Ινδία: Καθαρός πωλητής δολαρίων το Μάρτιο

Καθαρός πωλητής δολαρίων έγινε η Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας (RBI) τον Μάρτιο καθώς πούλησε 9,76 δισ. δολάρια στην αγορά συναλλάγματος, για να στηρίξει τη ρουπία που πλήττεται λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Η ινδική ρουπία υποχώρησε κατά 4% τον Μάρτιο, καταγράφοντας την πιο απότομη μηνιαία πτώση της εδώ και πάνω από 6 χρόνια, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας έφερε την Ινδία αντιμέτωπη με μεγάλους κινδύνους για την ισορροπία ανάπτυξης-πληθωρισμού.

Τον μήνα στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία, η ρουπία είχε υποχωρήσει στο τότε ιστορικό χαμηλό των 95,21 ρουπιών ανά δολάριο, γεγονός που οδήγησε στη λήψη αυστηρών ρυθμιστικών μέτρων για τη διαχείριση της αστάθειας.

Κατά τη διάρκεια του μήνα, η RBI αγόρασε 19,88 δισ. δολάρια και πούλησε 29,64 δισ. δολάρια. Τον Φεβρουάριο, είχε αγοράσει καθαρά 7,4 δισ. δολάρια.

Οι καθαρές εκκρεμείς προθεσμιακές πωλήσεις δολαρίων της RBI ανήλθαν σε 103,06 δισ. δολάρια στα τέλη Μαρτίου, σε σύγκριση με 77,7 δισ. δολάρια στο τέλος του προηγούμενου μήνα.

Ο πόλεμος στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει διαταράξει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, πυροδοτώντας ρεκόρ εκροών ξένου χαρτοφυλακίου από ινδικές μετοχές και ομόλογα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τους κινδύνους που καλείται να διαχειριστεί η Ινδία, η οποία εισάγει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς της.

Το νόμισμα έχει έκτοτε παρατείνει την πτώση του και έφτασε στο ιστορικό χαμηλό των 96,96 ανά δολάριο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, την Τετάρτη.

Εν τω μεταξύ, οι παρεμβάσεις της κεντρικής τράπεζας στην πώληση δολαρίων την Πέμπτη και την Παρασκευή βοήθησαν τη ρουπία να ανακάμψει και να κλείσει στα 95,69 την Παρασκευή.

Η κεντρική τράπεζα της Ινδίας παρεμβαίνει στις αγορές spot και forward για να περιορίσει την αστάθεια της συναλλαγματικής ισοτιμίας.