Ιαπωνία: Θα μπορούσε να αυξήσει τα επιτόκια παρά την αστάθεια στη Μέση Ανατολή

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Θα μπορούσε να ξεπεράσει την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή και να αυξήσει τα επιτόκια η Τράπεζα της Ιαπωνίας εάν ο πληθωρισμός γίνει μεγαλύτερη απειλή για την οικονομία στην Ιαπωνία από τον κίνδυνο επιβράδυνσης της ανάπτυξης, δήλωσε ο κυβερνήτης Καζούο Ουέντα.

«Ακόμα κι αν η κατάσταση παραμείνει ασαφής, εάν κριθεί ότι οι ανοδικοί κίνδυνοι για τις τιμές υπερτερούν των καθοδικών κινδύνων για την οικονομική δραστηριότητα, θα είναι απαραίτητο να συζητηθούν διεξοδικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της αύξησης του επιτοκίου», δήλωσε σε ομιλία του την Τετάρτη, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal.

«Η τράπεζα θα συνεχίσει να αυξάνει το επιτόκιο πολιτικής με τον κατάλληλο ρυθμό», δήλωσε ο Ουέντα, καθώς έκανε δηλώσεις που πιθανότατα θα ενισχύσουν τις προσδοκίες της αγοράς για αύξηση των επιτοκίων στην επερχόμενη συνεδρίαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας τον Ιούνιο.

Το απόγευμα της Τετάρτης, πριν από την ομιλία που παρακολουθούνταν στενά, οι αγορές ήδη προέβλεπαν μια πιθανότητα άνω του 80% για αύξηση αυτόν τον μήνα.

Το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας της Ιαπωνίας ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για τον αντίκτυπο που θα έχει το ενεργειακό σοκ που προκλήθηκε από τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή στις πληθωριστικές τάσεις.

Ο Ουέντα δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ανοδικοί κίνδυνοι για τις τιμές ενδέχεται να εμφανιστούν νωρίτερα από τις οικονομικές πτώσεις.

Οι δευτερογενείς επιπτώσεις από το πετρέλαιο

Με έναν θετικό κύκλο μισθών-τιμών σε εξέλιξη και τα πραγματικά επιτόκια βαθιά αρνητικά, οι υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου είναι όλο και πιο πιθανό να προκαλέσουν δευτερογενείς επιπτώσεις που θα ωθήσουν τον υποκείμενο πληθωρισμό πάνω από τις προβλέψεις, είπε.

Ο Ουέντα δήλωσε ότι οι ιαπωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες δίσταζαν να αυξήσουν τις τιμές λόγω δεκαετιών αποπληθωρισμού, έχουν γίνει πρόσφατα πολύ πιο επιθετικές στις στρατηγικές τιμολόγησης τους. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες θα μπορούσαν σύντομα να μετακυλίσουν το υψηλότερο κόστος ενέργειας στους καταναλωτές.

Ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων αγορών της S&P Global για τον Μάιο, ο οποίος μετρά τη δραστηριότητα στον τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών, έδειξε ότι οι πιέσεις κόστους εντάθηκαν ξανά. Οι τιμές των εισροών αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό σε 43 μήνες, ενώ ο ρυθμός πληθωρισμού της παραγωγής επιταχύνθηκε σε ιστορικό υψηλό.

Το αδύναμο γεν παραμένει ένα άλλο σημείο πληθωριστικής πίεσης.

Παρά την πρωτοφανή παρέμβαση της Ιαπωνίας στις αγορές συναλλάγματος τον τελευταίο μήνα, το νόμισμα έχει αποδυναμωθεί προς τα 160 ανά δολάριο.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η υπουργός Οικονομικών Σατσούκι Καταγιάμα επανέλαβε μια προφορική προειδοποίηση προς τις αγορές ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να υπερασπιστεί το νόμισμα.