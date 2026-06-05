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Sephora: Μάχη για τους εφήβους – Ποιο είναι το αντίπαλον δέος

Πού επικεντρώνεται η στρατηγική ομορφιάς της Urban Outfitters - Η Sephora και οι νέες γενιές

World 05.06.2026, 07:00
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Sephora: Μάχη για τους εφήβους – Ποιο είναι το αντίπαλον δέος
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Στη στόχευση της Gen Z και της Gen Alpha επικεντρώνεται η στρατηγική της ανταγωνίστριας της Sephora, Urban Fitters, που ποντάρει πλέον σε μια «υπερ-επιμελημένη» επιλογή προϊόντων ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας που εστιάζουν στη «λειτουργικότητα, τη μόδα και τη διασκέδαση».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η πολυεθνική εταιρεία λιανικής πώλησης ειδών lifestyle με έδρα την Πενσυλβάνια, μπαίνει σε έναν δυναμικό τομέα, όπως η ομορφιά.

Ο retailer χρησιμοποιεί τη φήμη του ως κέντρου ανακάλυψης και ένα δίκτυο πρεσβευτών 27.000 νεαρών αγοραστών, για να εντοπίσει αναδυόμενες μάρκες (όπως οι Fazit και Flower Knows) και να ενισχύσει τις κατηγορίες αρωμάτων και μακιγιάζ, όπως επισήμανε στο The Business of Beauty η επικεφαλής merchandising, Karen Booker.

Το να γίνει η Urban Fitters κόμβος για τη Gen Alpha, σημαίνει πως θα πρέπει να αποκτήσει πρόσβαση και στα χρήματα των γονιών της, της Gen Χ και των Millennials

Τι ζητούν οι έφηβοι

Η Urban Fitters εξασφάλισε μια αποκλειστική συνεργασία με την εταιρεία που θα λανσάρει την Yes Day, τη σειρά περιποίησης επιδερμίδας που δημιούργησε η 13χρονη Coco Granderson και ο Ron Robinson, στα καταστήματα και στο διαδίκτυο αυτόν τον Ιούλιο.

Εισηγμένη στο χρηματιστήριο, η εταιρεία με δηλωμένα έσοδα 542,6 εκατομμυρίων δολαρίων, 171 αυτόνομα καταστήματα και εννέα εκατομμύρια ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε Instagram και TikTok, βασίζει τη φήμη της ως κόμβου ανακάλυψης που είναι ο πρώτος που θα ανακαλύψει τα προϊόντα της Gen Ζ για να προσελκύσει τους αγοραστές της Gen Z μακριά από τα Sephora και Ulta Beauty.

@yesdayworld Founder Coco’s 4-Step Glow Routine ✨🧴 The secret to skin that feels calm, clean, and confident 💛 1️⃣ Float Foam™ Cleanser 〰️ your daily reset 🍈🫧 2️⃣ Inner Beam™ Mist 〰️ hydration that hits different 💦✨ 3️⃣ Whip Dream™ Moisturizer 〰️ cloud-soft + balanced 🍦☁️ 4️⃣ Lip Sweetie™ Mask 〰️ glossy lips, glowing vibes 💋🍯 💛 Made for teens + in-betweens 🧴 Clinically tested, barrier-loving, glow-inducing 🛍️ Tap our #linkinbio to shop the full Yes Day routine + glow all out 💫 #YesDay #SkincareRountine #TeenSkincare #TweenSkincare ♬ Passionfruit (Instrumental) – Luke Muzzic

«Θέλουμε να γίνουμε μια αυτοκρατορία ομορφιάς», δήλωσε η Booker, επικεφαλής της εταιρείας για το merchandising «μη ενδυμάτων», ένα τμήμα που περιλαμβάνει την ομορφιά και την προσωπική φροντίδα μαζί με έπιπλα σπιτιού, δίσκους βινυλίου και φωτογραφικές μηχανές instant. Για να το πετύχει αυτό, επικεντρώνει τη στρατηγική εξαγοράς αρωμάτων, περιποίησης δέρματος, μακιγιάζ και εργαλείων ομορφιάς γύρω από τρεις λέξεις.

«Θέλουμε να γίνουμε μια αυτοκρατορία ομορφιάς»

Η αλυσίδα εκτιμά πως προσφέροντας μια μικρότερη και λιγότερο τυπική επιλογή στους αγοραστές, μπορεί να χρησιμεύσει ως… αντίδοτο στην αγαπημένη δικαιολογία της Gen Ζ για να μην απαντά στα email: την υπερφόρτωση.

«Βλέπουμε πως η Gen Alpha θα είναι οι επόμενοι καταναλωτές και τους βλέπουμε ήδη να ψωνίζουν από εμάς. Και για τις δύο ομάδες θέλουμε να βοηθήσουμε να μειωθεί ο “θόρυβος” και να τους δείξουμε μόνο τι θέλουν», σημείωσε η Booker.

Εκτός από την τυπική έρευνα αγοράς, η Urban Outfitters βασίστηκε σε ένα «δίκτυο πρεσβευτών» 27.000 νεαρών αγοραστών που λαμβάνουν εκπτώσεις και αποκλειστικότητες σε αντάλλαγμα για σχόλια σχετικά με τις αγαπημένες τους μάρκες, προϊόντα και εμπειρίες.

Μέσω του ενθουσιασμού αυτού του δικτύου για εξειδικευμένες προσφορές αρωμάτων, η Urban Outfitters άρχισε να χτίζει μεγαλύτερες συνεργασίες με ανεξάρτητους οίκους αρωμάτων όπως το Boy Smells και αρώματα διασημοτήτων όπως οι Sabrina Carpenter, Billie Eilish και Ariana Grande.

Τον Απρίλιο, η Urban Outfitters πρόσθεσε το αγαπημένο της γενιάς Z, Sol de Janeiro, στη σειρά προϊόντων ομορφιάς της. Εσωτερικοί αριθμοί που παρείχε η Urban Outfitters Inc., η οποία κατέχει επίσης την Anthropologie και την Free People, δείχνουν ότι οι πωλήσεις αρωμάτων στην Urban Outfitters αντιπροσώπευαν το 40% των συνολικών πωλήσεων ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας και αυξήθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση.

Sephora Urban

Οι επόμενες γενιές

Όταν η μάρκα Fazit με patches μακιγιάζ όπως τα viral Glitter Freckles, μπήκε στην αγορά της Urban Outfitters το 2024, η συνιδρύτρια Aliett Buttelman συνειδητοποίησε ότι θα ήταν μια «πιο ήπια είσοδος» σε φυσικούς χώρους από ένα ντεμπούτο στα ράφια της Sephora.

Τρεις μήνες αφότου η Urban Outfitters άρχισε να διαθέτει το Fazit, η Taylor Swift φόρεσε τις λαμπερές φακίδες της μάρκας σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα των Kansas City Chiefs για να επευφημήσει τον αρραβωνιαστικό της Travis Kelce, εδραιώνοντας την εικόνα της μάρκας ως αγαπημένο indie brand της Gen-Z.

Μετά την ένθερμη και επικριτική άνοδο του «The Sephora Tween» το 2023, εταιρείες όπως η Sephora και η Ulta Beauty άρχισαν να δίνουν περισσότερη δημοσιότητα — και χώρο λιανικής — σε μάρκες που απευθύνονται σε νέους, όπως η Laneige και η Glow Recipe. 

Οι αλυσίδερς ομορφιάς, όμως, ελπίζουν να κερδίσουν τους καταναλωτές γυμνασίου και λυκείου. Γι’ αυτό η Booker και η ομάδα της έχουν αρχίσει να διατηρούν χώρο (λιανικής) για την Gen Alpha, η μεγαλύτερη από τις οποίες γίνεται 16 φέτος. Η πρώτη τους μεγάλη κίνηση: Μια αποκλειστική συνεργασία με την Yes Day, τη σειρά περιποίησης δέρματος που δημιουργήθηκε από μια 13χρονη ονόματι Coco Granderson και τον φίλο του πατέρα της φίλης της, τον Ron Robinson , δημιουργό της Rhode.

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