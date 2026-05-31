Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς

Τα ελληνικά αεροδρόμια από την Κρήτη έως την Καλαμάτα και προσελκύουν νέες αεροπορικές συνδέσεις

Τουρισμός 31.05.2026, 16:00
Σχολιάστε
Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το 2026 εξελίσσεται σε ακόμη μία χρονιά ισχυρής ανάπτυξης για τις ελληνικές αερομεταφορές, καθώς ολοένα και περισσότερες ξένες αεροπορικές εταιρείες επιλέγουν να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, εγκαινιάζοντας νέα δρομολόγια ή ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία τους σε υφιστάμενες γραμμές.

Παρά την αβεβαιότητα και τους προβληματισμούς που προκαλεί η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή, για την επάρκεια καυσίμων και το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, η εικόνα για την χώρα μας παραμένει ιδιαίτερα θετική, μέχρι τώρα, σε ότι αφορά την πορεία των αεροπορικών συνδέσεων.

Την εικόνα αυτή επιβεβαιώνει και πρόσφατη έκθεση της Alpha Bank, σύμφωνα με την οποία, παρά τις δυσμενείς εξελίξεις στον τομέα των αερομεταφορών που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα εμφανίζει μία από τις υψηλότερες επιδόσεις μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροπορικών αγορών.

Τα ελληνικά αεροδρόμια, κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, υποδέχθηκαν νέους αερομεταφορείς

Στις πρώτες θέσεις η Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol που παρουσιάζονται στην έκθεση, η χώρα κατέγραψε αύξηση 7% στον μέσο ημερήσιο αριθμό πτήσεων κατά το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 10 Μαΐου 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Με μέσο όρο 954 πτήσεις ημερησίως, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 12η θέση μεταξύ των 15 σημαντικότερων αεροπορικών αγορών της Ευρώπης, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο με 5.084 πτήσεις.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ελληνική επίδοση ξεπερνά εκείνη πολλών μεγαλύτερων τουριστικών αγορών της Μεσογείου. Η Ισπανία, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 4.757 πτήσεις, κατέγραψε αύξηση μόλις 3%, ενώ η Ιταλία, με 3.544 πτήσεις και πέμπτη θέση στην κατάταξη, σημείωσε αύξηση 4%. Αντίστοιχα, η Πορτογαλία, με 1.145 πτήσεις, κατέγραψε αύξηση 3% και βρέθηκε στην 11η θέση. Η Γερμανία, με 4.273 πτήσεις και τρίτη θέση, εμφάνισε μείωση 2%, ενώ η Γαλλία, με 3.793 πτήσεις και τέταρτη θέση, κατέγραψε πτώση 1%. Μόνο η Πολωνία παρουσίασε υψηλότερο ρυθμό αύξησης από την Ελλάδα, με άνοδο 9%, ενώ παρόμοιες επιδόσεις σημείωσαν η Ιρλανδία και η Δανία.

Τα ελληνικά αεροδρόμια, κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, υποδέχθηκαν νέους αερομεταφορείς, επανεκκινήσεις ιστορικών συνδέσεων και σημαντικές αυξήσεις χωρητικότητας, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της χώρας ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Βόρειας Αμερικής.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι και η ανάπτυξη της κινεζικής αγοράς

Ο ΔΑΑ στο επίκεντρο της διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συνεχίζει να αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου της χώρας και έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης. Μετά το ιστορικό ρεκόρ των 34 εκατομμυρίων επιβατών το 2025, το πρώτο τετράμηνο του 2026 η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 5,9%, φτάνοντας τα 9,02 εκατομμύρια επιβάτες, ενώ οι διεθνείς αφίξεις ενισχύθηκαν κατά 7,1%.

Μία σημαντική νέα «προσγείωση» της χρονιάς είναι αναμφίβολα της ινδικής IndiGo, η οποία εγκαινίασε τις πρώτες απευθείας τακτικές πτήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Η εταιρεία συνδέει την Αθήνα με τη Βομβάη και το Δελχί τρεις φορές την εβδομάδα, χρησιμοποιώντας το νέο Airbus A321XLR και ανοίγοντας μια εντελώς νέα αγορά για τον ελληνικό τουρισμό και τις επιχειρηματικές μετακινήσεις.

Παράλληλα, η TAP Air Portugal επιστρέφει στην Αθήνα έπειτα από δεκατέσσερα χρόνια απουσίας, επαναφέροντας την απευθείας σύνδεση με τη Λισαβόνα. Η πορτογαλική εταιρεία θα πραγματοποιεί πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις κατά τη θερινή περίοδο, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα της Αθήνας με την Ιβηρική Χερσόνησο αλλά και τη Λατινική Αμερική μέσω του δικτύου της.

Στους νέους αεροπορικούς συνεργάτες του ΔΑΑ προστίθεται και η ρουμανική AnimaWings, η οποία εγκαινίασε δύο νέες γραμμές προς την Κλουζ-Ναπόκα και την Τιμισοάρα, ενώ η airBaltic ενισχύει τη βαλτική παρουσία της στην ελληνική αγορά με τη νέα σύνδεση Αθήνα – Ταλίν.

Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να επενδύουν δυναμικά στην ελληνική πρωτεύουσα. Η American Airlines προσέθεσε τη νέα σύνδεση με το Dallas Fort Worth, αυξάνοντας κατά 25% τις πτήσεις της στην Αθήνα, ενώ η Air Canada διευρύνει το πρόγραμμά της προς Τορόντο και Μόντρεαλ. Η United Airlines, η οποία συμπληρώνει δέκα χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, εκτελεί πλέον τρεις καθημερινές πτήσεις προς Νιούαρκ, Ουάσιγκτον και Σικάγο, έχοντας αυξήσει τη χωρητικότητά της κατά περισσότερο από 500% σε σχέση με το 2016.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι και η ανάπτυξη της κινεζικής αγοράς. Οι Air China, Juneyao Airlines και Sichuan Airlines ενισχύουν τη συνδεσιμότητα μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται διαρκώς και τη συνολική χωρητικότητα να αναμένεται να ενισχυθεί κατά περίπου 40% μέσα στο 2026.

Ηράκλειο και Καλαμάτα προσελκύουν νέους αερομεταφορείς

Η δυναμική δεν περιορίζεται στην Αθήνα. Τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας καταγράφουν επίσης σημαντικές νέες αφίξεις αεροπορικών εταιρειών, διευρύνοντας την απευθείας πρόσβαση σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Στο Ηράκλειο, η LOT Polish Airlines εγκαινιάζει νέα σύνδεση με τη Βαρσοβία, πραγματοποιώντας τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις με Boeing 737 MAX 8, ενώ η Smartwings Hungary συνδέει για πρώτη φορά το Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας με την κρητική πρωτεύουσα. Οι νέες αυτές συνδέσεις ενισχύουν περαιτέρω την παρουσία των αγορών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην Κρήτη.

Στην Καλαμάτα, η οποία εξελίσσεται σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πύλες εισόδου της χώρας, η Wizz Air ξεκινά για πρώτη φορά πτήσεις, εγκαινιάζοντας τη γραμμή Τίρανα – Καλαμάτα. Παράλληλα, η Condor προσθέτει νέα σύνδεση από το Αμβούργο, ενώ η Jet2 ενισχύει τη βρετανική αγορά με νέες πτήσεις από το Λονδίνο Gatwick και το Εδιμβούργο.

Σημαντικό ρόλο στη συνολική ανάπτυξη διαδραματίζουν και τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece

Η Fraport Greece ενισχύει τη θέση των περιφερειακών αεροδρομίων

Σημαντικό ρόλο στη συνολική ανάπτυξη διαδραματίζουν και τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece. Η Θεσσαλονίκη, παρά το μικρό πλήγμα που δέχθηκε από την απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στην πόλη, συνεχίζει να ενισχύει τη διεθνή της παρουσία, με την easyJet να προσθέτει νέες συνδέσεις προς το Άμστερνταμ και το Μπρίστολ.

Την ίδια ώρα, τα νησιωτικά αεροδρόμια της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου, της Κω και της Σαντορίνης συνεχίζουν να προσελκύουν νέες συνδέσεις και αυξημένες συχνότητες από εταιρείες όπως οι Jet2, easyJet, Ryanair, Condor και Wizz Air. Η ενίσχυση των δρομολογίων από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Πολωνία και τις σκανδιναβικές χώρες επιβεβαιώνει τη σταθερά υψηλή ζήτηση για τους ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Business

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς
Τουρισμός

Από Βομβάη έως Καλαμάτα η νέα ακτίνα δράσης του τουρισμού
ΗΠΑ: Πώς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι
World

Οι πλούσιοι πλουσιότεροι... - Τι συμβαίνει στις ΗΠΑ
ΗΠΑ: Εξάγουν την…«κουλτούρα» του φιλοδωρήματος – Ποιοι διαμαρτύρονται
World

Πώς οι ΗΠΑ εξάγουν την κουλτούρα του φιλοδωρήματος
Ferrari: «Χαστούκι» η ετυμηγορία των θαυμαστών της Ferrari για το EV
World

Οι λάτρεις της Ferrari αποφάσισαν - «Κόλαφος» η ετυμηγορία για το Luce
ΑΑΔΕ: ‘Εως 30 Οκτωβρίου η επικαιροποίηση των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: 'Εως 30 Οκτωβρίου η επικαιροποίηση των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Kellogg’s: Πώς η πατέντα για τα πρώτα δημητριακά γέννησε αδελφική αντιζηλία και τη μεγαλύτερη εταιρεία
World

Πότε «γεννήθηκαν» τα πρώτα και διασημότερα δημητριακά

Στις 31 Μαΐου 1885 ο Δρ. Τζον Κέλογκ κατέθεσε πατέντα για τα δημητριακά που είχε κατά βάση εφεύρει ο αδελφός του Γουίλ, ο οποίος τελικά δικαιώθηκε

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΥΔΑΠ – λειψυδρία: Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα
Green

Επίσπευση έργων στο δίκτυο Μόρνου – Μαραθώνα

Με δύο νέες αποφάσεις του ΥΠΕΝ ενεργοποιούνται κρίσιμα έργα αναβάθμισης και επανενεργοποίησης υποδομών για τη θωράκιση της Αττικής έναντι υδρολογικών πιέσεων

Μάχη Τράτσα
Τι θα γινόταν αν η τηλεργασία, και όχι η AI, ευθύνεται για τις χαμηλές προσλήψεις νέων εργαζομένων;
Financial Times

Μύθοι και αλήθειες για την ΑΙ

Νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η άνοδος της εργασίας από το σπίτι έχει καταστήσει τις προσλήψεις εισαγωγικού επιπέδου λιγότερο ελκυστικές.

John Burn-Murdoch
Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών
Economy

Πότε θα μπει η Ελλάδα στην «ελίτ» των αγορών

Ποιες είναι οι 3 παράμετροι που εστιάζουν οι οίκοι αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Γεωργία: Η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη
AGRO

Πώς η κλιματική κρίση αλλάζει τον αγροτικό χάρτη

Πώς αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στην ευρωπαϊκή γεωργία – Παραδείγματα από την Ελλάδα

Ανθή Γεωργίου
Sephora: Με δύναμη από τη Βραζιλία – Ποιο best seller αλλάζει
World

Το best seller της Sephora αλλάζει με άρωμα Βραζιλίας

Μόλις πριν από ένα χρόνο, το brand σημείωε τις καλύτερες πωλήσεις στη Sephora

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Franchising: Πώς δημιουργεί χιλιάδες εκατομμυριούχους στις ΗΠΑ
Business

Η «χρυσή» βιομηχανία που γεννά εκατομμυριούχους

Το franchising επιστρέφει στο προσκήνιο ως η πιο σταθερή επένδυση σε μια περίοδο τεχνολογικής αβεβαιότητας

Νατάσα Σινιώρη
Αυτοκίνητα: Η κινεζική επέκταση στην Ελλάδα – Αλλάζει η αγορά επιβατηγών οχημάτων παγκοσμίως
Business

Στροφή στα κινεζικά αμάξια - Το τοπίο σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ενισχύουν σταδιακά την παρουσία τους τα κινεζικά αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά - Τα δυναμικά brands και οι μικρότεροι ανταγωνιστές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Τουρισμός
Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς
Τουρισμός

Από Βομβάη έως Καλαμάτα η νέα ακτίνα δράσης του τουρισμού

Τα ελληνικά αεροδρόμια από την Κρήτη έως την Καλαμάτα και προσελκύουν νέες αεροπορικές συνδέσεις

Λάμπρος Καραγεώργος
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο: Διαφοροποιήσεις μεταξύ των φορέων του τουριστικού κλάδου
Τουρισμός

Χωροταξικό Τουρισμού: Μεγάλες διαφωνίες στους φορείς του κλάδου

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού προκαλεί διαφωνίες στους τουριστικούς φορείς ως προς τη φέρουσα ικανότητα

Otus: Aναλαμβάνει τo Ξενία Βυτίνας
Τουρισμός

Η Otus αναλαμβάνει το Ξενία Βυτίνας

Η νέα επένδυση της Otus στην oρεινή Αρκαδία με το Ξενία Βυτίνας ενισχύει το Luxury Mountain Tourism

Λάμπρος Καραγεώργος
ΔΥΠΑ: Απάτη με εταιρείες που μεσολαβούν για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού
Τουρισμός

Και νέα απάτη, αυτήν τη φορά με τον Κοινωνικό Τουρισμό

Την προσοχή των δικαιούχων Κοινωνικού Τουρισμού εφιστά η ΔΥΠΑ - Δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανέναν ιδιωτικό φορέα να ενεργεί για λογαριασμό της

Κεφαλογιάννη: Η Αθήνα «ανοικτή» σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, συνεργασίες και ευκαιρίες
Τουρισμός

Η Αθήνα «ανοικτή» σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, λέει η Ολγα Κεφαλογιάννη

Η κ. Κεφαλογιάννη μιλώντας στο φεστιβάλ Panathenea, σημείωσε ότι η σύνδεση του τουρισμού με την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα

ΣΕΤΕ για χωροταξικό: Επιφυλάξεις για οριζόντιους περιορισμούς και νέα τέλη
Τουρισμός

ΣΕΤΕ για χωροταξικό: Επιφυλάξεις για οριζόντιους περιορισμούς και νέα τέλη

Τα σχόλια του ΣΕΤΕ για το «Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό»

Τουρισμός: Γιατί η Κάρπαθος προσελκύει διεθνείς ταξιδιώτες
Τουρισμός

Ποιος είναι ο «ανέγγιχτος παράδεισος» της Μεσογείου

Σε σημαντικό τουριστικό προορισμό έχει αναδειχθεί η Κάρπαθος σύμφωνα με συγκριτική έρευνα του Travel And Tour World

Latest News
«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Business

«Ξεκινώ Επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά» - Τα κριτήρια και το ύψος της επιδότησης

Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς
Τουρισμός

Από Βομβάη έως Καλαμάτα η νέα ακτίνα δράσης του τουρισμού

Τα ελληνικά αεροδρόμια από την Κρήτη έως την Καλαμάτα και προσελκύουν νέες αεροπορικές συνδέσεις

Λάμπρος Καραγεώργος
ΗΠΑ: Πώς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι
World

Οι πλούσιοι πλουσιότεροι... - Τι συμβαίνει στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ οι πλούσιοι γίνονται χρόνο με τον χρόνο πλουσιότεροι - Οχι απαραίτητα περισσότεροι - Πώς το καταφέρνουν

ΗΠΑ: Εξάγουν την…«κουλτούρα» του φιλοδωρήματος – Ποιοι διαμαρτύρονται
World

Πώς οι ΗΠΑ εξάγουν την κουλτούρα του φιλοδωρήματος

Αντιδράσεις προκαλεί η κουλτούρα του φιλοδωρήματος που «εξάγεται» από τις ΗΠΑ σε κάθε γωνιά του κόσμου - Πού εδράζεται η αυξητική τάση;

Ferrari: «Χαστούκι» η ετυμηγορία των θαυμαστών της Ferrari για το EV
World

Οι λάτρεις της Ferrari αποφάσισαν - «Κόλαφος» η ετυμηγορία για το Luce

Μόνο θετική δεν ήταν η υποδοχή που επεφύλαξαν οι αγορές και οι λάτρεις της Ferrari στο πρώτο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο

ΑΑΔΕ: ‘Εως 30 Οκτωβρίου η επικαιροποίηση των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: 'Εως 30 Οκτωβρίου η επικαιροποίηση των νέων ευρωπαϊκών ΚΑΔ

Η μετάθεση της ημερομηνίας έγινε από την ΑΑΔΕ για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και ο κλάδος των φοροτεχνικών-λογιστών

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 1 έως 5 Ιουνίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 1 έως 5 Ιουνίου

Κατά την περίοδο 1 έως 5 Ιουνίου, από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ θα καταβληθούν συνολικά 69.320.000 ευρώ σε 72.990 δικαιούχους

Ιράν προς Τραμπ: Καμία συμφωνία χωρίς εγγυήσεις
Κόσμος

Ιράν προς Τραμπ: Καμία συμφωνία χωρίς εγγυήσεις

Η απάντηση του Ιράν στις αξιώσεις Τραμπ για ειρηνευτική συμφωνία

ΟΠΕΚΑ: Παράταση έως και 2 Ιουνίου των αιτήσεων για επιχειρήσεις στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας
AGRO

Έως και 2 Ιουνίου οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για ένταξη στα ΛΑΕ - ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ παρατείνει την προθεσμία για να ανταποκριθεί στη μεγάλη συμμετοχή των αγροτών δικαιούχων που ξεπερνά τις 128.000 αιτήσεις

Σούπερ Μάρκετ του Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει και σε ποιες περιοχές της Ελλάδας προβλέπονται εξαιρέσεις
Economy

Τι κλείνει και τι λειτουργεί του Αγίου Πνεύματος 2026

Σχολεία, φροντιστήρια, δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές - Ανοιχτά σούπερ μάρκετ και καταστήματα - Ποιες οι εξαιρέσεις

Ταχιάος: Στην ώρα του θα παραδοθεί ο Flyover – Τι είπε για την Εγνατία
Κατασκευές

Ταχιάος: Στην ώρα του θα παραδοθεί ο Flyover - Τι είπε για την Εγνατία

«Πριν μπούμε στον Αύγουστο, το Μετρό θα παραδοθεί στους Θεσσαλονικείς», είπε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ταχιάος

ΕΕ: Εξετάζεται πάγωμα του ανώτατου ορίου τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο
World

Έρχονται νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας - Τι περιλαμβάνουν

Η ΕΕ σκοπεύει να ολοκληρώσει και να υποβάλει επίσημα το πακέτο νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας στις αρχές Ιουνίου - Ποιες επιλογές εξετάζονται και σε τι αποσκοπούν

Bloomberg: Νέο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα – Τι σημαίνει για την οικονομία
Economy

Bloomberg: Νέο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα - Τι σημαίνει για την οικονομία

Τι αναφέρει το Bloomberg για τα νέα κόμματα, τις εκλογές και την οικονομία

Chevron: Έρχονται και άλλες ανατιμήσεις στο πετρέλαιο
World

Chevron: Ερχονται νέες ανατιμήσεις στο πετρέλαιο

Αυξάνεται η ανησυχία των οικονομολόγων για τον αντίκτυπο του πολέμου στις τιμές της ενέργειας - Τι αναφέρει ο CEO της Chevron

ΑΑΔΕ: Ποιους ψάχνει για αδήλωτους τζίρους – Στο μικροσκόπιο τα POS
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σαφάρι ΑΑΔΕ για νέα κόλπα φοροδιαφυγής - Σε ποιους εστιάζει

Η ΑΑΔΕ εντατικοποιεί το επόμενο διάστημα τους ελέγχους - Για ποιους «χτυπά η καμπάνα»

Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα
Τράπεζες

Γιατί υποχωρούν τα spreads στις ελληνικές τράπεζες

Όλες οι τράπεζες έχουν δει τα spreads τους να μειώνονται κατά 15 – 20 μονάδες βάσης περίπου

Αγης Μάρκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies