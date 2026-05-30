Ινδία: Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό

Σε εγρήγορση για τον πληθωρισμό θα πρέπει να είναι η Ινδία, τόνισαν αξιωματούχοι του υπουργείου Οικονομικών λίγες μόνο ημέρες πριν από την απόφαση νομισματικής πολιτικής από την κεντρική τράπεζα της χώρας, επισημαίνοντας τους κινδύνους από έναν κατώτερο του κανονικού μουσώνα και τις πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Το μείγμα των αυξημένων παγκόσμιων τιμών ενέργειας, της υποτιμημένης ρουπίας, των αυξανόμενων πιέσεων στο κόστος και της προοπτικής ενός κατώτερου του κανονικού μουσώνα απαιτεί συνεχή πολιτική επαγρύπνηση, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων του υπουργείου στη μηνιαία οικονομική ανασκόπηση για τον Μάιο. Η οικονομία παραμένει «προσεκτικά ανθεκτική», με τα εγχώρια θεμελιώδη μεγέθη σε γενικές γραμμές άθικτα, ανέφερε.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι αυξημένες τιμές του αργού πετρελαίου, οι αυστηρότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες και η αποδυνάμωση της παγκόσμιας αναπτυξιακής δυναμικής μετά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δημιουργούν αντιξοότητες που η Ινδία δεν μπορεί να αποφύγει πλήρως.

Συνεδριάζει η κεντρική τράπεζα της Ινδίας

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Ινδίας θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα και η απόφαση της θα ανακοινωθεί στις 5 Ιουνίου. Οι προσδοκίες για αυστηρότερη πολιτική έχουν αυξηθεί καθώς η κεντρική τράπεζα φαίνεται να λαμβάνει μέτρα για να στηρίξει τη ρουπία, η οποία υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό σχεδόν 97 ανά δολάριο αυτόν τον μήνα.

Το υπουργείο δήλωσε ότι ο πληθωρισμός λιανικής παρέμεινε κάτω από τον στόχο του 4% της RBI τον Απρίλιο, αλλά οι πιέσεις στις τιμές χονδρικής αυξήθηκαν απότομα, σηματοδοτώντας ότι το κόστος των προηγούμενων σταδίων ενδέχεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές τους επόμενους μήνες.

Οι τιμές παραγωγού εκτοξεύτηκαν σε λίγο πάνω από το υψηλό τριάμισι ετών τον περασμένο μήνα, καθώς οι αυξημένες τιμές ενέργειας ώθησαν προς τα πάνω το κόστος των εισροών των κατασκευαστών. Ο δείκτης τιμών χονδρικής αυξήθηκε κατά 8,30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, από 3,88% τον Μάρτιο και πάνω από τη μέση εκτίμηση 5,50% σε έρευνα οικονομολόγων του Bloomberg, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Η διάρκεια της διαταραχής των Στενών του Ορμούζ παραμένει η «μοναδική πιο σημαντική μεταβλητή για τις εξωτερικές και τιμολογιακές προοπτικές της Ινδίας», αναφέρει η έκθεση. Αυτό υπογραμμίζει τη ζημιά στις οικονομικές προοπτικές της Ινδίας από τον πόλεμο του Ιράν, ο οποίος έχει περιορίσει την προσφορά βασικού μαγειρικού αερίου και έχει διαταράξει την προσφορά αργού πετρελαίου.

«Η πολιτική θα πρέπει να παραμείνει ευέλικτη σε όλες τις νομισματικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές διαστάσεις για να διαχειριστεί αυτή την περίοδο επιδεινούμενης αβεβαιότητας, εξωτερικής και κλιματικής, διατηρώντας παράλληλα σταθερά τους μεσοπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους», ανέφερε το υπουργείο.