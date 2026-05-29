Allwyn: Ολοκληρώθηκε η μεταφορά έδρας στην Ελβετία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Oλοκληρώθηκε σήμερα, 29 Μαΐου 2026 η μεταφορά της καταστατικής έδρας της «Allwyn AG» από το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου στην Ελβετική Συνομοσπονδία, με την εγγραφή στο αρμόδιο ελβετικό εμπορικό μητρώο.

Η εταιρεία, όπως αναφέρεται, συνεχίζει να υφίσταται ως ανώνυμη εταιρεία διεπόμενη από το ελβετικό δίκαιο σύμφωνα με το άρθρο 620 επ. του Ελβετικού Κώδικα Ενοχών, χωρίς διάλυση, εκκαθάριση ή διακοπή της νομικής της προσωπικότητας, της ύπαρξής της ή της μετοχικής της βάσης.

Η Μεταφορά Έδρας στην Ελβετία εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 1061-1(1) του λουξεμβουργιανού νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε, και τις σχετικές διατάξεις του ελβετικού δικαίου.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Allwyn, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς έδρας:

(1) Η Εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί με την επωνυμία «Allwyn AG».

(2) Η καταστατική έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στη διεύθυνση Mühlenplatz 9, 6004 Λουκέρνη, Ελβετική Συνομοσπονδία.

(3) Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο ελβετικό εμπορικό μητρώο με αριθμό CHE-169.728.744.

(4) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται σε 242.034.741,90 ευρώ, διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

(5) Όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας εξακολουθούν να ανήκουν σε αυτήν χωρίς διακοπή, περιορισμό ή δέσμευση.

(6) Οι μέτοχοι της Εταιρείας αμέσως πριν από την ολοκλήρωση της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία εξακολουθούν να είναι μέτοχοι της Εταιρείας, κατέχοντας τον ίδιο αριθμό μετοχών που κατείχαν αμέσως πριν από την ολοκλήρωση αυτή.

(7) Οι μετοχές της Εταιρείας παραμένουν εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Euronext Athens και εγγεγραμμένες, σε άυλη μορφή, στους λογαριασμούς κινητών αξιών των μετόχων στο σύστημα άυλων τίτλων (το «ΣΑΤ») που λειτουργείται από το Euronext Securities Athens.

(8) Οι μετοχές της Εταιρείας εξακολουθούν να τηρούνται σε άυλη μορφή σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανόνες. Το Euronext Securities Athens θα συνεχίσει να ενεργεί ως το αρμόδιο κεντρικό αποθετήριο τίτλων για τις εν λόγω μετοχές και θα παρέχει τις υπηρεσίες σε σχέση με αυτές, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των εταιρικών πράξεων της Εταιρείας μέσω της πλατφόρμας του.

(9) Το καταστατικό της Εταιρείας είναι το νέο καταστατικό που εγκρίθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 12ης Μαΐου 2026, με ισχύ από την ολοκλήρωση της Ελβετικής

Μεταφοράς Έδρας, και έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το ελβετικό δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο χρηματιστήριο της Euronext Athens.

(10) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεχίζει να αποτελείται από τους Karel Komarek, Robert Chvátal, Katarina Kohlmayer, Pavel Saroch, Lord Sebastian Newbold Coe CH KBE, Paul Schmid και Cherrie Mae Chiomento-Ferreria, οι οποίοι επανεξελέγησαν με ισχύ από την ολοκλήρωση της Μεταφοράς Έδρας στην Ελβετία.

Ο Karel Komarek επανεξελέγη επίσης ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου με ισχύ από την ίδια ημερομηνία.