Lululemon: Εμφύλιος κορυφής – Τι θα κάνουν οι μέτοχοι

Στο δημόσιο πεδίο μεταφέρεται πλέον η μάχη της Lululemon με τον ακτιβιστή ιδρυτή της, Τσιπ Γουίλσον, γράφοντας σε επιστολή της προς τους μετόχους τη Δευτέρα ότι έχει «ξεπερασμένες απόψεις» και προκαλεί «ανησυχητικές συγκρούσεις συμφερόντων» που θα εκτροχιάσουν το σχέδιο αναδιάρθρωσής της.

Η επιστολή, η πρώτη σημαντική δημόσια απάντηση της Lululemon στον Γουίλσον από τότε που η διαμάχη για την ανάθεση αντιπροσώπων κλιμακώθηκε στα τέλη του περασμένου έτους, έρχεται μετά την κατάρρευση των συνομιλιών για διακανονισμό με τον ιδρυτή του λιανοπωλητή την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τα έγγραφα. Η επιστολή εξηγεί γιατί η στρατηγική της εταιρείας, η νέα διευθύνουσα σύμβουλος Χάιντι Ο’Νιλ και οι υποψήφιοι για το διοικητικό συμβούλιο είναι τελικά οι καλύτεροι για τους μετόχους, καθώς τους προέτρεψε να ψηφίσουν υπέρ της και όρισε την 25η Ιουνίου ως ημερομηνία για την πολυαναμενόμενη ετήσια συνεδρίασή της.

Ο εμφύλιος της Lululemon

«Ο Γουίλσον, ο οποίος σταμάτησε να υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο πριν από μια δεκαετία και πλέον για καλά τεκμηριωμένους λόγους, επιτίθεται στην εταιρεία και το Διοικητικό Συμβούλιο εδώ και πολλά χρόνια, βλάπτοντας το εμπορικό σήμα και τους μετόχους. Τώρα έχει προτείνει τρεις αντίπαλους υποψηφίους σε μια προσπάθεια να ανακτήσει την αυξημένη επιρροή στην εταιρεία που εποφθαλμιούσε από τότε που αποχώρησε», αναφέρει η επιστολή, σύμφωνα με το CNBC.

«Το Διοικητικό σας Συμβούλιο πιστεύει ακράδαντα ότι η αντικατάσταση οποιουδήποτε από τους διευθυντές της Lululemon με τους λιγότερο καταρτισμένους υποψηφίους του κ. Γουίλσον θα ενέκρινε τις λανθασμένες απόψεις του, θα στερούσε την εταιρεία από κρίσιμες δεξιότητες και εμπειρογνωμοσύνη και θα ενείχε τον κίνδυνο να εκτροχιάσει την πρόοδό μας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για την επιχείρηση και τον οργανισμό μας.»

Ο Γουίλσον, ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος της Lululemon με μερίδιο 8,97%, εξέδωσε δελτίο τύπου αργότερα τη Δευτέρα λέγοντας ότι πίστευε ότι αυτός και η Lululemon είχαν συμφωνήσει από την Παρασκευή και ότι δεν υπάρχει «κανένας λόγος» για τον οποίο δεν μπορούν να «καταλήξουν σε γρήγορη επίλυση αυτής της διαμάχης».

«Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μου έχει παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με το πού βρίσκονται οι διαφωνίες μας αυτή τη στιγμή… Παραμένω απτόητος και πρόθυμος να είμαι εποικοδομητικός. Έχω εμπιστοσύνη στις δεξιότητες των άκρως καταρτισμένων ανεξάρτητων υποψηφίων μας, οι οποίοι προσφέρουν απαράμιλλη εμπειρία σε θέματα επωνυμίας και μάρκετινγκ», τόνιζε ο Γουίλσον. «Είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι είναι καλύτερο για όλους τους μετόχους της Λululemon με αυτήν την εκστρατεία, είτε πρόκειται για ψηφοφορία είτε για απόφαση με το διοικητικό συμβούλιο».

Σε κατηφόρα

Η Lululemon βρίσκεται υπό πίεση εδώ και περίπου δύο χρόνια, ιδιαίτερα στην Αμερική, τη μεγαλύτερη αγορά της, καθώς αντιμετωπίζει τον αντίκτυπο των δασμών, έναν ασταθή καταναλωτή στις ΗΠΑ και μια ποικιλία προϊόντων που δεν έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει τους αγοραστές με τον ίδιο τρόπο που το έκανε κάποτε. Έχει επίσης αντιμετωπίσει έντονο ανταγωνισμό στον χώρο του athleisure από νεοσύστατες εταιρείες όπως η Vuori και η Alo Yoga, καθώς η παγκόσμια αγορά athleisure άρχισε να υποχωρεί.

Κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου του οικονομικού έτους τον Μάρτιο, η Lululemon εξέδωσε αδύναμες προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2026 και προειδοποίησε ότι οι υψηλότεροι δασμοί και η διαμάχη της με τον Γουίλσον θα επηρεάσουν τα κέρδη της.

Το μήλο της Έριδος

Επί 27 χρόνια η Χάιντι Ο’Νιλ ήταν ανώτατο στέλεχος της Nike, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάδειξη της εταιρείας από μια επιχείρηση αξίας 9 δισ. δολαρίων σε παγκόσμιο ηγέτη με κύκλο εργασιών άνω των 50 δισ. δολαρίων.

Aνέπτυξε τον τομέα γυναικείων προϊόντων της Nike από μια υποκατηγορία σε μια μηχανή πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, τριπλασιάζοντας τελικά τα έσοδα. Πιο πρόσφατα, διετέλεσε Πρόεδρος, ηγούμενη και αναδιαμορφώνοντας την αλυσίδα αξίας που καλύπτει τις κατηγορίες του αθλητισμού, της καινοτομίας, των προϊόντων, του merchandising, καθώς και του μάρκετινγκ μάρκας και αθλητισμού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η εστίασή της παρέμεινε σταθερή: να εξυπηρετεί καλύτερα τους καταναλωτές και να δημιουργεί διαρκή, κερδοφόρα ανάπτυξη. Σε αυτόν τον ρόλο, ενίσχυσε την ηγετική θέση της εταιρείας σε κρίσιμες κατηγορίες, όπως το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και το τρέξιμο, αναδιάρθρωσε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και εισήγαγε νέους τρόπους εργασίας που επιτάχυναν τον χρόνο διάθεσης στην αγορά έως και 18 μήνες. Η ηγεσία της συνέβαλε στην κυκλοφορία της NikeSKIMS και στην επανέκδοση της All Conditions Gear, με βάση μια δέσμευση για πολλαπλά ολυμπιακά αθλήματα σε όλες τις παγκόσμιες αγορές.

Η ηγετική της παρουσία προώθησε καινοτόμες πλατφόρμες όπως το Nike Air και συνέβαλε στην έλευση μιας νέας εποχής άμεσης σύνδεσης με τους καταναλωτές. Μεταξύ των σημαντικότερων συνεισφορών της ήταν η προώθηση πλατφορμών που βασίζονται στο brand, όπως η εφαρμογή Nike και το SNKRS, δημιουργώντας βαθύτερες και πιο προσωπικές σχέσεις με εκατομμύρια μέλη. Συνέβαλε στη μετατροπή του Nike Direct σε έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης, επιταχύνοντας τις δυνατότητες του ομνικάναλου εμπορίου και του ψηφιακού εμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο.