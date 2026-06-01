New Yorker, Lululemon, Jimmy Choo: Οι πολυαναμενόμενες αφίξεις στην Αθήνα

Ανάμεσα στις δαπάνες σε συντηρητικά επίπεδα και το αποτύπωμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, openings όπως των New Yorker, Lululemon και Jimmy Choo, γέμισαν με συγκρατημένη αισιοδοξία το λιανεμπόριο.

Ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά περίπου 7,0% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, σηματοδοτώντας ανάκαμψη σε όρους αξίας, η οποία αντανακλά εν μέρει τις επιπτώσεις των τιμών και την εποχική ομαλοποίηση.

Και όλα αυτά, παρά το ότι η καταναλωτική συμπεριφορά παραμένει επιλεκτική και ευαίσθητη στις τιμές, με τα νοικοκυριά να δίνουν προτεραιότητα στην αξία και τις προσφορές, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις στα είδη διατροφής έδειξαν πρώιμα σημάδια χαλάρωσης.

Εξάλλου, η πρόσφατη έρευνα της Cushman & Wakefield Proprius έδειξε πως η διεθνής επέκταση συνεχίζεται και το 2026. Ενδεικτικά, ο όμιλος H&M προχωρά (καταστήματα COS στη Θεσσαλονίκη και στην οδό Ερμού, είσοδος της ARKET στην Αθήνα), παράλληλα με νέες εισόδους όπως η New Yorker στην οδό Σταδίου, η Jimmy Choo στο City Link και πρόσφατα η Lululemon στο Κολωνάκι, όπως και η Mohito (Θεσσαλονίκη), ενώ η Pandora, η Plaisio και η Foot Locker συνεχίζουν να αναπτύσσονται.

Η ζήτηση συγκεντρώνεται σε κεντρικές εμπορικές οδούς και κορυφαία εμπορικά κέντρα, με περιορισμένη διαθεσιμότητα στην οδό Ερμού, στο Κολωνάκι, Γλυφάδα και Κηφισιά.

Ενθουσιασμός για το πρώτο κατάστημα Lululemon

Το Σάββατο 23 Μαΐου άνοιξε τις πόρτες του το πρώτο κατάστημα Lululemon στην οδό Ακαδημίας 17 & Βουκουρεστίου στο Κολωνάκι, στο κέντρο της Αθήνας, σκορπίζοντας ενθουσιασμό στο καταναλωτικό κοινό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές που ξεκινούσαν από την είσοδο επί της Βουκουρεστίου και εκτείνονταν για αρκετά μέτρα επί της Ακαδημίας.

To δεύτερο κατάστημα αναμένεται να ανοίξει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026, στο εμπορικό κέντρο Golden Hall, ενώ έχουν μπει τα θεμέλια και για την επέκταση με τρίτο σημείο.

Το άνοιγμα αυτών των καταστημάτων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη συνεχή επέκταση της Lululemon σε όλη την Ευρώπη, παρουσιάζοντας τα αθλητικά και lifestyle προϊόντα της μάρκας, καθώς και εμπειρίες με επίκεντρο την κοινότητα που βασίζονται στην κίνηση και την ευεξία, σε νέους πελάτες στην Ελλάδα.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε περισσότερους πελάτες στη Lululemon με το άνοιγμα των πρώτων καταστημάτων στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας ένα ακόμη ορόσημο στη συνεχή μας ανάπτυξη στην περιοχή EMEA», δήλωνε κατά το opening η Sarah Clark, Ανώτερη Αντιπρόεδρος της Lululemon για την περιοχή EMEA. «Μαζί με τον franchise συνεργάτη μας, την Arion Retail Group, ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τα premium προϊόντα υψηλής απόδοσης που συνδυάζουν την τεχνική καινοτομία με το εκλεπτυσμένο στυλ σε νέους πελάτες στην αγορά και να δημιουργήσουμε ουσιαστικές σχέσεις με την τοπική κοινότητα εδώ στην Αθήνα».

Το premium opening της Jimmy Choo

Σε ένα εμβληματικό σημείο της Αθήνας, στο City Link επί της Σταδίου 4, ο όμιλος Fais έφερε τον οίκο Jimmy Choo στο κέντρο της πρωτεύουσας, μέσω της εταιρείας Καλογήρου ΑΕ.

Το κατάστημα με μια συνολική επιφάνεια 116 τ.μ., σε ένα πολυτελές περιβάλλον, φιλοξενεί τις συλλογές του οίκου.

Ο Οίκος Jimmy Choo, μέλος του Ομίλου Capri Holdings Limited, διαθέτει ένα παγκόσμιο δίκτυο άνω των 200 σημείων πώλησης και ισχυρή παρουσία σε στρατηγικές αγορές πολυτελείας διεθνώς. Η επιλογή της Καλογήρου Α.Ε. για την είσοδο του brand στην Ελλάδα αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην πολυετή εμπειρία και λειτουργική υπεροχή της εταιρείας στον χώρο του luxury retail.

Η New Yorker από τη Γερμανία

H γερμανική fast fashion αλυσίδα άνοιξε στις 23 Απριλίου το πρώτο της κατάστημα στην ελληνική αγορά, με ένα κατάστημα 1.300 τ.μ. επί της Σταδίου 59 στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για το χώρο όπου στεγαζόταν το κατάστημα Zara στην Ομόνοια, πριν τη μεταφορά του στο εμβληματικό Μινιόν επί της Πατησίων με ένα flagship store.

Η εταιρεία ίδρυσε νομική οντότητα στην Ελλάδα την άνοιξη του 2025 και προχώρησε στη μίσθωση του ακινήτου στην καρδιά της Αθήνας, ενισχύοντας έτσι την παρουσία της σε μία από τις πλέον προβεβλημένες εμπορικές ζώνες.

Το ακίνητο ανήκει στο χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται η Grivalia Management, η οποία έχει αναλάβει και τη διαχείριση ακινήτων της Eurobank. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου ανέρχεται σε περίπου 3.273 τετραγωνικά μέτρα, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για τη φιλοξενία ενός μεγάλου καταστήματος flagship.

Η εταιρεία με έδρα το Μπράουνσβαϊγκ διαθέτει σήμερα πάνω από 1.300 καταστήματα και απασχολεί περισσότερους από 26.000 εργαζόμενους σε περισσότερες από 45 χώρες. Η λιανική της προσφορά βασίζεται σε ένα χαρτοφυλάκιο ιδιωτικών εμπορικών σημάτων, όπως τα FSBN & FB SISTER, AMISU, SMOG, STUDIO 71 και LUCKY ATHLETES, τα οποία απευθύνονται στο προσιτό τμήμα της αγοράς της νεανικής μόδας.

Το άνοιγμα του καταστήματος στην Αθήνα ακολουθεί μια περίοδο εσωτερικής αναδιάρθρωσης στην εταιρεία, η οποία περιλαμβάνει αλλαγές στην ανώτερη διοίκηση και την κυκλοφορία νέων σειρών προϊόντων. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι η είσοδος στην ελληνική αγορά αποτελεί ένα σκαλοπάτι για ευρύτερη ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.