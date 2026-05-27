Lululemon: Ουρές στο πρώτο ελληνικό κατάστημα

Ο σχεδιασμός της Arion Retail Group για τη Lululemon και τα τρία καταστήματα στην Αττική

Business 27.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Lululemon: Ουρές στο πρώτο ελληνικό κατάστημα
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το πρώτο της σημείο εγκαινίασε το περασμένο Σάββατο η Lululemon στο κέντρο της Αθήνας, ανοίγοντας το δρόμο για την επέκταση της αλυσίδας στην ελληνική αγορά, μέσω της συνεργασίας με την Arion Retail Group.

Η έλευση του καναδικού brand προκάλεσε ενθουσιασμό στο καταναλωτικό κοινό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές που ξεκινούσαν από την είσοδο επί της Βουκουρεστίου και εκτείνονταν για αρκετά μέτρα επί της Ακαδημίας. Μάλιστα, ενόψει του opening weekend, οι πρώτοι 50 επισκέπτες του καταστήματος έλαβαν ένα ξεχωριστό δώρο.

Πρώτη στάση της Lululemon στο Κολωνάκι

Στην οδό Ακαδημίας 17 & Βουκουρεστίου στο Κολωνάκι, στο κέντρο της Αθήνας, το πρώτο κατάστημα της Lululemon στην Ελλάδα εκτείνεται σε 180 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει προϊόντα της καναδικής μάρκας για γιόγκα, πιλάτες, τρέξιμο, προπόνηση, γκολφ, τένις και καθημερινή άσκηση, τόσο για γυναίκες όσο και για άνδρες. Ο φωτεινός, μοντέρνος χώρος σχεδιάστηκε με τη χρήση φυσικών υλικών, όπως σοβά με υφή, δάπεδο από μωσαϊκό και ξύλινα φινιρίσματα.

Στο πλαίσιο της επέκτασης της αλυσίδας στην Ελλάδα, ένα δεύτερο κατάστημα πρόκειται να ανοίξει στις 12 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Golden Hall – το κορυφαίο εμπορικό κέντρο της Αθήνας – που βρίσκεται στο βόρειο άκρο της πόλης, στο Μαρούσι. Το κατάστημα 290 τετραγωνικών μέτρων θα προσφέρει μια ανώτερη εμπειρία αγορών σε δύο ορόφους, σε μία από τις πιο δημοφιλείς εμπορικές περιοχές της πόλης.

Το άνοιγμα των πρώτων καταστημάτων Lululemon στην Ελλάδα αντανακλά την εστίαση της μάρκας αθλητικών ενδυμάτων στην Ευρώπη ως περιοχή με προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης και σηματοδοτεί την τρίτη είσοδό της σε νέα αγορά φέτος, μετά την Πολωνία και την Ουγγαρία τον Μάρτιο.

Η στρατηγική της Lululemon

Η εταιρεία ανακοίνωσε την στρατηγική ανάπτυξης «Power of Three ×2» πενταετίας με στόχο το διπλασιασμό των εσόδων σε 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια έως τα τέλη του 2026.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η μεγαλύτερη στην ιστορία της προσπάθεια εισόδου σε νέες αγορές.

Η Lululemon σκοπεύει να εγκαινιάσει την παρουσία της σε Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία και Ρουμανία, με συνεργάτη την Arion Retail Group, καθώς και στην Ινδία, στο πλαίσιο της ήδη ανακοινωμένης συνεργασίας της με την Tata CLiQ, όπως και την πρόσβαση των ευρωπαίων καταναλωτών στο μέσω του lululemon.eu.

Η Arion Retail Group και η ελληνική εταιρεία

Εξάλλου, η Arion Retail Group που αποτελεί ηγέτιδα δύναμη του διεθνούς λιανεμπορίου, αναπτύσσει ένα ευρύ portfolio διεθνών και εμβληματικών brands σε 14 χώρες της Ευρώπης, με αποκλειστική συνεργασία με τη Lululemon.

Αυτός είναι και ο λόγος που στις 11 Δεκεμβρίου αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, το έγγραφο για την ίδρυση της θυγατρικής Arion Retail Group Greece ΜΑΕ με έδρα τον δήμο Αθηναίων και την οδό Ερμού 56 (Στοά Πύρρου) του νομού Αττικής και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ.

Με την Arion να ανήκει στην Irani Corp, που είναι αποκλειστική εκπρόσωπος fashion brands σε όλο τον κόσμο με χονδρική, e-shops, monobrand και multibrand καταστήματα, concept και flagship stores, σύμβουλος και διαχειριστής της ελληνική θυγατρικής εμφανίζεται ο Tomer Irani της οικογένειας Irani, που «τρέχει» και το δίκτυο της Lululemon στο Ισραήλ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
«Παγώνει» η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί
Μεταφορές

«Παγώνει» η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί
Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις
Business

«Τετ α τετ» Θεοδωρικάκου - Μασούτη με φόντο το αγκάθι του πλαφόν
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και στόχος οι 700.000 επιβάτες
Μεταφορές

Νέα εποχή για το αεροδρόμιο Καλαμάτας με επενδύσεις 100 εκατ.
METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις 280 εκατ. ευρώ και 150 νέα καταστήματα την τριετία 2026-2029
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις 280 εκατ. από την METRO και 150 νέα καταστήματα
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...
Lululemon: Ουρές στο πρώτο ελληνικό κατάστημα
Business

Και επισήμως η Lululemon στην Ελλάδα με το πρώτο κατάστημα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αμοιβές: Ποιοι κλάδοι παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αμοιβές σύμφωνα με την εργασία κι όχι το φύλο

Στην Ελλάδα η μόνη ηλικιακή κατηγορία όπου οι γυναίκες έχουν καλύτερες αμοιβές από τους άνδρες είναι κάτω των 25 ετών - Τι προβλέπει σ/ν του υπουργείου Εργασίας

Κώστας Παπαδής
Αριστοτέλης Παντελιάδης: Γκρίνια για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
Business

«Γκρίνια» Παντελιάδη για το πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

Τι ανέφερε ο Αριστοτέλης Παντελιάδης για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, τον ανταγωνισμό στα σούπερ μάρκετ και το ενδεχόμενο νέου κύκλου ανατιμήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria
Ενέργεια

Το «Διώρυγα Gas» φέρνει τη Mercuria στην ελληνική αγορά LNG

Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με τον ΔΕΣΦΑ για τα κρίσιμα συνοδευτικά έργα, απαραίτητα για την ανάπτυξη του FSRU, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινό βηματισμό

Μάχη Τράτσα
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ
Business

Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ο Γιώργος Στάσσης πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στο Euronext Athens – Στο ταμπλό οι νέες μετοχές της ΑΜΚ

Χρήστος Κολώνας
ΕΚΤ: «Γεράκια» και «περιστέρια» συντάσσονται στη γραμμή αύξησης των επιτοκίων
World

Μπαίνει στις ράγες η αύξηση επιτοκίων από ΕΚΤ - Τα σήματα

Ολο και περισσότερα στελέχη της ΕΚΤ μιλούν πλέον ξεκάθαρα για ανάγκη αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου

Μελίνα Ζιάγκου
Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise
Business

Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ Jumbo και BALFIN

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΚΤ: Το crash test για την ιδιωτική πίστωση – Ποιοι τομείς είναι ευάλωτοι
World

Ποιοι κινδυνεύουν εάν «σκάσει» η ιδιωτική πίστη

Η άσκηση προσομοίωσης της ΕΚΤ για να ιχνηλατήσει την μετάδοση μιας κρίσης που μπορεί να προκληθεί από την ιδιωτική πίστωση

Τζούλη Καλημέρη
Περισσότερα από Business
«Παγώνει» η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί
Μεταφορές

«Παγώνει» η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί

Το μέτρο θα είναι προσωρινό μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά ή μίσθωση νέων οχημάτων

Κώστας Ντελέζος
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και στόχος οι 700.000 επιβάτες
Μεταφορές

Νέα εποχή για το αεροδρόμιο Καλαμάτας με επενδύσεις 100 εκατ.

Ενισχύεται η διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου με το αεροδρόμιο Καλαμάτας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη

Λάμπρος Καραγεώργος
METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις 280 εκατ. ευρώ και 150 νέα καταστήματα την τριετία 2026-2029
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις 280 εκατ. από την METRO και 150 νέα καταστήματα

Στα 1,67 δισ. ευρώ οι πωλήσεις για το 2025 της METRO AEBE - «Όχημα» το retail και το e-shop, παρά τη στασιμότητα στο HoReCa  

Δημήτρης Χαροντάκης
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας
Lululemon: Ουρές στο πρώτο ελληνικό κατάστημα
Business

Και επισήμως η Lululemon στην Ελλάδα με το πρώτο κατάστημα

Ο σχεδιασμός της Arion Retail Group για τη Lululemon και τα τρία καταστήματα στην Αττική

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Εστίαση: Γιατί «έπεσε» ο τζίρος το πρώτο τρίμηνο
Economy

Γιατί πέφτει ο τζίρος στην εστίαση;

Η πτώση του τζίρου στην εστίαση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της ακρίβειας

Γιάννης Αγουρίδης
Lamda Development: Στις 3 Ιουνίου αρχίζει η δημόσια προσφορά για το ομόλογο έως 350 εκατ. ευρώ
Business

Στις 3 Ιουνίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Lamda

Οι ομολογίες της Lamda Developent θα διατεθούν προς κάλυψη εντός της ελληνικής επικράτειας - H δημόσια προσφορά θα διαρκέσει έως και 5 Ιουνίου

Latest News
Greece Is One of the World’s Hottest Climate Crisis Hot Spots
English Edition

Greece Is One of the World’s Hottest Climate Crisis Hot Spots

A Lancet report warns that heat-related deaths in Greece could reach 2,000 per summer by 2040, as the country faces rising temperatures, drought, and disease

SK Hynix: Σε αποτίμηση 1 τρισ. δολ., καθώς η άνθηση ΑΙ ανεβάζει τις μετοχές τσιπ της Νότιας Κορέας
Tεχνητή νοημοσύνη

Στο 1 τρισ. δολ. η αποτίμηση της SK Hynix

Η SK Hynix ακολουθεί την Samsung Electronics στην αποτίμηση άνω του 1 τρισ. επωφελούμενη από το κύμα άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης

Πετρέλαιο: Υποχωρεί στα 98 δολ. καθώς οι traders αναμένουν πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν
Commodities

Έπεσε στα 98 δολ. το πετρέλαιο - Με το βλέμμα στο Ορμούζ οι αγορές

Το φυσικό αέριο δεν ακολουθεί το πετρέλαιο, σημειώνοντας άνοδο λόγω μείωσης της παραγωγής στις ΗΠΑ και αύξηση της ζήτησης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Άνδρος: Οι Times «ανακαλύπτουν» την αυθεντικότητα του νησιού
Τουρισμός

Οι Times «ανακαλύπτουν» την αυθεντικότητα της Άνδρου

Εκτενές αφιέρωμα με τίτλο «17 από τα καλύτερα και γαλήνια ελληνικά νησιά» η Άνδρος ξεχωρίζει ως ο καλύτερος ελληνικός νησιωτικός προορισμός

Ενέργεια: Mega deal Γερμανίας – Καναδά για εισαγωγή LNG
Φυσικό αέριο

Mega deal Γερμανίας - Καναδά για εισαγωγή LNG

Το φυσικό αέριο που θα καλύψει μέρος των αναγκών της Γερμανίας για ενέργεια θα προέρχεται από το έργο Ksi Lisims LNG κοντά στη λωρίδα της Αλάσκας

Γυμνάσια: Τελευταία ημέρα σήμερα για τους μαθητές
Κοινωνία

Λήξη μαθημάτων για τα γυμνάσια σήμερα

Τελευταίο κουδούνια για τα γυμνάσια της χώρας – Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

Lee Jeans Sold for Up to $1 Billion in Major Denim Shake-Up
English Edition

Lee Jeans Sold for Up to $1 Billion in Major Denim Shake-Up

Iconic Lee Jeans is changing hands in one of the apparel industry's biggest deals of the year, with Authentic Brands Group set to take over from Kontoor Brands

ΕΛ.Α.Σ.: Ο Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
Πολιτική

ΕΛ.Α.Σ.: Ο Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ

Στις σελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Στράτος Ιωακείμ
«Παγώνει» η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί
Μεταφορές

«Παγώνει» η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί

Το μέτρο θα είναι προσωρινό μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά ή μίσθωση νέων οχημάτων

Κώστας Ντελέζος
Τουρισμός: Σαντορίνη, Σαλαμίνα, Μύκονος ξεπερνούν ακόμη και την Αττική σε τουριστική  πυκνότητα
Τουρισμός

Οι κλίνες «πνίγουν» Σαντορίνη, Μύκονο και Αργοσαρωνικό

Ο ελληνικός τουρισμός σε σταυροδρόμι - Νέα έκθεση καταδεικνύει τη βαθιά οικονομική εξάρτηση των νησιών από την τουριστική κίνηση

Μάχη Τράτσα
Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις
Business

«Τετ α τετ» Θεοδωρικάκου - Μασούτη με φόντο το αγκάθι του πλαφόν

Μασούτης και Θεοδωρικάκος θα έχουν μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά και τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Γιώργος Μανέττας
Όμιλος Διβάνη: Σε επίπεδα συγκρίσιμα με το 2025 οι επιδόσεις του 2026
Τουρισμός

Καθαρά κέρδη 28 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο Διβάνη

Ο Όμιλος Διβάνης πραγματοποίησε τζίρο στα 78,8 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 76,7 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 3%

Λάμπρος Καραγεώργος
METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις 280 εκατ. ευρώ και 150 νέα καταστήματα την τριετία 2026-2029
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις 280 εκατ. από την METRO και 150 νέα καταστήματα

Στα 1,67 δισ. ευρώ οι πωλήσεις για το 2025 της METRO AEBE - «Όχημα» το retail και το e-shop, παρά τη στασιμότητα στο HoReCa  

Δημήτρης Χαροντάκης
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και στόχος οι 700.000 επιβάτες
Μεταφορές

Νέα εποχή για το αεροδρόμιο Καλαμάτας με επενδύσεις 100 εκατ.

Ενισχύεται η διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου με το αεροδρόμιο Καλαμάτας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Ας μιλήσουμε λοιπόν για το χρέος, κύριε πρωθυπουργέ
Experts

Ας μιλήσουμε για το χρέος

Η εντυπωσιακή μείωση του εξωτερικού κρατικού χρέους των τελευταίων ετών δεν στηρίχθηκε πρωτίστως σε υψηλά δημοσιονομικά πλεονάσματα

Κωνσταντίνος Γάτσιος
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies