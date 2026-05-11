Kiko Milano, MAC, Sephora: «Φωτιά» στον ανταγωνισμό και την κερδοφορία

Business 11.05.2026, 07:00
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Ασταμάτητη φαίνεται η πορεία των πωλήσεων beauty brands, όπως οι Kiko Milano, MAC και Sephora στην ελληνική αγορά, καθώς παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, οι καταναλωτές πραγματοποιούν ακόμη διακριτικές δαπάνες έστω και χαμηλότερου επιπέδου σε σχέση με το παρελθόν, με τα lipstick να πρωταγωνιστούν για ακόμη μια φορά.

Η επίσκεψη σε ένα από τα own branded stores των συγκεκριμένων εταιρειών εξάλλου είναι must για εφήβους και εκπροσώπους της Gen Z και τους millennials, καθοδηγούμενοι από το viral κύμα των social media.

Ο οδηγός lipstick σημειώνει ισχυρή ανάπτυξη, καθώς προβλέπεται να φτάσει τα 23–28 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030-2034

Ο ανταγωνισμός του lipstick

Η παγκόσμια αγορά προϊόντων ομορφιάς σημείωσε λιανικές πωλήσεις ύψους περίπου 446 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023, με τα προϊόντα περιποίησης του δέρματος να αντιπροσωπεύουν περίπου το 44% των εσόδων αυτών. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι ο κλάδος της περιποίησης του δέρματος θα αυξηθεί από περίπου 162 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 σε πάνω από 222 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, με ετήσιο σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 6,5%.

Ο οδηγός lipstick σημειώνει ισχυρή ανάπτυξη, με αξία που θα ξεπεράσει τα 17 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 και προβλέπεται να φτάσει τα 23–28 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030-2034, με ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) 4,7%–7,5%. Αυτή η ραγδαία άνοδος τροφοδοτείται από το «φαινόμενο του κραγιόν», σύμφωνα με το οποίο οι καταναλωτές αγοράζουν προσιτά είδη πολυτελείας σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο βρίσκεται και η ελληνική αγορά, όπου έχει ξεσπάσει ένας σφοδρός ανταγωνισμός με πολύ μεγάλες εκπτώσεις και πίεση στα περιθώρια κέρδους μεγάλων εταιρειών.

Όπς επισήμανε μάλιστα ο Χασδάι Καπόν, Γενικός Διευθυντής της Fais Group, κατά την πρόσφατη ενημέρωση της αγοράς «μιλάμε είτε για πολύ μεγάλα brands, όπως η Chanel είτε για μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Estée Lauder και ειδικότερα στις φθηνότερες αλυσίδες τους όπως είναι η MAC, που καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσουν το δικό τους μερίδιο στην αγορά, βάζοντας “φωτιά” στον ανταγωνισμό».

Το πετράδι της Kiko Milano

Από την εξαγορά της από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων L Catterton από την ιδρυτική οικογένεια Percassi το 2024, η Kiko Milano εμφανίζει ανοδική πορεία διεθνώς καθώς έχει ξεπεράσει το 1 δισ. σε πωλήσεις το 2025 και ετοιμάζεται για το μεγάλο άλμα στις ΗΠΑ, με το άνοιγμα των πρώτων καταστημάτων σε Νέα Υόρκη και Μαιάμι, αλλά και την είσοδο στο ιστορικό Macy’s της Herald Square από τις αρχές Ιουνίου.

Με τις πωλήσεις του τομέα των καλλυντικών να έχουν αυξηθεί κατά 11% το 2025, φτάνοντας τα 30,2 εκατ., με την συνεισφορά των καλλυντικών προϊόντων στις πωλήσεις του Ομίλου για το 2025, να ανέρχεται σε 13,4%, η Kiko Milano που έκανε την είσοδό της στην ελληνική αγορά πριν από έξι χρόνια, βρίσκεται σε τροχιά συνεχούς ανάπτυξης.

«Για το 2025 η Kiko Milano στην Ελλάδα αναδείχθηκε από την Euromonitor πάλι νούμερο ένα εταιρεία στην κατηγορία του make up, δίνοντας ώθηση για στοχευμένη διεύρυνση του δικτύου της σε συγκεκριμένα σημεία στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα», πρόσθεσε ο κ. Καπόν.

Η Fais Group επιτάχυνε διαρκώς το πλάνο της low cost ιταλικής εταιρίας καλλυντικών που αντιπροσωπεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό, ανοίγοντας καταστήματα στο Designer Outlet, στο Mall of Cyprus της Λευκωσίας και στο My Μall της Λεμεσού, ενώ τώρα ετοιμάζει το πρώτο του κατάστημα στην Μπρατισλάβα (Σλοβακία) για τον Αύγουστο, και στην Ελλάδα «τρέχουν» νέα σημεία Kiko Milano σε Ρόδο, Πειραιά και Μύκονο.

Μάλιστα, αναμένεται να ξεκινήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα της Kiko Milano στο τέλος αυτού του μήνα ή στις αρχές του επόμενου στη Ρουμανία και θα ακολουθήσουν διαδοχικά και τα e-shopsστην Κύπρο, στη Βουλγαρία και στη συνέχεια στην Τσεχία και στην Σλοβακία.

@sephoragreece ✨ Το νέο Sephora Ρόδου άνοιξε! 💄 Beauty, skincare,makeup & fragrance σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις 🌿 Νέος χώρος, νέα vibes, ίδιο obsession για την ομορφιά! #SephoraGreece ♬ original sound – Sephora Greece

Και τουριστική η Sephora

Η Sephora Greece καταγράφει επίσης εντυπωσιακή άνοδο, με τον κύκλο εργασιών λιανικής πώλησης να σημειώνει αύξηση κατά 23,2%, συνεπεία των υψηλών ειδόσεων του ελληνικού τουρισμού, όπως σημειώνει και η διοίκηση υπό την Marie Christine Marchives στην Έκθεση Διαχείρισης δίπλα στα τελευταία διαθέσιμα οικονομικά αποτελέσματα στο ΓΕΜΗ.

Η εταιρεία, η οποία λειτουργεί 34 καταστήματα στην Ελλάδα και ελέγχει τη Sephora Cyprus, είδε τα καθαρά κέρδη της να αυξάνονται σημαντικά, φτάνοντας τα 13,3 εκατ. ευρώ (από 8,47 εκατ. ευρώ) σε προηγούμενη χρήση.

Επενδύει συστηματική στη στρατηγική εστίαση στα αποκλειστικά και limited προϊόντα, τις ξεχωριστές συνεργασίες, αλλά και την ενίσχυση του τουριστικού πλάνου της εταιρείας, που αποτελεί τον retail βραχίον ομορφιάς του LVMH σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται το άνοιγμα σημείου στον Πειραιά στα τέλη του 2025, αλλά και η πρόσφατη επαναλειτουργία του καταστήματος Sephora στη Ρόδο.

Η διαχρονική MAC

Υπό την ομπρέλα της Estée Lauder Companies, η MAC Cosmetics από το 1984 έχει εδραιωθεί ως τη μάρκα ομορφιάς που συνόδευε κάθε καινοτομία με την παρουσία make up artists και ειδικών. Σήμερα τα προϊόντα διατίθενται σε πάνω από 120 χώρες.

Στην εγχώρια αγορά, τα προϊόντα είναι διαθέσιμα σε owned branded καταστήματα και corners σε Hondos Center, Galerie de Beaute, Attica, όπως και online.

Ο ελληνικός βραχίονας «τρέχει» το brand και σε ακόμη τέσσερις χώρες -Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία- ενώ επενδύει σε αναβαθμίσεις σημείων πώλησης – με κορυφαίο παράδειγμα το flagship store της MAC στην Ερμού, που κατατάσσεται στα τρία καλύτερα της Ευρώπης, αλλά και το concept store στο The Mall Athens, όπου υπάρχουν εφαρμογές τεχνολογίας όπως το Virtual Try-On, που μέσω τεχνολογίας AR βοηθά τους πελάτες να κάνουν εικονικά αμέτρητες δοκιμές αποχρώσεων με πιστό αποτέλεσμα, το πρωτοποριακό Selfie Mirror με επαγγελματική κάμερα και φωτισμό, στα οποία ο επισκέπτης μπορεί να τραβήξει τις πιο fun φωτογραφίες και να τις εκτυπώσει επιτόπου, καθώς και το Social Aggregator, ένα εργαλείο που αναπαράγει real-time στην οθόνη του, ό,τι αναρτάται στα Social Media της MAC Cosmetics παγκοσμίως.

