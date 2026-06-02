UniCredit: Άνω του 30% η συμμετοχή της στην Commerzbank, ισχυροποιεί τη θέση εξαγοράς

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Δεσμεύσεις που θα αυξήσουν το μερίδιό της στην Commerzbank πολύ πάνω από το 30%, έχει εξασφαλίσει η UniCredit, δίνοντας ώθηση στην προσφορά εξαγοράς ύψους 38,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη γερμανική τράπεζα.

Οι μέτοχοι έχουν παράσχει αρκετές μετοχές στην προσφορά της UniCredit ώστε να αυξήσουν το άμεσο μερίδιο της τράπεζας από 26,8% σε πάνω από 30%, ανέφεραν ανώνυμα πηγές των Financial Times.

Η υπέρβαση του ορίου του 30% σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τoν Διευθύνοντα Σύμβουλο της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, ο οποίος επιδιώκει την εξαγορά της Commerzbank εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Δίνει στον Ορσέλ αυξανόμενη επιρροή και καθιστά ακόμη πιο δύσκολο για τον στόχο να τον αποκρούσει, παρά την ισχυρή υποστήριξη της γερμανικής κυβέρνησης κατά της προσφοράς.

Η εξαγορά καταδεικνύει επίσης κάποιο ενδιαφέρον επενδυτών για την πρόταση εξαγοράς, παρόλο που η υπονοούμενη αξία της είναι κάτω από την τρέχουσα αγοραία τιμή της Commerzbank. Η προσφορά, η οποία είναι ανοιχτή στους επενδυτές από τις αρχές Μαΐου, διαρκεί έως τις 16 Ιουνίου.

Η Unicredit επιδιώκει την απόκτηση της Commerzbank εδώ 2 χρόνια

Η ιταλική τράπεζα προσφέρει 0,485 δικές της μετοχές για κάθε μία στην Commerzbank, αποτιμώντας τη γερμανική τράπεζα σε περίπου 35,75 ευρώ ανά μετοχή με βάση την τιμή κλεισίματος της UniCredit τη Δευτέρα, περίπου 3% κάτω από το κλείσιμο της Commerzbank. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 38,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την τράπεζα στο σύνολό της.

Ο Ορσέλ κυνηγάει την Commerzbank από τον Σεπτέμβριο του 2024 σε μια προσπάθεια να μετατρέψει την ιταλική τράπεζα σε κυρίαρχη δύναμη στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Έχει δημιουργήσει ένα μερίδιο λίγο κάτω από 30% και τον Μάρτιο αποκάλυψε την χαμηλή προσφορά, η οποία είχε ως στόχο να ωθήσει τη συμμετοχή της UniCredit λίγο πάνω από αυτό το επίπεδο και να σπάσει ένα αδιέξοδο που είχε συνεχιστεί για μήνες.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Commerzbank, Μπετίνα Ορλόπ, απέρριψε την πρόταση της UniCredit ως πολύ χαμηλή και λέει ότι η τράπεζα είναι σε καλύτερη θέση ανεξάρτητη. Αύξησε τις προβλέψεις για κέρδος φέτος και περιέγραψε περισσότερες περικοπές θέσεων εργασίας, καθώς εντείνει την άμυνά της ενάντια στην επιθετική προσπάθεια εξαγοράς από την UniCredit. Η γερμανική κυβέρνηση, η οποία κατέχει περισσότερο από 12% στην τράπεζα, αντιτίθεται επίσης σθεναρά στη συμφωνία.

Εκτός από τις μετοχές που προσφέρθηκαν, η UniCredit κατέχει χρηματοοικονομικά μέσα που συνδέονται με ένα άλλο 3,22% της Commerzbank που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές, και παράγωγα που διακανονίζονται σε μετρητά συνδεδεμένα με το 10,7%.