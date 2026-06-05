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Lululemon: Βουτιά μετοχής σε χαμηλό 8 ετών – Oι δυσοίωνες προοπτικές και τα λάθη σε προϊόντα

Η Lululemon βρίσκεται στα αρχικά στάδια μιας ανασυγκρότησης, αυξάνοντας τις εκπτώσεις στα παλαιότερα αποθέματα και ανανεώνοντας το μάρκετινγκ

World 05.06.2026, 18:34
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Lululemon: Βουτιά μετοχής σε χαμηλό 8 ετών – Oι δυσοίωνες προοπτικές και τα λάθη σε προϊόντα
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Πτώση 9% σημείωσε η μετοχή της Lululemon Athletica στις πρώτες συναλλαγές της Παρασκευής, καθώς ο κατασκευαστής αθλητικών ενδυμάτων αναθεώρησε προς τα κάτω τις ετήσιες προβλέψεις κερδών του, μετά από την αρνητική αντίδραση που δέχτηκε το brand και τις απογοητευτικές παρουσιάσεις νέων προϊόντων, που ενέτειναν τις ανησυχίες για την ανάκαμψή της.

Η εταιρεία με έδρα το Βανκούβερ, της οποίας τα κολάν κοστίζουν έως και 178 δολάρια, βρίσκεται στα αρχικά στάδια μιας ανασυγκρότησης

Η πτώση των μετοχών υπογραμμίζει τις αυξανόμενες ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με το ρυθμό ανάκαμψης της κάποτε επιτυχημένης μάρκας ρούχων γιόγκα, μετά τη διαμάχη με τον ιδρυτή της, Chip Wilson, και τα λάθη στα προϊόντα, πριν την ανάληψη της ηγεσίας από την πρώην στέλεχος της Nike, Heidi O’Neill, τον Σεπτέμβριο.

Η εταιρεία με έδρα το Βανκούβερ, της οποίας τα κολάν κοστίζουν έως και 178 δολάρια, βρίσκεται στα αρχικά στάδια μιας ανασυγκρότησης, αυξάνοντας τις εκπτώσεις στα παλαιότερα αποθέματα και ανανεώνοντας το μάρκετινγκ, καθώς οι δασμοί συμπιέζουν τα περιθώρια κέρδους.

Lululemon: Φταίνε τα αρνητικά σχόλια

«Δώσαμε στη LULU υπερβολική εμπιστοσύνη για τις συντηρητικές προβλέψεις της και ανησυχούμε όλο και περισσότερο για την εξασθένιση της ζήτησης στις ΗΠΑ τις τελευταίες 6-7 εβδομάδες, ειδικά δεδομένου ότι συνέπεσε με την αυξημένη καινοτομία που η LULU είχε προγραμματίσει κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους», ανέφερε ο αναλυτής της Raymond James, Rick Patel, σε σημείωμά του.

Η μετοχή της εταιρείας άνοιξε στα 110,43 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδό της από τον Ιούνιο του 2018.

Η Lululemon απέδωσε την πτώση των πωλήσεων εν μέρει στην έξαρση των «αρνητικών σχολίων» στα μέσα ενημέρωσης και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, που συνδέονταν με μια διαμάχη για την εξουσία που διήρκεσε μήνες, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ιδρυτής Wilson επέκρινε σφοδρά τη διοίκηση της εταιρείας. Επίσης, απέδωσε ευθύνες στις παρουσιάσεις νέων προϊόντων που δεν κατάφεραν να βρουν απήχηση στο βασικό της πελατολόγιο, που αποτελείται από εύπορες γυναίκες.

Ο Wilson, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους μετόχους της Lululemon, είχε κατηγορήσει την εταιρεία ότι έχει χάσει τον «cool» χαρακτήρα της, καθώς η διοίκηση φαίνεται να επιδιώκει να «μιμηθεί τις αλυσίδες αθλητικών ειδών μαζικής κατανάλωσης και χαμηλότερης ποιότητας».

Η αρνητική ατμόσφαιρα επιδεινώθηκε από τα στραβοπατήματα στην καινοτομία των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των παραπόνων ότι τα κολάν «Get Low» αξίας 108 δολαρίων ήταν διαφανή, παράλληλα με προηγούμενα προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή και το σχεδιασμό σε πρόσφατες κυκλοφορίες.

Τα περιθώρια κέρδους της Lululemon παρουσιάζουν πτώση τα τελευταία δύο χρόνια

Πτώση αξίας

Η μετοχή αναμένεται να χάσει πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία την Παρασκευή, αν οι απώλειες συνεχιστούν, επιτείνοντας μια δύσκολη περίοδο 12 μηνών κατά την οποία οι μετοχές έχουν χάσει σχεδόν τα δύο τρίτα της αξίας τους.

Η εταιρεία προέβλεψε πτώση των πωλήσεων του δεύτερου τριμήνου για πρώτη φορά από την πανδημία, ωθώντας τουλάχιστον εννέα χρηματιστηριακές εταιρείες να μειώσουν τον στόχο τιμής για τη μετοχή. Ο μέσος όρος του στόχου τιμής έχει πέσει στα 149 δολάρια από τα 205 δολάρια πριν από τρεις μήνες.

Η ανάπτυξη έχει επίσης περιοριστεί από νεότερους, ταχέως αναπτυσσόμενους παίκτες του κλάδου, όπως οι Alo Yoga, Vuori και Skims στις ΗΠΑ, παρότι η Κίνα παραμένει ένα φωτεινό σημείο για τη Lululemon.

Για το σύνολο του έτους, τα κέρδη αναμένεται πλέον να μειωθούν έως και 17% μετά από πτώση 9% το 2025, ενώ το λειτουργικό περιθώριο προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 380 μονάδες βάσης στο 16,1%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2006, σύμφωνα με την χρηματιστηριακή εταιρεία William Blair.

Σε αυτό το πλαίσιο, η προσοχή στρέφεται στην νέα CEO O’Neill, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά αν θα καταφέρει να αναζωογονήσει την καινοτομία των προϊόντων και να αποκαταστήσει τη δυναμική στις ΗΠΑ.

«Απαιτείται πλήρης στρατηγική αναπροσαρμογή υπό τη νέα CEO», ανέφεραν οι αναλυτές της Jefferies.

Ο δείκτης αποτίμησης της εταιρείας έχει συμπιεστεί σε περίπου 10 φορές τα μελλοντικά κέρδη, πολύ κάτω από το 22,85 της Nike και το 15,10 της Adidas, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

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