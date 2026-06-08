HSBC: Γιατί οι αγορές συνεχίζουν να ανεβαίνουν παρά τις ανησυχίες

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Οι διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, παρά το πλήθος των κινδύνων που απασχολούν τους επενδυτές, με την HSBC να αναφέρει ότι οι αγορές μετοχών έχουν ανέβει για ακόμη μία φορά έναν «τοίχο ανησυχίας», καθώς οι επενδυτές καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σειρά από προκλήσεις.

HSBC: H σχέση κινδύνου – απόδοσης για τις μετοχές παραμένει θετική

Προκλήσεις, όπως το ιστορικά υψηλό κύμα νέων εισαγωγών στο χρηματιστήριο (IPOs), την αυξημένη συγκέντρωση της αγοράς σε λίγες μεγάλες εταιρείες, τις ανησυχίες για πιθανή «φούσκα» γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τη δυσκολία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να ελέγξει τον πληθωρισμό και τους αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την HSBC, όλοι αυτοί οι κίνδυνοι είναι πραγματικοί και εύκολα μπορούν να στηρίξουν ένα αφήγημα περί ευθραυστότητας των αγορών. Ωστόσο, η τράπεζα υποστηρίζει ότι η σχέση κινδύνου – απόδοσης για τις μετοχές παραμένει θετική. Η τρέχουσα άνοδος των αγορών βασίζεται σε ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, πραγματική αύξηση κερδών και μια οικονομία που μέχρι στιγμής έχει απορροφήσει αποτελεσματικά τους κραδασμούς.

Κατά την HSBC, οι περισσότεροι κίνδυνοι έχουν ήδη ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις ή έχουν διογκωθεί υπερβολικά, με αποτέλεσμα οι προοπτικές από εδώ και πέρα να κλίνουν προς την άνοδο. Για τον λόγο αυτό, η τράπεζα διατηρεί θετική στάση απέναντι στις μετοχές και συνεχίζει να προτιμά τις επενδύσεις με υψηλότερο ρίσκο.

Η αγορά άντεξε το τεστ των ισχυρών στοιχείων απασχόλησης

Το πιο πρόσφατο τεστ για τις αγορές ήρθε την περασμένη Παρασκευή, όταν τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Μάιο ανήλθαν στις 172.000, σχεδόν διπλάσιες από τις 85.000 που ανέμενε η αγορά. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τον Nasdaq σε πτώση 4,2%, τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, καθώς η ισχυρή αγορά εργασίας αναζωπύρωσε τα σενάρια για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed.

Παρά ταύτα, η HSBC εκτιμά ότι η αναπροσαρμογή των προσδοκιών προς πιο «σκληρή» νομισματική πολιτική έχει σε μεγάλο βαθμό ήδη πραγματοποιηθεί. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης προεξοφλούν ότι το βασικό επιτόκιο θα κινηθεί από περίπου 3,6% σήμερα προς το 4,1% έως τα μέσα του 2027, κάτι που αντιστοιχεί σε περίπου δύο αυξήσεις επιτοκίων μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες.

Η τεχνολογία πρωταγωνιστεί, αλλά η ανάπτυξη είναι ευρύτερη

Η HSBC σημειώνει ότι ο τεχνολογικός κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, συνεισφέροντας περίπου το 50% της αύξησης των κερδών ανά μετοχή (EPS) του δείκτη S&P 500. Παράλληλα, οι δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη εκτιμάται ότι προσθέτουν περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα στην οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ κατά το τρέχον έτος.

Ωστόσο, η τράπεζα τονίζει ότι η θετική εικόνα δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία. Η διάμεση αύξηση κερδών στις μεγάλες περιφερειακές αγορές επιταχύνεται εκ νέου, ενώ οι προβλέψεις των αμερικανικών επιχειρήσεων είναι οι πιο αισιόδοξες των τελευταίων ετών.

Οι καθαρές αναθεωρήσεις εταιρικών προβλέψεων βρίσκονται στο 90ό εκατοστημόριο ιστορικά, ενώ η μεγαλύτερη διεύρυνση της κερδοφορίας καταγράφεται στους κλάδους της Ενέργειας, της Βιομηχανίας, των Ακινήτων και των Βασικών Υλικών.

Η κατανάλωση παραμένει ανθεκτική παρά την άνοδο του πετρελαίου

Παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, η κατανάλωση εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Second Measure, τον οποίο χρησιμοποιεί η HSBC ως βασικό δείκτη παρακολούθησης των δαπανών σε πραγματικό χρόνο, η καταναλωτική δαπάνη στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε περίπου στο 4% σε ετήσια βάση έως την 1η Ιουνίου.

Η τράπεζα σημειώνει ότι η ενίσχυση της κατανάλωσης έχει υποστηριχθεί από αυξημένες φορολογικές επιστροφές, οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 52 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 18% σε σχέση με το 2025. Αν και το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ώθησης έχει ήδη περάσει στην οικονομία, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της FIFA, που ξεκινά στις 11 Ιουνίου, αναμένεται να προσφέρει επιπλέον βραχυπρόθεσμη στήριξη, με άμεσες καταναλωτικές δαπάνες ύψους περίπου 14 δισ. δολαρίων.

Οι αγορές αντιδρούν πιο έντονα στα θετικά νέα

Η HSBC υπογραμμίζει ότι η συμπεριφορά των αγορών κατά τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Συγκρίνοντας τις εβδομαδιαίες αποδόσεις του S&P 500 με τις διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου και τις πιθανότητες εξομάλυνσης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έως το τέλος του έτους, διαπιστώνει ότι οι μετοχές αντιδρούν πολύ πιο έντονα στα θετικά νέα απ’ ό,τι υποχωρούν στα αρνητικά.

Κατά την εκτίμηση της τράπεζας, μια διαρκής εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα και να στηρίξει νέα άνοδο των αγορών.

Υπό αυτό το πρίσμα, η HSBC συνεχίζει να προτιμά επενδύσεις με υψηλότερο ρίσκο και υψηλό beta, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογία, στους κυκλικούς κλάδους, στις χρηματοοικονομικές εταιρείες –ιδίως στις τράπεζες– καθώς και στους καταναλωτές υψηλότερου εισοδήματος.

Περιφερειακές επενδυτικές προτιμήσεις

Σε περιφερειακό επίπεδο, η HSBC διατηρεί ουδέτερη στάση απέναντι στην Ευρώπη, εκτιμώντας ότι η περιοχή είναι περισσότερο εκτεθειμένη στο αυξημένο ενεργειακό κόστος και στις υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου. Η πίεση στα πραγματικά εισοδήματα και στα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων έχει ήδη επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη.

Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη του ΑΕΠ της Ευρώπης το 2026 έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω, κατά 30 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους, ενώ στις ΗΠΑ παραμένουν αμετάβλητες. Παράλληλα, οι αναθεωρήσεις των εταιρικών κερδών στην Ευρώπη έχουν γίνει αρνητικές, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου οι εκτιμήσεις εξακολουθούν να διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Η HSBC επισημαίνει επίσης ότι τα αναμενόμενα οφέλη από τη δημοσιονομική τόνωση της Γερμανίας δεν έχουν ακόμη αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Έναν χρόνο μετά την έγκριση του ταμείου υποδομών και κλιματικής μετάβασης ύψους 500 δισ. ευρώ, το ινστιτούτο ifo εκτιμά ότι το 95% του νέου χρέους που δημιουργήθηκε το 2025 χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη κενών του κρατικού προϋπολογισμού και όχι για νέες επενδύσεις.

Ταυτόχρονα, οι πληθωριστικές προσδοκίες στην Ευρωζώνη έχουν αυξηθεί και οι αγορές προεξοφλούν άνοδο επιτοκίων περίπου 65 μονάδων βάσης έως το τέλος του 2026, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα ευνοήσει τα περιθώρια κέρδους των τραπεζών.