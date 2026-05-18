Αεροπορικά καύσιμα: Δεν ανησυχούν διυλιστήρια και αεροπορικές εταιρείες

Τα διυλιστήρια αυξάνουν την παραγωγή και τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ και την Αφρική για να αντισταθμίσουν την απώλεια προμηθειών από τη Μέση Ανατολή

World 18.05.2026, 16:06
Αρχίζει να εδραιώνεται ολο και περισσότερο η εκτίμηση ότι η Ευρώπη θα καταφέρει να αποφύγει την πλήρη έλλειψη σε αεροπορικά καύσιμα  αυτό το καλοκαίρι, αφού τα διυλιστήρια μεγιστοποίησαν την παραγωγή τους, ενίσχυσαν τις εισαγωγές ενω και οι κυβερνήσεις αξιοποίησαν τα στρατηγικά αποθέματα.

Η απώλεια εφοδιασμού από τη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν απείλησε να αναστατώσει τον κλάδο των αερομεταφορών, αλλά ο επικεφαλής της Ryanair,  Μάικλ Ο Λίρι δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν έχει «σχεδόν καμία ανησυχία σχετικά με τον εφοδιασμό καυσίμων σε ολόκληρη την Ευρώπη» για το καλοκαίρι.

« Υπήρχε πραγματική ανησυχία πριν από ένα ή δύο μήνες», είπε. Ωστόσο, η αύξηση των προμηθειών από τις ΗΠΑ, τη Δυτική Αφρική και τη Νορβηγία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες της Κεντρικής Ευρώπης προμηθεύονται καύσιμα από τη Ρωσία, σημαίνει ότι η τροφοδοσία της ηπείρου θα είναι πλέον ικανοποιητική, προέβλεψε.

Ενώ οι εταιρείες διύλισης εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η περίοδος αιχμής των ταξιδιών θα αποτελέσει «δοκιμασία αντοχής» για τον κλάδο, πολλές πετρελαϊκές εταιρείες δήλωσαν ότι η προειδοποίηση της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας  (IEA) για ελλείψεις εντός εβδομάδων φαίνεται απίθανο να επαληθευτεί.

Ο ισπανικός ενεργειακός όμιλος Repsol δήλωσε ότι αύξησε την παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών για τους επόμενους μήνες κατά 20 έως 25 τοις εκατό σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, αναδιαμορφώνοντας τα διυλιστήριά του ώστε να παράγουν υψηλότερες αποδόσεις κηροζίνης από κάθε βαρέλι επεξεργασμένου αργού.

Η αύξηση είναι ασυνήθιστα μεγάλη για ένα σύστημα διύλισης όπου οι χειριστές έχουν συνήθως περιορισμένη ευελιξία να μετατοπίζουν την παραγωγή μεταξύ προϊόντων, σημειωνουν οι Financial Times.

Οι αρχικές εκτιμήσεις του IEA

Ο Αντόνιο Μέστρε, επικεφαλής των διυλιστηριακών δραστηριοτήτων της Repsol, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή είχε ως στόχο να «καλύψει τις ανάγκες της θερινής περιόδου», καθώς η Ισπανία αντιμετωπίζει συνήθως έντονη ζήτηση καυσίμων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής των ταξιδιών, ενώ η εταιρεία ανέβαλε επίσης προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.

Η Ευρώπη έχει αποφύγει μέχρι στιγμής σοβαρές διαταραχές, αφού ο επικεφαλής του IEA προειδοποίησε τον Απρίλιο ότι η περιοχή είχε «ίσως έξι εβδομάδες αποθέματα καυσίμων αεροσκαφών», με τις αεροπορικές εταιρείες να περιορίζουν μόνο λίγες μη κερδοφόρες πτήσεις μικρών αποστάσεων.

Η British Airways δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι διαθέτει επαρκείς προμηθευτές για ολόκληρο το καλοκαιρινό της πρόγραμμα, ενώ η Air France ανέφερε ότι τα αεροδρόμιά της διαθέτουν επαρκή αποθέματα για να καλύψουν αρκετούς μήνες.

Ο επικεφαλής της Wizz Air, Γιοτζεφ Βάραντι , δήλωσε ότι η άνοδος των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών, αν και επώδυνη, βοήθησε την Ευρώπη να προσαρμοστεί, καθώς τα διυλιστήρια των ΗΠΑ και της Νιγηρίας έστειλαν επιπλέον εξαγωγές στην περιοχή.

«Αυτού του είδους οι τιμές της αγοράς κινητοποιούν δυνάμεις», είπε.

Οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων στη Βόρεια Ευρώπη εκτοξεύτηκαν σε ιστορικό υψηλό των 1.904 δολαρίων ανά τόνο στις αρχές Απριλίου, υπερδιπλασιάζοντας το επίπεδο πριν από την έναρξη της κρίσης, σύμφωνα με την Argus Media.

Την περασμένη εβδομάδα, τα καύσιμα αεροσκαφών διαπραγματεύονταν γύρω στα 1.328 δολάρια ανά τόνο, 60% υψηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο εμπορικός διευθυντής του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης, Σερβέρ Αϊντίν δήλωσε στους Financial Times ότι το αεροδρόμιο, το οποίο έχει σημειώσει αυξημένη ζήτηση για πτήσεις μετεπιβίβασης μετά το κλείσιμο των κύριων κόμβων του Κόλπου, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα εφοδιασμού, καθώς προμηθεύεται από πολλούς διαφορετικούς προμηθευτές.

«Η διαφοροποίηση είναι το κλειδί», δήλωσε στους FT.

Αύξηση της παραγωγής για αεροπορικά καύσιμα

Η Galp, η πορτογαλική εταιρεία ενέργειας, δήλωσε επίσης ότι «μεγιστοποιεί» την παραγωγή καυσίμων αεροσκαφών.

«Δεν προβλέπονται διακοπές στην προμήθεια τους επόμενους μήνες», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι η εγχώρια κατανάλωση αναμένεται να «καλυφθεί πλήρως» από την αυξημένη παραγωγή και τις δεσμευμένες συμβάσεις εισαγωγής.

Ο Γιουτζίν Λίντελ , αναλυτής της εταιρείας συμβούλων ενέργειας FGE NexantECA, εκτίμησε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας των ευρωπαϊκών διυλιστηρίων θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 100.000 βαρέλια καυσίμου αεροσκαφών την ημέρα, ή περίπου το 20% των προμηθειών που η Ευρώπη εισήγαγε από τη Μέση Ανατολή πριν από τον πόλεμο με το Ιράν.

Ένας ευρωπαίος διυλιστής δήλωσε ότι τα αποτελέσματα του Μαρτίου και του Απριλίου πιθανότατα θα είναι από τα υψηλότερα στην ιστορία της εταιρείας, δεδομένης της αύξησης της ζήτησης για καύσιμα αεροσκαφών, γεγονός που καταδεικνύει το κίνητρο για αύξηση της παραγωγής σε βάρος άλλων καυσίμων.

Στρατηγικά αποθέματα

Ο Λίντελ εκτίμησε ότι η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων από τα μέλη του IEA θα καλύψει περίπου το 34% του ελλείμματος εφοδιασμού της Ευρώπης σε καύσιμα αεροσκαφών το 2025, ενώ οι αυξημένες εισαγωγές από χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Νιγηρία θα μπορούσαν να καλύψουν το υπόλοιπο κενό.

Η ευρωπαϊκή ζήτηση καυσίμων αεροσκαφών κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους εκτιμάται επίσης ότι έχει μειωθεί κατά περίπου 2% λόγω της περικοπής μη κερδοφόρων δρομολογίων από τις αεροπορικές εταιρείες — πολύ μακριά από τη σοβαρή κατάρρευση της ζήτησης που αρχικά φοβόταν.

Ωστόσο, οι έμποροι προειδοποίησαν ότι η Ευρώπη δεν μπορεί ακόμα να επιτρέψει στον εαυτό της να εφησυχάσει.

Ο Λουκας Στουπσέβσκι, ανώτερος έμπορος στην πολωνική εταιρεία ενέργειας Orlen, δήλωσε ότι το καλοκαίρι θα αποτελέσει πιθανώς ένα «τεστ αντοχής» για το «σύνολο του παγκόσμιου συστήματος ενεργειακής ασφάλειας».

«Μια μικρή αλλαγή στις τρέχουσες συνθήκες μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα σε όλους», πρόσθεσε.

