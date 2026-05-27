Lululemon: Ουρές στο πρώτο ελληνικό κατάστημα

Το πρώτο της σημείο εγκαινίασε το περασμένο Σάββατο η Lululemon στο κέντρο της Αθήνας, ανοίγοντας το δρόμο για την επέκταση της αλυσίδας στην ελληνική αγορά, μέσω της συνεργασίας με την Arion Retail Group.

Η έλευση του καναδικού brand προκάλεσε ενθουσιασμό στο καταναλωτικό κοινό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές που ξεκινούσαν από την είσοδο επί της Βουκουρεστίου και εκτείνονταν για αρκετά μέτρα επί της Ακαδημίας. Μάλιστα, ενόψει του opening weekend, οι πρώτοι 50 επισκέπτες του καταστήματος έλαβαν ένα ξεχωριστό δώρο.

Πρώτη στάση της Lululemon στο Κολωνάκι

Στην οδό Ακαδημίας 17 & Βουκουρεστίου στο Κολωνάκι, στο κέντρο της Αθήνας, το πρώτο κατάστημα της Lululemon στην Ελλάδα εκτείνεται σε 180 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει προϊόντα της καναδικής μάρκας για γιόγκα, πιλάτες, τρέξιμο, προπόνηση, γκολφ, τένις και καθημερινή άσκηση, τόσο για γυναίκες όσο και για άνδρες. Ο φωτεινός, μοντέρνος χώρος σχεδιάστηκε με τη χρήση φυσικών υλικών, όπως σοβά με υφή, δάπεδο από μωσαϊκό και ξύλινα φινιρίσματα.

Στο πλαίσιο της επέκτασης της αλυσίδας στην Ελλάδα, ένα δεύτερο κατάστημα πρόκειται να ανοίξει στις 12 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Golden Hall – το κορυφαίο εμπορικό κέντρο της Αθήνας – που βρίσκεται στο βόρειο άκρο της πόλης, στο Μαρούσι. Το κατάστημα 290 τετραγωνικών μέτρων θα προσφέρει μια ανώτερη εμπειρία αγορών σε δύο ορόφους, σε μία από τις πιο δημοφιλείς εμπορικές περιοχές της πόλης.

Το άνοιγμα των πρώτων καταστημάτων Lululemon στην Ελλάδα αντανακλά την εστίαση της μάρκας αθλητικών ενδυμάτων στην Ευρώπη ως περιοχή με προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης και σηματοδοτεί την τρίτη είσοδό της σε νέα αγορά φέτος, μετά την Πολωνία και την Ουγγαρία τον Μάρτιο.

Η στρατηγική της Lululemon

Η εταιρεία ανακοίνωσε την στρατηγική ανάπτυξης «Power of Three ×2» πενταετίας με στόχο το διπλασιασμό των εσόδων σε 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια έως τα τέλη του 2026.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η μεγαλύτερη στην ιστορία της προσπάθεια εισόδου σε νέες αγορές.

Η Lululemon σκοπεύει να εγκαινιάσει την παρουσία της σε Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία και Ρουμανία, με συνεργάτη την Arion Retail Group, καθώς και στην Ινδία, στο πλαίσιο της ήδη ανακοινωμένης συνεργασίας της με την Tata CLiQ, όπως και την πρόσβαση των ευρωπαίων καταναλωτών στο μέσω του lululemon.eu.

Η Arion Retail Group και η ελληνική εταιρεία

Εξάλλου, η Arion Retail Group που αποτελεί ηγέτιδα δύναμη του διεθνούς λιανεμπορίου, αναπτύσσει ένα ευρύ portfolio διεθνών και εμβληματικών brands σε 14 χώρες της Ευρώπης, με αποκλειστική συνεργασία με τη Lululemon.

Αυτός είναι και ο λόγος που στις 11 Δεκεμβρίου αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ, μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, το έγγραφο για την ίδρυση της θυγατρικής Arion Retail Group Greece ΜΑΕ με έδρα τον δήμο Αθηναίων και την οδό Ερμού 56 (Στοά Πύρρου) του νομού Αττικής και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ.

Με την Arion να ανήκει στην Irani Corp, που είναι αποκλειστική εκπρόσωπος fashion brands σε όλο τον κόσμο με χονδρική, e-shops, monobrand και multibrand καταστήματα, concept και flagship stores, σύμβουλος και διαχειριστής της ελληνική θυγατρικής εμφανίζεται ο Tomer Irani της οικογένειας Irani, που «τρέχει» και το δίκτυο της Lululemon στο Ισραήλ.