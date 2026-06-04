Καρέλιας: Στις 16 Ιουνίου η καταβολή μερίσματος 14,60 ευρώ ανά μετοχή

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Τη διανομή μερίσματος ύψους 14,60 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση της καπνοβιομηχανίας Καρέλιας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης μετά την παρακράτηση – όπου απαιτείται – φόρου ποσοστού 5%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 13,87 ευρώ ανά μετοχή.

Πότε θα πληρωθεί το μέρισμα της Καρέλιας

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίστηκε η 9η Ιουνίου, ενώ από τις 16 Ιουνίου θα ξεκινήσει η καταβολή του μερίσματος από την πληρώτρια τράπεζα Alpha Bank. Μετά την 16η Ιουνίου 2027 η καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2025 θα πραγματοποιείται

μόνο από τα γραφεία της Καρέλιας, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων.

Ιστορικά ορόσημα το 2025

Ο όμιλος Καρέλιας κατά τη χρήση του 2025 συνέχισε την αναπτυξιακή του πορεία, παρά την αστάθεια και την αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι γεωπολιτικές εντάσεις και όχι μόνον, επιτυγχάνοντας ιστορικά ορόσημα σε κύκλο εργασιών και όγκο πωλήσεων.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ξεπέρασε τα ευρώ 1.670 εκ. (αύξηση +10,7%), ενώ ο καθαρός κύκλος εργασιών (εκτός Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και ΦΠΑ) σημείωσε άνοδο 21% (εταιρεία: +11%) σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση αυτή προήλθε τόσο από την ελληνική αγορά όσο και από τις διεθνείς πωλήσεις, και επιτεύχθηκε παρά την αρνητική επίδραση της ισοτιμίας του δολαρίου. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν οι βελτιωμένες εργοστασιακές τιμές και οι ιδιαίτερα υψηλοί όγκοι πωλήσεων, οι οποίοι για πρώτη φορά ξεπέρασαν τα 18,1 δισ. τσιγάρα και τους 1.213 τόνους καπνού για στριφτό.

Στην ελληνική αγορά, παρά τον έντονο ανταγωνισμό από προϊόντα εναλλακτικής παροχής νικοτίνης, επιτεύχθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων τσιγάρων κατά περίπου 4,6%, ως αποτέλεσμα της ισχυρής πορείας των βασικών σημάτων.

Στις διεθνείς αγορές, ο όγκος πωλήσεων τσιγάρων αυξήθηκε κατά περίπου 10,5%, ενώ στον καπνό για στριφτό σημειώθηκε άνοδος 5,5%.