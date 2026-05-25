Ινδία: Στροφή στο πετρέλαιο της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής

Οι εταιρείες διύλισης στην Ινδία στράφηκαν στις εισαγωγές από τη Λατινική Αμερική και την Αφρική, αφού διακόπηκαν οι προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν περιόρισε τη ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ, όπως δείχνουν στοιχεία που παρέχονται από εμπορικές πηγές.

Οι εταιρείες διύλισης της τρίτης μεγαλύτερης χώρας εισαγωγής και κατανάλωσης πετρελαίου στον κόσμο αγόραζαν το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου τους από τη γειτονική Μέση Ανατολή, μέχρι που ξέσπασε ο πόλεμος στα τέλη Φεβρουαρίου.

Τον Απρίλιο και τον Μάιο, οι ινδικές εταιρείες διύλισης αύξησαν τις εισαγωγές από τη Βενεζουέλα, τη Βραζιλία, την Αγκόλα και τη Νιγηρία για να καλύψουν το έλλειμμα, ενώ συνέχισαν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Kpler.

Ιρανικό πετρέλαιο στην Ινδία μετά από 7 χρόνια

Τον περασμένο μήνα, η Ινδία δεν προχώρησε σε αγορές από το Ιράκ, καθώς οι εξαγωγές είχαν διακοπεί, ενώ παρέλαβε ιρανικό πετρέλαιο μετά από επτά χρόνια, χάρη σε μια προσωρινή εξαίρεση που χορήγησε η Ουάσιγκτον με σκοπό τη σταθεροποίηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Νέο Δελχί μείωσε τις εισαγωγές από τη Ρωσία κατά περίπου 29,4% από τον Μάρτιο, σε 1,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, καθώς η Nayara Energy έκλεισε το διυλιστήριο της, δυναμικότητας 400.000 βαρελιών την ημέρα, για συντήρηση.

Ωστόσο, τον Μάιο, η Ινδία αναμένεται να λάβει περίπου 1,9 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου και περίπου 41.000 βαρέλια ιρακινού πετρελαίου, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Kpler.

Συνολικά, η Ινδία εισήγαγε 4,57 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τον Απρίλιο, αμετάβλητα σε σχέση με τον Μάρτιο, αλλά μειωμένα κατά 15,5% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εισαγωγές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέκαμψαν τον Απρίλιο στα 669.700 βαρέλια την ημέρα από 230.600 βαρέλια την ημέρα τον Μάρτιο, ενώ οι εισαγωγές πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία παρέμειναν στα 619.500 βαρέλια την ημέρα περίπου.

Τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία είναι οι μόνοι παραγωγοί του Κόλπου που διαθέτουν αγωγούς για την εξαγωγή αργού πετρελαίου παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το Κουβέιτ, το Ιράκ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν βασίζονται στη θαλάσσια οδό για τις μεταφορές τους.

Το μερίδιο του κρατών-μελών του ΟΠΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ ως μέλους του κατά τη διάρκεια του μήνα, στις εισαγωγές της Ινδίας αυξήθηκε στο 45,2% τον Απρίλιο από περίπου 30% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Τα ΗΑΕ αποχώρησαν από τον ΟΠΕΚ τον Μάιο, και πλέον η παραγωγή τους δεν υπόκεινται στις εκάστοτε ποσοστώσεις του οργανισμού.

Οι υψηλότερες εισαγωγές από τα ΗΑΕ συνέβαλαν στην ανάσχεση της μείωσης του μεριδίου της Μέσης Ανατολής στις εισαγωγές της Ινδίας, ενώ το μερίδιο του ρωσικού πετρελαίου μειώθηκε σε περίπου 35% από σχεδόν 50%.

Η Ρωσία παρέμεινε ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της Ινδίας, ακολουθούμενη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία. Η Βραζιλία ήταν ο τέταρτος μεγαλύτερος προμηθευτής, ενώ η Βενεζουέλα κατέλαβε την πέμπτη θέση. Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, η Βενεζουέλα αναμένεται να καταστεί ο τέταρτος μεγαλύτερος προμηθευτής τον Μάιο.