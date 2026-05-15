Allwyn Forward: 10 χρόνια success story για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Το Forward γιόρτασε τα δέκα χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, με τη διοίκηση της Allwyn και την Endeavor Greece να κάνουν λόγο για ένα πρόγραμμα που εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Με αφορμή τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας, τα στελέχη των δύο οργανισμών υπογράμμισαν ότι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της καινοτομίας αποτελούν τον πυρήνα της πρωτοβουλίας.

Το success story του Forward

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Allwyn, Γιαν Κάρας, εμφανίστηκε συγκινημένος για την πορεία του προγράμματος, το οποίο χαρακτήρισε «πραγματικό success story». Όπως ανέφερε, μέσα σε δέκα χρόνια το Forward έφτασε να υποστηρίζει εκατό επιχειρήσεις με ένα κοινό όραμα: να πάει την ελληνική αγορά ακόμα πιο μπροστά. Τόνισε ότι το σημαντικότερο είναι πως, παρά τα όσα έχουν ήδη επιτευχθεί, «τα καλύτερα είναι μπροστά» και πως η επόμενη μέρα θα είναι ακόμη πιο δυναμική.

Ο κ. Κάρας στάθηκε ιδιαίτερα στη μετάβαση προς το ψηφιακό μέλλον, σημειώνοντας ότι «σήμερα γράφουμε το μέλλον μας» και πως αυτό το μέλλον έχει ως βασικό άξονα την τεχνητή νοημοσύνη, πάντα με τους πελάτες στο επίκεντρο. Εξήγησε ότι το Forward δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μάθουν, να δοκιμάσουν νέα πράγματα, να συνδεθούν μεταξύ τους και να περάσουν στην επόμενη μέρα με πρακτικό, σύγχρονο και βιώσιμο τρόπο.

Οι επιδόσεις της δεκαετίας

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Allwyn, Οδυσσέας Χριστοφόρου, παρουσίασε τα αποτελέσματα του προγράμματος, τονίζοντας ότι ο αρχικός στόχος ήταν να βοηθηθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Όπως είπε, στην πορεία το Forward ξεπέρασε κάθε προσδοκία και σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το πρόγραμμα έχει συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων από 4.000 άμεσων νέων θέσεων εργασίας και 28.000 έμμεσων, ενώ ο συνολικός τζίρος των συμμετεχουσών εταιρειών αυξήθηκε κατά πάνω από 700 εκατ. ευρώ στη διάρκεια της δεκαετίας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το Forward δεν είναι μόνο αριθμοί, αλλά και ιστορίες εταιρειών που πέρασαν στο επόμενο επίπεδο, καθώς και σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μέσα σε ένα ευρύτερο δίκτυο.

Η δύναμη των ΜμΕ

Η πρόεδρος της Endeavor Greece, Κωστάντζα Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, επισήμανε ότι το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από κοινού με την Allwyn ήδη από το 2016, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανάπτυξης των ταχέως αναπτυσσόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως τόνισε, ο απώτερος σκοπός είναι να στηριχθούν οι επιχειρηματίες που μπορούν να ξεπεράσουν προκλήσεις, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας υψηλής αξίας για τη χώρα.

Η ίδια υπογράμμισε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και ότι κάθε επιχείρηση που καταφέρνει να μεγαλώνει συνιστά μια μεγάλη ιστορία επιτυχίας. Σύμφωνα με την κ. Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, το Forward έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα, με ρόλο καταλύτη σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών και μετασχηματισμών.

Νέος κύκλος

Στο φετινό ορόσημο του προγράμματος ανοίγει ο δέκατος κύκλος, με την υποδοχή 19 νέων εταιρειών. Οι εκπρόσωποι της Allwyn και της Endeavor τόνισαν ότι θα βρίσκονται σταθερά δίπλα στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα, σε ένα περιβάλλον που στηρίζει το επόμενο βήμα τους και ενισχύει το επιχειρηματικό τους αποτύπωμα.

Παράλληλα, βραβεύτηκαν εταιρείες που διακρίθηκαν στον προηγούμενο κύκλο για την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις εξαγωγές τους. Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι η επιμονή, η υπομονή και η θέληση μπορούν να μετατρέψουν μια επιχειρηματική προσπάθεια σε success story, ενώ η κοινότητα που έχει χτιστεί γύρω από το Forward παραμένει ενεργή και μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου.

Το μήνυμα για το αύριο

Κοινός τόπος όλων των παρεμβάσεων ήταν ότι η επόμενη δεκαετία θα είναι ακόμη πιο απαιτητική αλλά και με μεγαλύτερες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η τεχνολογία, η ψηφιοποίηση και η καινοτομία παρουσιάστηκαν ως αναγκαίες προϋποθέσεις για να ξεχωρίσουν οι εταιρείες που θέλουν να αναπτυχθούν σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Το μήνυμα που κυριάρχησε ήταν σαφές: η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να πάει ακόμη πιο μπροστά, αρκεί να στηριχθεί σε σωστούς ανθρώπους, σωστό timing και σταθερά δίκτυα συνεργασίας. Με αυτό το σκεπτικό, το Forward περνά σε μια νέα φάση, με στόχο να συνεχίσει να παράγει μετρήσιμο αποτέλεσμα και να διαμορφώνει ένα πιο δυναμικό και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό οικοσύστημα.