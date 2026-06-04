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Wall Street: Πάγωσε μετά την καταδίκη short seller

Οι traders της Wall Street που στοιχηματίζουν σε πτώση των τιμών των μετοχών ανησυχούν ότι οι εισαγγελείς εξισώνουν τις τακτικές τους με χειραγώγηση της αγοράς

Επικαιρότητα 04.06.2026, 19:30
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Wall Street: Πάγωσε μετά την καταδίκη short seller
O short seller Άντριου Λεφτ
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Η Wall Street έχει συνηθίσει να ακούει επενδυτές που εκφράζουν δημόσια τις απόψεις τους για μετοχές, συχνά επηρεάζοντας τις αγορές και ταυτόχρονα προστατεύοντας ή προωθώντας τα δικά τους συμφέροντα. Όμως η πρόσφατη καταδίκη του γνωστού short seller Άντριου Λεφτ για απάτη επί κινητών αξιών έχει προκαλέσει σοκ στον χρηματοοικονομικό κόσμο και έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για τα όρια μεταξύ επενδυτικής άποψης και χειραγώγησης της αγοράς.

Ο Λεφτ, ιδρυτής της Citron Research και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στον χώρο των ακτιβιστών short sellers, κρίθηκε ένοχος επειδή, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, εκμεταλλευόταν την επιρροή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επηρεάζει τις τιμές των μετοχών και στη συνέχεια να αποκομίζει γρήγορα κέρδη μέσω συναλλαγών που έρχονταν σε αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις του, αναφέρει η Wall Street Journal.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή δεν αφορά ψευδείς ισχυρισμούς για τις εταιρείες που σχολίαζε. Αντίθετα, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι το πρόβλημα βρισκόταν στον τρόπο με τον οποίο συναλλασσόταν μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Λεφτ δημοσίευε αρνητικές αναλύσεις ή αναρτήσεις για συγκεκριμένες μετοχές, ενθαρρύνοντας ουσιαστικά άλλους επενδυτές να τις πουλήσουν, ενώ ο ίδιος άρχιζε να κλείνει τις δικές του θέσεις λίγα λεπτά ή ώρες αργότερα. Με άλλα λόγια, εκμεταλλευόταν την πτώση που προκαλούσαν οι δηλώσεις του χωρίς να διατηρεί την επενδυτική θέση που οι υπόλοιποι πίστευαν ότι εξακολουθούσε να έχει.

Wall Street

Η καταδίκη του short seller Άντριου Λεφτ

Οι εισαγγελείς προχώρησαν ακόμη περισσότερο. Κατάφεραν να πείσουν το δικαστήριο ότι παρόμοια συμπεριφορά ακολουθούσε και σε μετοχές που υποστήριζε δημοσίως ως επενδυτικές ευκαιρίες. Σε περιπτώσεις όπως η Nvidia, ο Λεφτ φέρεται να ενθάρρυνε τους επενδυτές να αγοράσουν μετοχές, μόνο και μόνο για να πουλήσει τις δικές του αμέσως μόλις η τιμή ανέβαινε.

Η απόφαση έχει προκαλέσει ανησυχία όχι μόνο στους short sellers αλλά και σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα επενδυτών, αναλυτών και διαχειριστών κεφαλαίων που εκφράζουν δημόσια απόψεις μέσω τηλεοπτικών εμφανίσεων, podcasts, συνεδρίων ή κοινωνικών δικτύων. Πολλοί αναρωτιούνται πλέον πόσο ελεύθερα μπορούν να μιλούν για τις επενδύσεις τους χωρίς να βρεθούν αντιμέτωποι με νομικό έλεγχο, αναφέρει ρεπορτάζ της Journal.

Η νομοθεσία δεν απαιτεί από τους επενδυτές να αποκαλύπτουν κάθε λεπτομέρεια των συναλλαγών τους ή τα μελλοντικά τους σχέδια. Ωστόσο, η υπόθεση Λεφτ εγείρει ένα νέο ερώτημα: πόσο καιρό πρέπει κάποιος να διατηρεί μια θέση αφού την έχει δημοσίως υποστηρίξει ή καταγγείλει; Δεν υπάρχει σαφής απάντηση, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα.

Ο Νέιτ Κόπικαρ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στο hedge fund Orso Partners, υποστήριξε στην WSJ ότι όσοι γνωρίζουν πως οι δηλώσεις τους επηρεάζουν την αγορά θα πρέπει πλέον να είναι πολύ πιο προσεκτικοί. Κατά την άποψή του, η πιο ήπια ερμηνεία της υπόθεσης είναι ότι οι επενδυτές οφείλουν να σκεφτούν σοβαρά πώς συναλλάσσονται γύρω από θέσεις για τις οποίες μιλούν δημόσια.

Η υπεράσπιση του Λεφτ, ωστόσο, θεωρεί ότι η απόφαση δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Ο δικηγόρος του, Έρικ Ρόζεν, υποστήριξε ότι η θεωρία της κατηγορούσας αρχής ουσιαστικά μετατρέπει αληθείς δηλώσεις σε πιθανή απάτη. Κατά τον ίδιο, η προσέγγιση αυτή συγκρούεται με θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας του λόγου και μπορεί να αποθαρρύνει επενδυτές από το να εκφράζουν ειλικρινείς απόψεις για εισηγμένες εταιρείες.

Ο ίδιος ο Λεφτ δήλωσε μετά την ετυμηγορία ότι το δικαστήριο έκανε λάθος και ότι σκοπεύει να συνεχίσει τη νομική μάχη του. Επιμένει ότι ποτέ δεν παραπλάνησε το επενδυτικό κοινό με τα σχόλιά του.

Wall Street

Δυσκολότερο το έργο των short sellers της Wall Street

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος του ακτιβιστικού short selling βρίσκεται ήδη σε υποχώρηση. Τα τελευταία χρόνια, η παρατεταμένη άνοδος των χρηματιστηρίων και η εμφάνιση των λεγόμενων «meme stocks» έχουν καταστήσει πολύ δυσκολότερο το έργο των επενδυτών που στοιχηματίζουν στην πτώση των μετοχών.

Σύμφωνα με στοιχεία της ερευνητικής εταιρείας Breakout Point, μόλις 31 εταιρείες ακτιβιστικού short selling έχουν δημοσιεύσει έρευνες μέσα στο 2026, έναντι 55 το 2020. Παράλληλα, γνωστές προσωπικότητες του χώρου, όπως ο Τζιμ Τσάνος και ο Νέιτ Άντερσον, έχουν περιορίσει ή τερματίσει τις δραστηριότητές τους, ενώ επενδυτές όπως οι Μπιλ Άκμαν και Νταν Λόεμπ έχουν απομακρυνθεί από τα στοιχήματα κατά μεμονωμένων μετοχών.

Η υπόθεση Λεφτ ενδέχεται να επιταχύνει αυτή την τάση. Αρκετοί δικηγόροι που εκπροσωπούν short sellers αναφέρουν ότι έχουν δεχθεί ανήσυχες κλήσεις από πελάτες που προσπαθούν να κατανοήσουν ποιες ακριβώς πρακτικές θεωρούνται πλέον αποδεκτές.

Από την πλευρά του, το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης χαιρέτισε την καταδίκη ως σημαντική νίκη στον αγώνα κατά της χειραγώγησης των αγορών. Ωστόσο, ορισμένες δημόσιες δηλώσεις αξιωματούχων προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς φάνηκαν να εξισώνουν το short selling γενικά με παράνομη δραστηριότητα. Μετά τις επικρίσεις, οι αρχές διευκρίνισαν ότι η πρακτική του short selling είναι απολύτως νόμιμη και ότι η υπόθεση αφορά αποκλειστικά τη φερόμενη χειραγώγηση μέσω δημοσίων παρεμβάσεων και γρήγορων συναλλαγών.

Το βασικό ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι κατά πόσο η απόφαση θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές επικοινωνούν με την αγορά. Για πολλούς, η υπόθεση δεν αφορά μόνο έναν διάσημο short seller, αλλά τα όρια της δημόσιας επενδυτικής έκφρασης στην εποχή των κοινωνικών δικτύων. Η Wall Street καλείται πλέον να επαναπροσδιορίσει πού ακριβώς τελειώνει η επενδυτική άποψη και πού αρχίζει η χειραγώγηση.

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