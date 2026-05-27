Ιαπωνία: Η πρωθυπουργός θέλει να μειώσει τον φόρο πωλήσεων, αλλά οι ταμειακές μηχανές λένε όχι

Η Σανάε Τακαΐτσι δεσμεύτηκε να αναστείλει έναν φόρο 8% στις πωλήσεις τροφίμων στην Ιαπωνία, αλλά οι λιανοπωλητές λένε ότι τα συστήματά τους δεν έχουν σχεδιαστεί για φόρο μηδέν τοις εκατό

World 27.05.2026, 06:45
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Να αναστείλει έναν φόρο πωλήσεων 8% στα τρόφιμα που πωλούνται στην Ιαπωνία έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση, αλλά λέει ότι αυτό εμποδίζεται από έναν απροσδόκητο αντίπαλο – τις μη συνεργάσιμες ταμειακές μηχανές.

Σύμφωνα με τους κατασκευαστές των συσκευών, τα συστήματα στις μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης που επεξεργάζονται τα πάντα, από μετρητά έως συναλλαγές χωρίς κάρτα, δεν σχεδιάστηκαν ποτέ για να υπολογίζουν μηδενικό φορολογικό συντελεστή και επομένως απαιτούν μια σημαντική αναθεώρηση που θα μπορούσε να διαρκέσει έως και ένα χρόνο.

Όλα τα μεγάλα κόμματα που συμμετείχαν στις εκλογές του Φεβρουαρίου στην Ιαπωνία, τις οποίες το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι κέρδισε με σαρωτική νίκη, υποσχέθηκαν κάποια μορφή μείωσης ή προσωρινής κατάργησης του φόρου κατανάλωσης 8% στα τρόφιμα, καθώς ο λαός αγωνίζεται με μια κρίση κόστους ζωής.

Το μανιφέστο του LDP ζητούσε τη μείωση του συντελεστή στο μηδέν για δύο χρόνια, η οποία θα εφαρμοστεί έως τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

Ωστόσο, αφού πιέστηκε επανειλημμένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η Τακαΐτσι απέδωσε την καθυστέρηση στις ταμειακές μηχανές, ή ακριβέστερα στα συστήμα που τις διαχειρίζονται.

Η πρωθυπουργός κατηγόρησε τις άκαμπτες μηχανές, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «ντροπή για την Ιαπωνία» σε κοινοβουλευτική επιτροπή στις 11 Μαΐου. Πρόσθεσε ότι ήταν απλώς «αξιοθρήνητο το γεγονός ότι δεν μπορούμε καν να αλλάξουμε ευέλικτα τους φορολογικούς συντελεστές όταν συμβαίνει μια πανδημία ή μια μεγάλη καταστροφή».

Φταίνε οι μηχανές στην Ιαπωνία, ή είναι προφάσεις της Τακαΐτσι

Ωστόσο, ορισμένοι επικριτές ισχυρίζονται ότι η Τακαϊτσι χρησιμοποιεί το ζήτημα για να καθυστερήσει τη μείωση που υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια της νικηφόρας προεκλογικής της εκστρατείας φέτος, καθώς η κυβέρνησή της αναζητά τρόπους για να χρηματοδοτήσει το μέτρο.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι και οι σχολιαστές επεσήμαναν ότι η ίδια η Τακαΐτσι είχε υπονοήσει ότι οι προσαρμογές στις ταμειακές μηχανές θα χρειαστούν χρόνο κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για τις μειώσεις φόρων πέρυσι. Κάποιοι πιστεύουν ότι το ζήτημα – που ονομάζεται «reji-kabe», ή τείχος στα μητρώα, σε ορισμένα μέρη των εγχώριων μέσων ενημέρωσης – χρησιμοποιείται ως τακτική καθυστέρησης, ενώ το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται ένα σχέδιο για τη χρηματοδότηση της αναστολής φόρων.

Ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ της Ιαπωνίας είναι ο υψηλότερος στον κόσμο, περίπου στο 230%.

Η φορολογική δέσμευση για τα τρόφιμα θα κόστιζε στο υπουργείο Οικονομικών περίπου 5 τρισεκατομμύρια γιεν (31,5 δισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως.

Ωστόσο, έχει βρεθεί ένας συμβιβασμός: η κυβέρνηση προτείνει τώρα την ιδέα της μείωσης του φόρου στα τρόφιμα στο 1%, κάτι που θα μπορούσε να γίνει σε πέντε ή έξι μήνες. Αυτό θα της επέτρεπε – σχεδόν – να εκπληρώσει την προεκλογική της υπόσχεση, μειώνοντας παράλληλα το κόστος κατά σχεδόν 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

