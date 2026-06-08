ΟΟΣΑ: Ο επικεφαλής προτρέπει τις κυβερνήσεις να μην προχωρήσουν μόνες τους στη φορολόγηση των Big Tech

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Να μην προχωρήσουν μόνες τους στη φορολόγηση μεγάλων πολυεθνικών προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Οι προειδοποιήσεις περιλαμβάνουν τους αμερικανικούς τεχνολογικούς γίγαντες, καθώς όλο και περισσότερες χώρες στρέφονται στο να επιβάλουν δασμούς στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Ο Ματίας Κόρμαν δήλωσε στους Financial Times ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να βρουν μια κοινή προσέγγιση για τη φορολόγηση των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου, μετά από μια ιστορική συμφωνία 136 χωρών το 2021 και αντιμετώπισε τεράστια εμπόδια στην εφαρμογή της.

Μια κατακερματισμένη προσέγγιση στις πολυεθνικές είναι «κακή για τις επιχειρήσεις, είναι κακή για το εμπόριο και τις επενδύσεις, είναι κακή για την ανάπτυξη», δήλωσε σε συνέντευξή του ο γενικός γραμματέας του οργανισμού.

Ο Κόρμαν μίλησε καθώς ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες πιέζουν ιδιωτικά για έναν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ορισμένες κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν απογοητευτεί από την έλλειψη προόδου στον «Πυλώνα Ένα» της συμφωνίας που διαμεσολαβήθηκε από τον ΟΟΣΑ το 2021, η οποία σχεδιάστηκε για την ενημέρωση των διεθνών κανόνων, ώστε οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου – πολλές από αυτές τεχνολογικοί γίγαντες – να πληρώνουν περισσότερους φόρους όπου δραστηριοποιούνται.

Ο ΟΟΣΑ φοβάται την αντίδραση Τραμπ

Αξιωματούχος της ΕΕ παραπονέθηκε ότι ο ΟΟΣΑ δεν προωθεί τη διαδικασία αρκετά δυναμικά, φοβούμενος μήπως προκαλέσει ανταγωνισμό στις ΗΠΑ, όπου εδρεύουν πολλές από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές της τεχνολογίας.

«Εκτός αν ο ΟΟΣΑ καταφέρει να προωθήσει την ατζέντα, δεν μπορώ να αποκλείσω ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν σε επίπεδο ΕΕ», πρόσθεσε στους FT ο αξιωματούχος.

Ο Κόρμαν δήλωσε ότι δεν θα ήταν «ιδανικό» να εφαρμοστεί ένας ψηφιακός φόρος στην ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι οι πολυεθνικές των ΗΠΑ υποστηρίζουν την αρχή της ύπαρξης μιας παγκοσμίως συμφωνημένης προσέγγισης και όχι της «διάδοσης διαφόρων μονομερών μέτρων».

Οι τεχνολογικοί φόροι που εισήχθησαν τα τελευταία χρόνια από χώρες όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ, όπου θεωρούνται μεροληπτικοί εις βάρος των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Η Αν Γκόρντον στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικού Εμπορίου -μια ομάδα λόμπι της Ουάσινγκτον- δήλωσε ότι υπήρξε «αύξηση αυτών των φόρων που σίγουρα στοχεύουν αμερικανικές εταιρείες».

«Τους θεωρούμε απεχθείς», πρόσθεσε.

Ο Καναδάς σχεδίαζε να εισαγάγει τον δικό του φόρο τεχνολογίας πέρυσι, αλλά τον ανακάλεσε λίγες ώρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του, μετά από αντίποινα από την Ουάσινγκτον. Η Αυστραλία πρότεινε ένα μέτρο που θα φορολογούσε τα τοπικά έσοδα των πλατφορμών, εκτός εάν συνάψουν συμφωνίες με εγχώριους εκδότες ειδήσεων.

Μια παγκόσμια συμφωνία θα επέτρεπε στις χώρες να καταργήσουν το τρέχον μωσαϊκό εθνικών φόρων σε εταιρείες όπως η Google, το Facebook και η Amazon, αλλά υπάρχει ελάχιστος ενθουσιασμός στην Ουάσινγκτον για την αναβίωση του Πυλώνα Ένα στην προηγούμενη μορφή του.

Ο ελάχιστος εταιρικός φόρος προχωρά

Ο δεύτερος πυλώνας της συμφωνίας του 2021, που προβλέπει έναν ελάχιστο εταιρικό φόρο, προχωρά μετά την εξασφάλιση παραχωρήσεων από τις ΗΠΑ πέρυσι.

Στην πιο πρόσφατη συνάντησή τους τον Μάιο, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 υπογράμμισαν ότι ο ΟΟΣΑ θα υποβάλει έκθεση μέχρι το τέλος του έτους σχετικά με την πρόοδο προς μια «κοινή κατανόηση τυχόν προκλήσεων που θέτει στο υπάρχον διεθνές φορολογικό σύστημα η ψηφιακή οικονομία».

Αυτό θα επέτρεπε στις χώρες να «αξιολογήσουν πώς να διασφαλίσουν μια αποτελεσματική και βιώσιμη λύση σε τέτοιες προκλήσεις».

Η Ρεμπέκα Μπερτς, αναπληρώτρια βοηθός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για διεθνείς φορολογικές υποθέσεις, έχει πραγματοποιήσει διμερείς συνομιλίες με αρκετές χώρες σχετικά με το θέμα και έχει ζητήσει η συζήτηση για τον τρόπο φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας να απομακρυνθεί από το υπάρχον πλαίσιο του Πυλώνα Ένα.

Ένας κορυφαίος Αμερικανός λομπίστας επιχειρήσεων δήλωσε στους FT ότι οι εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των χωρών σήμαιναν ότι ο Πυλώνας Ένα ουσιαστικά «πέθανε». Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επιδιώκουν τώρα να επιστρέψουν στα βασικά και να κατανοήσουν τα συγκεκριμένα παράπονα των χωρών πριν προχωρήσουν με οποιοδήποτε νέο πλαίσιο, πρόσθεσαν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα ήταν «απίστευτα επιθετική» απέναντι στις χώρες που επιβάλλουν τεχνολογικούς δασμούς.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ορκιστεί να χρησιμοποιήσει τιμωρητικά δασμολογικά μέτρα για να αντιμετωπίσει τις χώρες που εισάγουν τους δικούς τους δασμούς, γεγονός που έχει αφήσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις πιο αισιόδοξες για την προοπτική έκρηξης νέων φόρων.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, δήλωσε ότι ο Τραμπ «προειδοποίησε κατηγορηματικά τους εμπορικούς εταίρους κατά της επιβολής φόρων στις ψηφιακές υπηρεσίες και άλλων μορφών εκβιασμού στον κορυφαίο τεχνολογικό τομέα της Αμερικής».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου με τους εμπορικούς μας εταίρους για την ψηφιακή οικονομία».

Ο Κόρμαν δήλωσε ότι οι χώρες έπρεπε να δώσουν την καλύτερη δυνατή λύση στην εξεύρεση μιας κοινής προσέγγισης, επειδή τα μονομερή μέτρα είναι τελικά πιο επιβλαβή για όλους. Αλλά παραδέχτηκε: «Αν ήταν εύκολο, θα είχε ήδη συμβεί. Δεν είναι εύκολο».