο, σύμφωνα με την Μητροπολιτική Κυβέρνηση της Σεούλ, γεγονός που οδήγησε σε περιορισμούς στις αγορές και κυβερνητικές διαβεβαιώσεις.

«Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε για την προμήθεια τυποποιημένων σακουλών σκουπιδιών», έγραψε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κιμ Σουνγκ-γουάν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα τέλη Μαρτίου.

Η Ταϊβάν είναι ένας από τους μεγαλύτερους χρήστες πλαστικών σακουλών κατά κεφαλήν στον κόσμο, με το μικρό νησιωτικό έθνος να καταναλώνει περίπου 9 δισεκατομμύρια σακούλες ετησίως. Εισάγει περίπου το 70% του αργού πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή και οι τιμές χονδρικής για τα πλαστικά έχουν αυξηθεί έως και 40% φέτος, ανέφερε η Straits Times.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν έχει επίσης προτρέψει τους πολίτες της να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αποφεύγουν τη συσσώρευση πλαστικών σακουλών και παρακολουθεί τις εταιρείες για τυχόν ενδείξεις κερδοσκοπίας.