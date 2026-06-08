 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

HSBC: Γιατί οι αγορές συνεχίζουν να ανεβαίνουν παρά τις ανησυχίες

Mια διαρκής εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα εκτιμά η HSBC

World 08.06.2026, 20:00
Σχολιάστε
HSBC: Γιατί οι αγορές συνεχίζουν να ανεβαίνουν παρά τις ανησυχίες
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, παρά το πλήθος των κινδύνων που απασχολούν τους επενδυτές, με την HSBC να αναφέρει ότι οι αγορές μετοχών έχουν ανέβει για ακόμη μία φορά έναν «τοίχο ανησυχίας», καθώς οι επενδυτές καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προκλήσεις.

HSBC: H σχέση κινδύνου – απόδοσης για τις μετοχές παραμένει θετική

Προκλήσεις, όπως το ιστορικά υψηλό κύμα νέων εισαγωγών στο χρηματιστήριο (IPOs), την αυξημένη συγκέντρωση της αγοράς σε λίγες μεγάλες εταιρείες, τις ανησυχίες για πιθανή «φούσκα» γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τη δυσκολία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να ελέγξει τον πληθωρισμό και τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την HSBC, όλοι αυτοί οι κίνδυνοι είναι πραγματικοί και εύκολα μπορούν να στηρίξουν ένα αφήγημα περί ευθραυστότητας των αγορών. Ωστόσο, η τράπεζα υποστηρίζει ότι η σχέση κινδύνου – απόδοσης για τις μετοχές παραμένει θετική. Η τρέχουσα άνοδος των αγορών βασίζεται σε ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, πραγματική αύξηση κερδών και μια οικονομία που μέχρι στιγμής έχει απορροφήσει αποτελεσματικά τους κραδασμούς.

Κατά την HSBC, οι περισσότεροι κίνδυνοι έχουν ήδη ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις ή έχουν διογκωθεί υπερβολικά, με αποτέλεσμα οι προοπτικές από εδώ και πέρα να κλίνουν προς την άνοδο. Για τον λόγο αυτό, η τράπεζα διατηρεί θετική στάση απέναντι στις μετοχές και συνεχίζει να προτιμά τις επενδύσεις με υψηλότερο ρίσκο.

Η αγορά άντεξε το τεστ των ισχυρών στοιχείων απασχόλησης

Το πιο πρόσφατο τεστ για τις αγορές ήρθε την περασμένη Παρασκευή, όταν τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Μάιο ανήλθαν στις 172.000, σχεδόν διπλάσιες από τις 85.000 που ανέμενε η αγορά. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τον Nasdaq σε πτώση 4,2%, τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, καθώς η ισχυρή αγορά εργασίας αναζωπύρωσε τα σενάρια για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed.

Παρά ταύτα, η HSBC εκτιμά ότι η αναπροσαρμογή των προσδοκιών προς πιο «σκληρή» νομισματική πολιτική έχει σε μεγάλο βαθμό ήδη πραγματοποιηθεί. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης προεξοφλούν ότι το βασικό επιτόκιο θα κινηθεί από περίπου 3,6% σήμερα προς το 4,1% έως τα μέσα του 2027, κάτι που αντιστοιχεί σε περίπου δύο αυξήσεις επιτοκίων μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες.

Η τεχνολογία πρωταγωνιστεί, αλλά η ανάπτυξη είναι ευρύτερη

Η HSBC σημειώνει ότι ο τεχνολογικός κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, συνεισφέροντας περίπου το 50% της αύξησης των κερδών ανά μετοχή (EPS) του δείκτη S&P 500. Παράλληλα, οι δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη εκτιμάται ότι προσθέτουν περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα στην οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ κατά το τρέχον έτος.

Ωστόσο, η τράπεζα τονίζει ότι η θετική εικόνα δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία. Η διάμεση αύξηση κερδών στις μεγάλες περιφερειακές αγορές επιταχύνεται εκ νέου, ενώ οι προβλέψεις των αμερικανικών επιχειρήσεων είναι οι πιο αισιόδοξες των τελευταίων ετών.

Οι καθαρές αναθεωρήσεις εταιρικών προβλέψεων βρίσκονται στο 90ό εκατοστημόριο ιστορικά, ενώ η μεγαλύτερη διεύρυνση της κερδοφορίας καταγράφεται στους κλάδους της Ενέργειας, της Βιομηχανίας, των Ακινήτων και των Βασικών Υλικών.

Η κατανάλωση παραμένει ανθεκτική παρά την άνοδο του πετρελαίου

Παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, η κατανάλωση εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Second Measure, τον οποίο χρησιμοποιεί η HSBC ως βασικό δείκτη παρακολούθησης των δαπανών σε πραγματικό χρόνο, η καταναλωτική δαπάνη στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε περίπου στο 4% σε ετήσια βάση έως την 1η Ιουνίου.

Η τράπεζα σημειώνει ότι η ενίσχυση της κατανάλωσης έχει υποστηριχθεί από αυξημένες φορολογικές επιστροφές, οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 52 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 18% σε σχέση με το 2025. Αν και το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ώθησης έχει ήδη περάσει στην οικονομία, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της FIFA, που ξεκινά στις 11 Ιουνίου, αναμένεται να προσφέρει επιπλέον βραχυπρόθεσμη στήριξη, με άμεσες καταναλωτικές δαπάνες ύψους περίπου 14 δισ. δολαρίων.

Οι αγορές αντιδρούν πιο έντονα στα θετικά νέα

Η HSBC υπογραμμίζει ότι η συμπεριφορά των αγορών κατά τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Συγκρίνοντας τις εβδομαδιαίες αποδόσεις του S&P 500 με τις διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου και τις πιθανότητες εξομάλυνσης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έως το τέλος του έτους, διαπιστώνει ότι οι μετοχές αντιδρούν πολύ πιο έντονα στα θετικά νέα απ’ ό,τι υποχωρούν στα αρνητικά.

Κατά την εκτίμηση της τράπεζας, μια διαρκής εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα και να στηρίξει νέα άνοδο των αγορών.

Υπό αυτό το πρίσμα, η HSBC συνεχίζει να προτιμά επενδύσεις με υψηλότερο ρίσκο και υψηλό beta, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία, στους κυκλικούς κλάδους, στις χρηματοοικονομικές εταιρείες –ιδίως στις τράπεζες– καθώς και στους καταναλωτές υψηλότερου εισοδήματος.

Περιφερειακές επενδυτικές προτιμήσεις

Σε περιφερειακό επίπεδο, η HSBC διατηρεί ουδέτερη στάση απέναντι στην Ευρώπη, εκτιμώντας ότι η περιοχή είναι περισσότερο εκτεθειμένη στο αυξημένο ενεργειακό κόστος και στις υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου. Η πίεση στα πραγματικά εισοδήματα και στα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων έχει ήδη επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη.

Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ευρώπης το 2026 έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω, κατά 30 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους, ενώ στις ΗΠΑ παραμένουν αμετάβλητες. Παράλληλα, οι αναθεωρήσεις των εταιρικών κερδών στην Ευρώπη έχουν γίνει αρνητικές, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου οι εκτιμήσεις εξακολουθούν να διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Η HSBC επισημαίνει επίσης ότι τα αναμενόμενα οφέλη από τη δημοσιονομική τόνωση της Γερμανίας δεν έχουν ακόμη αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Έναν χρόνο μετά την έγκριση του ταμείου υποδομών και κλιματικής μετάβασης ύψους 500 δισ. ευρώ, το ινστιτούτο ifo εκτιμά ότι το 95% του νέου χρέους που δημιουργήθηκε το 2025 χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη κενών του κρατικού προϋπολογισμού και όχι για νέες επενδύσεις.

Ταυτόχρονα, οι πληθωριστικές προσδοκίες στην Ευρωζώνη έχουν αυξηθεί και οι αγορές προεξοφλούν άνοδο επιτοκίων περίπου 65 μονάδων βάσης έως το τέλος του 2026, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα ευνοήσει τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Άντονι Μπουρντέν: Οκτώ χρόνια χωρίς τον κορυφαίο σεφ
World

Οκτώ χρόνια χωρίς τον Άντονι Μπουρντέν
JPMorgan: Πώς «κέρδισε» τον επικεφαλής της διεθνούς στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης της Nomura
World

Πώς η JPMorgan «κέρδισε» κορυφαίο στέλεχος ΑΙ της Nomura
Ιράν: Το νέο «Βιετνάμ» των ΗΠΑ; Ο πόλεμος που απειλεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ισχύ
World

Θα γίνει το Ιράν το «Βιετνάμ» του Τραμπ;
Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
World

Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ
Βόρεια Κορέα: Η πιο εκπληκτική ιστορία οικονομικής επιτυχίας στον κόσμο
World

Η Βόρεια Κορέα είναι πλουσιότερη από ποτέ
Γαλλία – Γερμανία: Τίτλοι τέλους στο κοινό πρόγραμμα κατασκευής ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους
World

Τίτλοι τέλους για το κοινό μαχητικό αεροσκάφος από Γαλλία-Γερμανία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ιράν: Το νέο «Βιετνάμ» των ΗΠΑ; Ο πόλεμος που απειλεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ισχύ
World

Θα γίνει το Ιράν το «Βιετνάμ» του Τραμπ;

Ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν αναζωπυρώνει τις συγκρίσεις με το Βιετνάμ και εγείρει ερωτήματα για το κόστος της αμερικανικής ισχύος

Νατάσα Σινιώρη
Ευρώπη: Οι οδηγοί μείωσαν τα καύσιμα λόγω ακρίβειας
World

Βενζίνη με το σταγονόμετρο βάζουν οι Ευρωπαίοι

Η Ευρώπη καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση στις πωλήσεις καυσίμων από τον Οκτώβριο του 2023

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βόρεια Κορέα: Η πιο εκπληκτική ιστορία οικονομικής επιτυχίας στον κόσμο
World

Η Βόρεια Κορέα είναι πλουσιότερη από ποτέ

Οι πωλήσεις όπλων από την Βόρεια Κορέα στη Ρωσία και αγαθών από την Κίναπρος την Πιονγιανγκ παρέχουν ώθηση, παρά τις κυρώσεις. «Το καθεστώς είναι »

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιταλία: Η μεγαλύτερη τράπεζα προσέφερε 30,6 δισ. για να αγοράσει την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο
World

Προσφορά 30,6 δισ. ευρώ για την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο

H Intesa Sanpaolo ανακοίνωσε την προσφορά εξαγοράς της Monte dei Paschi di Siena - Η έντονη κινητικότητα στον τραπεζικό τομέα της Ιταλίας

Τζούλη Καλημέρη
Φοροαπαλαγές: Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης και οι προτάσεις της ΕΕ
Economy

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τις φοροαπαλλαγές

Οι πιέσεις των θεσμών, τα 22,9 δισ. ευρώ και το δύσκολο πολιτικό παζλ της επόμενης ημέρας

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΙΟΒΕ: Σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά με δυσκολία τα βγάζουν πέρα
Economy

Ασφυξία στα νοικοκυριά: Σχεδόν 70% δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα

Ποιότητα εργασίας, πρόσβαση σε καλή εκπαίδευση, ανισότητες στην υγεία, πίεση από το κόστος στέγης «βαραίνουν» τα νοικοκυριά - Τι αποκαλύπτει μελέτη του ΙΟΒΕ

Μαρία Σιδέρη
HSBC: Γιατί οι αγορές συνεχίζουν να ανεβαίνουν παρά τις ανησυχίες
World

HSBC: Γιατί οι αγορές συνεχίζουν να ανεβαίνουν παρά τις ανησυχίες

Mια διαρκής εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα εκτιμά η HSBC

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
World

Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ

Απαντώντας σε άρθρο του Χαβιέ Μιλέι περί απεέυθ'ερωσης επιχειρηματικότητας ΑΙ, ο Χαράρι αναρωτιέται με τι είδους κυρώσεις θα μπορούσε να ελεγχθεί μια μη ανθρώπινη εταιρική οντότητα

Περισσότερα από World
Άντονι Μπουρντέν: Οκτώ χρόνια χωρίς τον κορυφαίο σεφ
World

Οκτώ χρόνια χωρίς τον Άντονι Μπουρντέν

Ο Άντονι Μπουρντέν διέπρεψε σε όλους τους τομείς με τους οποίους ασχολήθηκε, αλλά αυτό δεν γέμισε τα κενά που ένοιωθε βαθιά μέσα του

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιράν: Το νέο «Βιετνάμ» των ΗΠΑ; Ο πόλεμος που απειλεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ισχύ
World

Θα γίνει το Ιράν το «Βιετνάμ» του Τραμπ;

Ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν αναζωπυρώνει τις συγκρίσεις με το Βιετνάμ και εγείρει ερωτήματα για το κόστος της αμερικανικής ισχύος

Νατάσα Σινιώρη
Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
World

Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ

Απαντώντας σε άρθρο του Χαβιέ Μιλέι περί απεέυθ'ερωσης επιχειρηματικότητας ΑΙ, ο Χαράρι αναρωτιέται με τι είδους κυρώσεις θα μπορούσε να ελεγχθεί μια μη ανθρώπινη εταιρική οντότητα

Βόρεια Κορέα: Η πιο εκπληκτική ιστορία οικονομικής επιτυχίας στον κόσμο
World

Η Βόρεια Κορέα είναι πλουσιότερη από ποτέ

Οι πωλήσεις όπλων από την Βόρεια Κορέα στη Ρωσία και αγαθών από την Κίναπρος την Πιονγιανγκ παρέχουν ώθηση, παρά τις κυρώσεις. «Το καθεστώς είναι »

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία – Γερμανία: Τίτλοι τέλους στο κοινό πρόγραμμα κατασκευής ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους
World

Τίτλοι τέλους για το κοινό μαχητικό αεροσκάφος από Γαλλία-Γερμανία

Γαλλία και Γερμανία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για το πώς θα προχωρήσουν το κοινό πρότζεκτ

Δημήτρης Σταμούλης
Πούτιν: «Το δικό μας χρέος είναι 15,6% του ΑΕΠ, εσείς πόσο έχετε στη Γαλλία»;
World

Πούτιν: «Το δικό μας χρέος είναι 15,6% του ΑΕΠ, εσείς πόσο έχετε στη Γαλλία»;

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ειρωνεύεται την «ειρηνική Ευρώπη που πνίγεται στα χρέη και βυθίζεται στην ύφεση»

Αλέξανδρος Καψύλης
Citigroup: Πόσο έχουν «φουσκώσει» οι μετοχές;
World

Citigroup: Πόσο έχουν «φουσκώσει» οι μετοχές;

Τι δείχνει η λίστα ελέγχου μακροχρόνιας πτωτικής αγοράς (BMC) της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας

Αναστάσιος Μαντικίδης
Latest News
Άντονι Μπουρντέν: Οκτώ χρόνια χωρίς τον κορυφαίο σεφ
World

Οκτώ χρόνια χωρίς τον Άντονι Μπουρντέν

Ο Άντονι Μπουρντέν διέπρεψε σε όλους τους τομείς με τους οποίους ασχολήθηκε, αλλά αυτό δεν γέμισε τα κενά που ένοιωθε βαθιά μέσα του

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
JPMorgan: Πώς «κέρδισε» τον επικεφαλής της διεθνούς στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης της Nomura
World

Πώς η JPMorgan «κέρδισε» κορυφαίο στέλεχος ΑΙ της Nomura

Ο Ταχίρ Ζαφάρ, με έδρα τη Σιγκαπούρη, είναι ο δεύτερος ανώτερος υπάλληλος που προσλαμβάνει η JPMorgan από την ομάδα δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης της Nomura σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Ιράν: Το νέο «Βιετνάμ» των ΗΠΑ; Ο πόλεμος που απειλεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ισχύ
World

Θα γίνει το Ιράν το «Βιετνάμ» του Τραμπ;

Ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν αναζωπυρώνει τις συγκρίσεις με το Βιετνάμ και εγείρει ερωτήματα για το κόστος της αμερικανικής ισχύος

Νατάσα Σινιώρη
Wall Street: Άνοδο για S&P 500 και Nasdaq, οι παραγωγοί μικροτσίπ ανακάμπτουν
Wall Street

Wall Street: Άνοδο για S&P 500 και Nasdaq, οι παραγωγοί μικροτσίπ ανακάμπτουν

Οι επενδυτρές της Wall Street στρέφουν το βλέμμα τους στα στοιχεία για τον πληθωρισμό και στην εισαγωγή της SpaceX

Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
World

Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ

Απαντώντας σε άρθρο του Χαβιέ Μιλέι περί απεέυθ'ερωσης επιχειρηματικότητας ΑΙ, ο Χαράρι αναρωτιέται με τι είδους κυρώσεις θα μπορούσε να ελεγχθεί μια μη ανθρώπινη εταιρική οντότητα

Βόρεια Κορέα: Η πιο εκπληκτική ιστορία οικονομικής επιτυχίας στον κόσμο
World

Η Βόρεια Κορέα είναι πλουσιότερη από ποτέ

Οι πωλήσεις όπλων από την Βόρεια Κορέα στη Ρωσία και αγαθών από την Κίναπρος την Πιονγιανγκ παρέχουν ώθηση, παρά τις κυρώσεις. «Το καθεστώς είναι »

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία – Γερμανία: Τίτλοι τέλους στο κοινό πρόγραμμα κατασκευής ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους
World

Τίτλοι τέλους για το κοινό μαχητικό αεροσκάφος από Γαλλία-Γερμανία

Γαλλία και Γερμανία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για το πώς θα προχωρήσουν το κοινό πρότζεκτ

Δημήτρης Σταμούλης
Πούτιν: «Το δικό μας χρέος είναι 15,6% του ΑΕΠ, εσείς πόσο έχετε στη Γαλλία»;
World

Πούτιν: «Το δικό μας χρέος είναι 15,6% του ΑΕΠ, εσείς πόσο έχετε στη Γαλλία»;

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ειρωνεύεται την «ειρηνική Ευρώπη που πνίγεται στα χρέη και βυθίζεται στην ύφεση»

Αλέξανδρος Καψύλης
Citigroup: Πόσο έχουν «φουσκώσει» οι μετοχές;
World

Citigroup: Πόσο έχουν «φουσκώσει» οι μετοχές;

Τι δείχνει η λίστα ελέγχου μακροχρόνιας πτωτικής αγοράς (BMC) της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας

Αναστάσιος Μαντικίδης
Τρόφιμα: Νέα ώθηση στις εξαγωγές – «Έτρεξαν» με 10,1% στο τετράμηνο
Τρόφιμα – ποτά

Ανεβάζουν ταχύτητα οι εξαγωγές τροφίμων [πίνακες]

Δυναμικό το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου για τα ελληνικά τρόφιμα - Διψήφιος ο ρυθμός ανάπτυξης

Μαρία Σιδέρη
Aεροπορικές: Το κόστος καυσίμων στις ΗΠΑ εκτοξεύθηκε στα 6,5 δισ. δολάρια τον Απρίλιο
World

Εκτίναξη 78% στο κόστος των αεροπορικών καυσίμων στις ΗΠΑ

Οι αεροπορικές εταιρείες σε διεθνές επίπεδο θα καταγράψουν το 2026 τα μισά κέρδη σε σχέση με το 2025

Θεοδωρικάκος: Βάζουμε τέλος στα ψιλά γράμματα στις σχέσεις των πολιτών με τις τράπεζες
Economy

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα στις σχέσεις των πολιτών με τις τράπεζες

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις, είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Ιταλία: Η μεγαλύτερη τράπεζα προσέφερε 30,6 δισ. για να αγοράσει την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο
World

Προσφορά 30,6 δισ. ευρώ για την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο

H Intesa Sanpaolo ανακοίνωσε την προσφορά εξαγοράς της Monte dei Paschi di Siena - Η έντονη κινητικότητα στον τραπεζικό τομέα της Ιταλίας

Τζούλη Καλημέρη
OT FORUM: Στο επίκεντρο τουρισμός, κρουαζιέρα και πολιτισμός
OT FORUM

Τουρισμός, κρουαζιέρα και πολιτισμός στο επίκεντρο του 7ου OT FORUM

Ο τουρισμός καταλαμβάνει κεντρική θέση στο 7ο OT FORUM - Θα μιλήσουν ο Κυριάκος Αναστασιάδης, Ανώτερος Στρατηγικός Σύμβουλος της MSC Cruises και η Ιωάννα Δρέττα, CEO της REDS, μέλος του Δ.Σ. της Ελλάκτωρ και πρόεδρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

ΟΤ FORUM: Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και η επόμενη μέρα
OT FORUM

Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας και η επόμενη μέρα

Ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες θα συζητηθούν στο 7ο ΟΤ FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος» - Στις 11 και 12 Ιουνίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο

OT FORUM: Η Olympia Group ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα στην αποθήκευση ενέργειας
OT FORUM

Πώς η αποθήκευση ενέργειας θα θωρακίσει τη βιομηχανία

Για το παρόν και το μέλλον της βιομηχανίας θα μιλήσει ο CEO της εταιρείας κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος στο OT FORUM

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies