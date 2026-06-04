 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Startups"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(19) "Careers: Job Search"
}

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Σε ποιους απευθύνεται – Τι χρηματοδοτείται

Ποιοι νέοι ΚΑΔ εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» - Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Business 04.06.2026, 15:00
Σχολιάστε
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Σε ποιους απευθύνεται – Τι χρηματοδοτείται
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ενεργοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της ενδυνάμωσης της αυτοαπασχόλησης και της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που συνεισφέρουν στην αύξηση της απασχόλησης, αποσκοπεί το πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά», με τη διάρκεια υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων να ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου.

​Πληθυσμός-στόχος  του «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» είναι κυρίως εξειδικευμένοι & καταρτισμένοι νέοι με επιχειρηματική ικανότητα και νοοτροπία για δραστηριοποίηση σε βιώσιμους & σύγχρονους τομείς (π.χ. ΤΠΕ, Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική & Μαθηματικά, Τουρισμός, κ.λπ.).

Σε ποιους απευθύνεται το «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»

​Υπο σύσταση και νεοσύστατες Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, που συστήνονται από φυσικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/2016 το πρώτο πτυχίο τους από σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), καθώς και νέες επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενοι ή εταιρικά/πολυμετοχικά σχήματα με νομικές μορφές) που έκαναν έναρξη μετά την 1/1/2025, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας Πρόσκλησης.

​Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακ​όλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Υπό σύσταση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης και όχι πέραν των 365 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης της οριστικής έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

​Νεοσύστατες: Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί από την 01/1/2025 έως και την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης.

Οι νέοι ΚΑΔ

​Μετά από πρόσφατη τροποποιητική απόφαση εντάχθηκαν και νέοι ΚΑΔ στο πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά», που αφορούν σε ασφαλιστικές δραστηριότητες όπως για παράδειγμα υπηρεσίες χρηματοοικονομικών συμβουλών, παροχής επενδυτικών συμβουλών, υπηρεσίες ασφαλιστικού πράκτορα και συμβούλου, υπηρεσίες ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, αναλογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων με επαγγελματική εγκατάσταση, αλλά και υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα.

Τι χρηματοδοτείται

Ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη Δράση, στο πλαίσιο εφαρμογής επιλογής απλοποιημένου κόστους και υπολογισμού κατ’ αποκοπή ποσού, μπορούν να είναι οι ακόλουθες:

  • Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
  • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.)
  • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
  • Προμήθεια αναλωσίμων
  • Προμήθεια εξοπλισμού / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Αποσβέσεις παγίων
  • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
    ​​Και μοναδιαίου κόστους για την δημιουργία νέας/ων θέσης/εων απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας μία (1) ΕΜΕ.​

Ο προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του «Ξεκινώ Επιχερηματικά», ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ και κατανέμεται ως εξής:

  • 55.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος.
  • 15.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο.​

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Σε ποιους απευθύνεται – Τι χρηματοδοτείται
Business

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Σε ποιους απευθύνεται - Τι χρηματοδοτείται
Qualco: Διακρίθηκε στην κατηγορία «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στα βραβεία ΕΒΕΑ 2026
Business

Η Qualco διακρίθηκε στα βραβεία ΕΒΕΑ 2026
Ευρωπαϊκές τράπεζες: Τι αλλάζει στο πλαίσιο κεφαλαιακών κινδύνων αγοράς
Τράπεζες

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Τι αλλάζει στο πλαίσιο κεφαλαιακών κινδύνων αγοράς
Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ
Business

Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ
Allwyn: Τι είδαν οι αναλυτές στα αποτελέσματα της εταιρείας
Business

Τι είδαν οι αναλυτές στα αποτελέσματα της Allwyn
Δήμας: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη αναβάθμιση συστημάτων αεροναυτιλίας
Μεταφορές

Δήμας: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη αναβάθμιση συστημάτων αεροναυτιλίας

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στάσσης: AI και data centers θα οδηγήσουν τη νέα έκρηξη στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Ηλεκτρισμός

Στάσσης: AI και data centers εκτοξεύουν τη ζήτηση ενέργειας

Τα data centers «καίνε» το ευρωπαϊκό ρεύμα - Στο 28% η συμβολή τους στην αύξηση της ζήτησης, σύμφωνα με στοιχεία της Eurelectric

Μάχη Τράτσα
Mondelēz: Στροφή σε καινοτομία και νέα προϊόντα για την ελληνική αγορά
Τρόφιμα – ποτά

Η «συνταγή» της Mondelez για ανάκαμψη των πωλήσεων

Η Mondelēz ποντάρει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στο εργοστάσιο της Λαμίας για να αντιστρέψει την πτωτική πορεία των πωλήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Όμιλος Irida: Κερδοφόρο το 2025 – Οι προοπτικές της θυγατρικής «Γαλαξίδι ΑΕ»
Business

Τι «ταμείο» έκανε ο όμιλος Irida το 2025

Αυξημένες πωλήσεις και κέρδη παρουσίασε ο όμιλος Irida το 2025 - Η κίνηση-κλειδί στην «Γαλαξίδι ΑΕ» και οι βλέψεις της θυγατρικής για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Πώς μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα τον νέο δημοσιονομικό χώρο
Economy

Τι σημαίνει η ρήτρα διαφυγής 0,3% για την Ελλάδα

Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δημιουργεί νέες συνθήκες - Τι ποσό αντιστοιχεί για την Ελλάδα

Αθανασία Ακρίβου
Kpler: Αυξάνονται οι πιθανότητες για προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ
Ναυτιλία

Αυξάνονται οι πιθανότητες για την επαναλειτουργία των Στενών

Αμοιβαίες υποχωρήσεις ΗΠΑ και Ιράν - Η Τεχεράνη θα διευκολύνει τη σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού,

Λάμπρος Καραγεώργος
Φοροαπαλλαγές: Στο στόχαστρο της Κομισμιόν – Ποιες είναι, πόσο κοστίζουν
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Στο στόχαστρο 1.236 φοροαπαλλαγές - Ποιες είναι, ποιοι πλήττονται

Τι προτείνει η Κομισιόν για τις φοροαπαλλαγές - Ποιοι κοστίζουν στον κρατικό προϋπολογισμό

Ανδρομάχη Παύλου
Στοά Αρσακείου: Στην τελική ευθεία για την πλήρη επαναλειτουργία του νέου πολυχώρου
Business

Αντίστροφη μέτρηση για τη Στοά Αρσακείου

Θέμα χρόνου είναι να αποκατασταθεί πλήρως η Στοά Αρσακείου - Έμφαση σε γαστρονομία, πολιτισμό και δημιουργία - Η στρατηγική σημασία της τοποθεσίας

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Airbnb στην Πλάκα: Η μάχη για το ιστορικό κέντρο επέστρεψε στο ΣτΕ
Ακίνητα

Airbnb στην Πλάκα: Η μάχη για το ιστορικό κέντρο επέστρεψε στο ΣτΕ

Τι ανέφερε χθες σε παρέμβασή του το Υπουργείο Τουρισμού κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ΣτΕ - Το ζήτημα του Airbnb

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Business
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Σε ποιους απευθύνεται – Τι χρηματοδοτείται
Business

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Σε ποιους απευθύνεται - Τι χρηματοδοτείται

Ποιοι νέοι ΚΑΔ εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» - Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Τι αλλάζει στο πλαίσιο κεφαλαιακών κινδύνων αγοράς
Τράπεζες

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Τι αλλάζει στο πλαίσιο κεφαλαιακών κινδύνων αγοράς

Τα μέτρα στοχεύουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες να απολαμβάνει ισότιμους όρους ανταγωνισμού έναντι των διεθνών ανταγωνιστών τους

Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ
Business

Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

Η MORE της Motor Oil εκτιμά ότι θα επιτύχει EBITDA άνω των 250 εκατ. ευρώ στις ΑΠΕ

Allwyn: Τι είδαν οι αναλυτές στα αποτελέσματα της εταιρείας
Business

Τι είδαν οι αναλυτές στα αποτελέσματα της Allwyn

Τόσο η Citi όσο και η Eurobank Equities αναγνωρίζουν ότι η Allwyn εμφάνισε ισχυρή αύξηση εσόδων και EBITDA

Δήμας: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη αναβάθμιση συστημάτων αεροναυτιλίας
Μεταφορές

Δήμας: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη αναβάθμιση συστημάτων αεροναυτιλίας

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Παπακωνσταντίνου (Ideal): Από 24-26 Ιουνίου η IPO των Attica Stores στο ΧΑ
Business

Παπακωνσταντίνου (Ideal): Από 24-26 Ιουνίου η IPO των Attica στο ΧΑ

Η Ideal ανακοίνωσε πρόταση επιστροφής κεφαλαίου 0,70 ευρώ ανά μετοχή για φέτος, έναντι 0,40 ευρώ πέρυσι

Όμιλος AKTOR: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture – Το μήνυμα Εξάρχου
Business

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture - Το μήνυμα Εξάρχου

Η επιλογή των υποτρόφων θα βασιστεί σε αυστηρά κριτήρια αριστείας, όπως η υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση και η εξειδίκευση σε κρίσιμα πεδία

Latest News
Αφθώδης πυρετός: Σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο
AGRO

Σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο

Ο αφθώδης πυρετός δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία μέσω της κατανάλωσης κρέατος ή γαλακτοκομικών προϊόντων

Πράσινη οικονομία: Αύξηση απασχόλησης 6% στην Ευρώπη
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Αύξηση απασχόλησης 6% στην πράσινη οικονομία της ΕΕ

Το 2023, η διαχείριση αποβλήτων ήταν ο κορυφαίος τομέας απασχόλησης με 0,9 εκατομμύρια ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, που αντιπροσώπευαν το 16% της συνολικής απασχόλησης στον τομέα του περιβάλλοντος.

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Σε ποιους απευθύνεται – Τι χρηματοδοτείται
Business

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Σε ποιους απευθύνεται - Τι χρηματοδοτείται

Ποιοι νέοι ΚΑΔ εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» - Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Eurobank: Η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική αλλά…
Economy

Eurobank: Η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική αλλά…

Η επιβράδυνση της απασχόλησης, η κάμψη των εξαγωγών και η υποχώρηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης υπενθυμίζουν ότι το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο, σύμφωνα με τη Eurobank

Qualco: Διακρίθηκε στην κατηγορία «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στα βραβεία ΕΒΕΑ 2026
Business

Η Qualco διακρίθηκε στα βραβεία ΕΒΕΑ 2026

Ο όμιλος Qualco βασίζεται στην υιοθέτηση πρακτικών με πλήρη μετάβαση σε νέα operating models

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Θρύλοι του Παγκόσμιου Κυπέλλου», ΔΙΑΚΟΠΕΣ και BHMAgazino
Κοινωνία

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Θρύλοι του Παγκόσμιου Κυπέλλου», ΔΙΑΚΟΠΕΣ και BHMAgazino

Κυκλοφορούν αποκλειστικά με το ΒΗΜΑ την Κυριακή 7 Ιουνίου

ΟΛΠ: Περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών
Λιμάνια

ΟΛΠ: Περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των λιμενικών υπηρεσιών

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Qu Shengbin. ανέπτυξε την ολιστική στρατηγική του Λιμένα Πειραιά

Θεσσαλία: Να επιτραπούν οι μετακινήσεις κτηνοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους
AGRO

Να επιτραπούν οι μετακινήσεις κτηνοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους

Σε τραγική οικονομική κατάσταση οι κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία – Τι ζητά η περιφέρεια

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Τι αλλάζει στο πλαίσιο κεφαλαιακών κινδύνων αγοράς
Τράπεζες

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Τι αλλάζει στο πλαίσιο κεφαλαιακών κινδύνων αγοράς

Τα μέτρα στοχεύουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες να απολαμβάνει ισότιμους όρους ανταγωνισμού έναντι των διεθνών ανταγωνιστών τους

Bank of America: Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη τριάδα των προτιμήσεων στις αγορές EEMEA
Economy

BofA για ΧΑ: Στην κορυφαία τριάδα των αγορών EEMEA

Η βελτίωση των αποτιμήσεων έφερε την Ελλάδα στην πρώτη τριάδα των αγορών που προτιμά η Bank of America

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ
Business

Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

Η MORE της Motor Oil εκτιμά ότι θα επιτύχει EBITDA άνω των 250 εκατ. ευρώ στις ΑΠΕ

Στουρνάρας για Τεχνητή Νοημοσύνη: Επιταχυντής προόδου ή πολλαπλασιαστής ανισοτήτων;
Tεχνητή νοημοσύνη

Στουρνάρας για ΑΙ: Επιταχυντής προόδου ή πολλαπλασιαστής ανισοτήτων;

Ο κ. Στουρνάρας περιέγραψε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως μια ιστορική τεχνολογική τομή που ήδη μεταβάλλει τον τρόπο λειτουργίας των οικονομιών, των αγορών εργασίας και των κεντρικών τραπεζών

Δάνεια νόμου Κατσέλη: Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου
Κοινωνία

Απόφαση - σταθμός για τους δανειολήπτες του Ν. Κατσέλη

Πόσους αφορά η απόφαση και τι σημαίνει για τις δόσεις των δανείων

Μίνα Μουστάκα
Κρήτη: Το κρασί «ταξίδεψε» στο Λονδίνο
AGRO

Το κρητικό κρασί «ταξίδεψε» στο Λονδίνο

Διεθνής προβολή για τα ποιοτικά κρασιά από την Κρήτη - Δράσεις εξωστρέφειας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τραπεζικές πιέσεις «κοκκινίζουν» την αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι τραπεζικές πιέσεις «κοκκινίζουν» το ΧΑ

Οι πιέσεις που εκδηλώνονται στον τραπεζικό κλάδο επιβαρύνουν το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Allwyn: Τι είδαν οι αναλυτές στα αποτελέσματα της εταιρείας
Business

Τι είδαν οι αναλυτές στα αποτελέσματα της Allwyn

Τόσο η Citi όσο και η Eurobank Equities αναγνωρίζουν ότι η Allwyn εμφάνισε ισχυρή αύξηση εσόδων και EBITDA

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies