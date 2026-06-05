SpaceX: Ετοιμάζει ιδιώτες επενδυτές για IPO ρεκόρ

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Τη μεγαλύτερη λιανική κατανομή που έχει επιχειρηθεί ποτέ σε μια IPO μεγακεφαλαιοποίησης προετοιμάζει η SpaceX, με τον Ίλον Μασκ να επιδιώκει να διαθέσει έως και το 25% του μετοχικού κεφαλαίου των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων της εταιρείας σε ιδιώτες επενδυτές.

Σύμφωνα με πηγές των Financial Times, ο δισεκατομμυριούχος επικεφαλής θέλει να τοποθετήσει τους μικρούς μετόχους κοντά στο κέντρο της ιδιοκτησίας του ομίλου πυραύλων και δορυφόρων από την αρχή, αντανακλώντας τη μακροχρόνια προτίμηση του Μασκ για τους ιδιώτες επενδυτές έναντι των ιδρυμάτων της Wall Street.

«Η φιλοσοφία του Ίλον έχει να κάνει με την ευρεία πρόσβαση, γι’ αυτό θέλει να συμπεριλάβει και το λιανικό εμπόριο», είπε πηγή των FT.

Καμία προηγούμενη καταχώριση δεν έχει συνδυάσει το προφίλ της SpaceX με την εμβέλεια του Μασκ. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο προωθεί τις επιχειρήσεις του σε 240 εκατομμύρια ακόλουθους στο X, ενώ οι εκτοξεύσεις Starship έχουν μετατρέψει την εταιρεία σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ιδιωτικούς ομίλους στον κόσμο.

Στις δημόσιες εγγραφές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, οι αγοραστές λιανικής έχουν ιστορικά λάβει το 5 έως 10% των μετοχών που προσφέρονται. Η κατανομή είναι αρκετά σημαντική ώστε η SpaceX έκανε το ασυνήθιστο βήμα να κατονομάσει τις πέντε διαδικτυακές χρηματιστηριακές εταιρείες που διανέμουν μετοχές στο ενημερωτικό της δελτίο.

Η μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών μπορεί να σημάνει ασταθή διαπραγμάτευση

Η εταιρεία πρόσθεσε επίσης μια προειδοποίηση κινδύνου ότι η συμμετοχή στη λιανική θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασταθή διαπραγμάτευση. Το Reuters είχε αναφέρει προηγουμένως ότι έως και 30% των μετοχών θα μπορούσαν να διατεθούν στη λιανική. Η τελική κατανομή στη λιανική δεν έχει ακόμη οριστεί και θα εξαρτηθεί εν μέρει από τη ζήτηση, αναφέρουν οι FT.

Μια νέα ιστοσελίδα δημόσιας εγγραφής της SpaceX που ξεκίνησε την Πέμπτη αποκαλεί τη συμμετοχή στη λιανική «σημαντική» και παραπέμπει τους επενδυτές σε χρηματιστηριακές εταιρείες όπως οι SoFi, Robinhood, E*Trade, Schwab και Fidelity, όπου μπορούν να εγγραφούν για μετοχές.

«Στο παρελθόν, η συμμετοχή στη λιανική δεν καθοδηγούνταν από την έλλειψη ζήτησης, αλλά από την έλλειψη προσφοράς από τον εκδότη», δήλωσε στους FT ο Άντονι Νότο, διευθύνων σύμβουλος της εφαρμογής χρηματοοικονομικών σούπερ SoFi. «Η λιανική [έχει] κάπως περιοριστεί να μην συμμετάσχει επειδή δεν έχει πρόσβαση».

Ο Νότο πρόσθεσε ότι οι εκδότες άρχισαν να αναγνωρίζουν ότι η λιανική αγορά άξιζε κάτι περισσότερο από μια «συμβολική κατανομή» σε μια IPO, καθώς αποτελούν «ουσιαστική πηγή ζήτησης και κεφαλαίου».

Οι πέντε διαδικτυακές πλατφόρμες θα δέχονται εντολές από απλούς επενδυτές και θα παρέχουν καθημερινά δεδομένα ζήτησης στους ασφαλιστές της SpaceX, συμπεριλαμβανομένης της Bank of America, η οποία διαχειρίζεται το αμερικανικό τμήμα της προσφοράς για τη λιανική.

Διαχειρίσιμη η επιλογή της SpaceX

Η απορρόφηση μετοχών της SpaceX ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή περισσότερων θα πρέπει να αποδειχθεί διαχειρίσιμη για τις πέντε ψηφιακές χρηματιστηριακές εταιρείες, των οποίων οι πλατφόρμες κατέχουν συλλογικά περισσότερα από 10 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αυτοδιαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία πελατών.

Οι ημερήσιοι traders έχουν γίνει μια ισχυρή δύναμη στις χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, συσσωρεύοντας μετοχές meme, ολοένα και πιο βραχυπρόθεσμες επιλογές και μοχλευμένα χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, καθώς ο S&P 500 και ο τεχνολογικά βαριάς τεχνολογίας Nasdaq Composite έχουν φτάσει σε μια σειρά από ιστορικά υψηλά.

Πολλοί συγκεντρώνονται στο φόρουμ WallStreetBets του Reddit, όπου πρόσφατες αναρτήσεις από ημερήσιους επενδυτές κυμαίνονται μεταξύ του φόβου ότι θα μείνουν «στα κρύα του λουτρού» καθώς οι insiders της SpaceX κάνουν ανάληψη μετρητών και ενός εξίσου διάχυτου φόβου ότι θα χάσουν εντελώς τη συναλλαγή.

Ο Μασκ έχει από καιρό προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές. Το 2020, υποσχέθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να «βεβαιωθεί ότι θα έχουν την κορυφαία προτεραιότητα» σε οποιαδήποτε καταχώριση της SpaceX και στην Tesla παραμένει ο μόνος διευθύνων σύμβουλος που αναδιατάσσει τις κλήσεις κερδών για να ιεραρχήσει τις ερωτήσεις τους.

Αυτό έχει δημιουργήσει ένα ασυνήθιστα πιστό κοινό. Οι μικροί επενδυτές κατέχουν περίπου το 42% της δημόσιας κυκλοφορίας της Tesla, σε σύγκριση με το 34% για την Apple, τη δεύτερη υψηλότερη από τις μετοχές της Magnificent Seven, σύμφωνα με στοιχεία της S&P Capital IQ. Έχουν, με τη σειρά τους, βοηθήσει στην ενίσχυση των μετοχών της Tesla, οι οποίες αποτιμούνται σε 382 φορές τα τελευταία κέρδη, ακόμη και καθώς η ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί.

Ορισμένοι επενδυτές της Wall Street βλέπουν την έντονη κατανομή στο λιανικό εμπόριο ως ένδειξη της υπερβολικής εξάρτησης του Μασκ από μεμονωμένους θαυμαστές για να στηρίξουν την προσφορά.

«Το λιανικό εμπόριο αντιμετωπίζεται σαν σκουπίδι από την υπόλοιπη αγορά, υπάρχει η υπόθεση ότι θα αγοράσουν σε οποιαδήποτε τιμή», δήλωσε στους FT ένας διευθυντής σε μικρό hedge fund. Ωστόσο, ο ίδιος είπε επίσης ότι σχεδίαζε να αγοράσει μετοχές της SpaceX και να τις μετατρέψει όταν φτάσει το κύμα παθητικής αγοράς που βρίσκεται στον ορίζοντα καθώς οι μεγάλοι δείκτες προσθέτουν την SpaceX.