Ιταλία: Η μεγαλύτερη τράπεζα προσέφερε 30,6 δισ. για να αγοράσει την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την προσφορά εξαγοράς της Monte dei Paschi di Siena έναντι τιμήματος 30,6 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Intesa Sanpaolo.

Η Intesa, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, δήλωσε ότι η προσφορά αποτιμούσε κάθε μετοχή της MPS στα 10,09 ευρώ – ένα premium 12,5% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής.

Η Intesa προσφέρει 16 νεοεκδοθείσες μετοχές για κάθε 10 μετοχές της MPS και 1 ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή της MPS, δήλωσε η τράπεζα τη Δευτέρα.

Τι σηματοδοτεί η κίνηση για την εξαγορά της Monte dei Paschi di Siena

Η κίνηση της πυροδοτεί την μάχη για τον μετασχηματισμό του τραπεζικού κλάδου στην γειτονική Ιταλία και γίνεται μια ημέρα αφότου η ανταγωνίστρια Banco BPM πρότεινε συγχώνευση με το διοικητικό συμβούλιο της MPS.

Οι Financial Times ανέφεραν για πρώτη φορά την Κυριακή ότι το διοικητικό συμβούλιο της Intesa ενέκρινε την προσφορά πριν από την ανακοίνωση της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Intesa θα πουλήσει στην Unipol, περίπου το ήμισυ του δικτύου λιανικής της MPS που θα αποκτήσει μέσω της εξαγοράς. Η Unipol Assicurazioni, ασφαλιστική εταιρεία, είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της BPER Banca. Το δίκτυο θα συγχωνευθεί στη συνέχεια με την BPER με σκοπό τη δημιουργία μιας τράπεζας που θα λειτουργεί υπό την επωνυμία της MPS. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να λειανθούν οι ανησυχίες για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

Η προσφορά της Intesa φαίνεται να έθεσε στο περιθώριο την Banco BPM που την Κυριακή είχε καλέσει την MPS να συμφωνήσει σε «συγχώνευση μεταξύ ίσων». Κύριος μέτοχος της BPM είναι η γαλλική Credit Agricole , με μερίδιο 20%.

Η πιθανή συγχώνευση θα δημιουργήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρωζώνης με βάση την χρηματιστηριακή αξία.

Η προσφορά της Intesa δημιουργεί έναν άμεσο ανταγωνισμό για την MPS, την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο, με την Banco BPM, με το αποτέλεσμα να αναμένεται να μεταμορφώσει τον ιταλικό τραπεζικό τομέα.

Η BPM, η οποία έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 20 δισ. ευρώ, δήλωσε ότι μια συγχώνευση με την MPS θα «δημιουργούσε έναν νέο εθνικό πρωταθλητή» και θα μπορούσε να δώσει στην τράπεζα περισσότερες στρατηγικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής πώλησης του μεριδίου της στην Generali από την MPS. Δεν αποκάλυψε τους οικονομικούς όρους της πρότασής της.

Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα στην Ιταλία

Ο τραπεζικός τομέας στην Ιταλία παρουσιάζει έντονη κινητικότητα και συγκέντρωση από τις αρχές του 2025. Ακολουθεί η ανασκόπηση όλων των κινήσεων που έχουν σημειωθεί και μετασχηματίζουν το τραπεζικό σύστημα

Unicredit – Commerzbank

Η UniCredit, η οποία δεν συμμετείχε σε ιταλικές συγχωνεύσεις και εξαγορές μετά από την αποτυχημένη προσπάθεια εξαγοράς τηςς Banco BPM, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αύξησε το άμεσο μερίδιό της στην γερμανική Commerzbank στο 34,4%, επιδιώκοντας μια προσφορά εξαγοράς που ωστόσο συναντά τη δυναμική αντίσταση από την Γερμανία.

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ιταλία, προσέγγισε την Commerzbank τον Σεπτέμβριο του 2024 αγοράζοντας μερίδιο 9% στην γερμανική τράπεζα.

Η υπέρβαση του ορίου του 30% σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τoν διευθύνοντα σύμβουλο της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, ο οποίος επιδιώκει την εξαγορά της Commerzbank εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Δίνει στον Ορσέλ αυξανόμενη επιρροή και καθιστά ακόμη πιο δύσκολο να τον αποκρούσει, παρά την ισχυρή υποστήριξη της γερμανικής κυβέρνησης κατά της προσφοράς.

CF+ – Banca Sistema

Η εξειδικευμένη τράπεζα Banca CF+, με την υποστήριξη της Elliott, ολοκλήρωσε τον Μάρτιο την προσφορά 145 εκατ. ευρώ για την ανταγωνίστρια Banca Sistema.

MPS – Mediobanca

Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, η MPS ολοκλήρωσε την εξαγορά της εμπορικής τράπεζας Mediobanca αξίας 16 δισ. ευρώ, καθιστώντας την έτσι τον κύριο επενδυτή στην ασφαλιστική Generali, που θεωρείται περιζήτητο περιουσιακό στοιχείο στον ιταλικό χρηματοπιστωτικό τομέα. Η συμφωνία, που προήλθε από μια τράπεζα που διασώθηκε από την κυβέρνηση το 2017 και επαναιδιωτικοποιήθηκε το 2023-2024, μετέτρεψε την MPS σε βασικό παράγοντα συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Banca IFIS – Illimity

Η IFIS, με έδρα τη Βενετία ολοκλήρωσε τον Αύγουστο του 2025 την προσφορά 298 εκατ. ευρώ σε μετρητά και μετοχές για την Illimity, μια ψηφιακή τράπεζα που ιδρύθηκε από τον πρώην υπουργό Βιομηχανίας και βετεράνο τραπεζίτη Corrado Passera, η οποία αργότερα διαγράφηκε από το χρηματιστήριο του Μιλάνου.

BPER – Banca Popolare Di Sondrio

Η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας ολοκλήρωσε τον Ιούλιο του 2025 την προσφορά ύψους 5,4 δισ. ευρώ, σε μετρητά και μετοχές, για την μικρότερη τράπεζα με έδρα τη βόρεια πόλη Σόντριο, χαρακτηρίζοντάς την ως αμυντική κίνηση που υπαγορεύτηκε από την επιταχυνόμενη συγκέντρωση του κλάδου.

Η ασφαλιστική εταιρεία Unipol, κύριος μέτοχος και των δύο τραπεζών, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο.

Unicredit – Banco BPM

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας απέσυρε την προσφορά της ύψους 15 δισ. ευρώ, αποκλειστικά με μετοχές, για την Banco BPM τον Ιούλιο του 2025, αποδίδοντας την ευθύνη στις προϋποθέσεις που είχε θέσει η κυβέρνηση για την έγκριση της συναλλαγής.

Η UniCredit είχε υποβάλει την προσφορά της τον Νοέμβριο του 2024.

Banco BPM-Anima Holding

Λίγο πριν την αποτυχημένη προσπάθεια εξαγοράς της UniCredit, η Banco BPM είχε υποβάλει προσφορά για την εξαγορά της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων Anima Holding ύψους 1,8 δισ. ευρώ που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2025.

Mediobanca -Banca Generali

Σε μια ανεπιτυχή προσπάθεια να ματαιώσει την προσφορά εξαγοράς της MPS, η Mediobanca ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2025 προσφορά ύψους 6,3 δισ. ευρώ, αποκλειστικά με μετοχές, για την εταιρεία διαχείρισης περιουσίας Banca Generali. Ωστόσο τον Αύγουστο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την έγκριση των μετόχων για την προσφορά αυτή τον Αύγουστο.

Banca Generali – Intermonte

Η Banca Generali ολοκλήρωσε τον Ιανουάριο του 2025 την εξαγορά της χρηματιστηριακής εταιρείας Intermonte, έναντι 98,2 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων της στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής και τη συμπλήρωση της προσφοράς της στη διαχείριση περιουσίας με συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικής χρηματοδότησης.