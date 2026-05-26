Lamda Development: Στις 3 Ιουνίου αρχίζει η δημόσια προσφορά για το ομόλογο έως 350 εκατ. ευρώ

Από την Τετάρτη 3 έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα διαρκέσει η δημόσια προσφορά στο σύνολο του επενδυτικού κοινού εντός της ελληνικής επικράτειας για το ομόλογο έως 350 εκατ. ευρώ της Lamda Development.

Οι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς για το ομόλογο της Lamda Development

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι οι Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Πειραιώς. Κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι οι CrediaBank και Optima, ενώ σύμβουλοι έκδοσης είναι η Axia και η Eθνική Τράπεζα.

Η τιμή διάθεσης ανά ομολογία θα ανέρχεται στο άρτιο της ονομαστικής αξίας της, ήτοι σε 1.000 ευρώ ανά ομολογία. Εάν το ομολογιακό δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον 330 εκατ. ευρώ, η έκδοση θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο ιδιώτη επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών ατόκως.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από ειδικούς επενδυτές, το πλήθος και το είδος ειδικών επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους ιδιώτες επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η εκδότρια.

Το ύψος της έκδοσης και η κατανομή

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

• ποσοστό τουλάχιστον 30% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστον 105.000 ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 350.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών, και

• ποσοστό έως και 70% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς (ήτοι, έως και 245.000 ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 350.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών.