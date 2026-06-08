 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(31) "Law, Gov't & Politics: Politics"
}

ΟΟΣΑ: Ο επικεφαλής προτρέπει τις κυβερνήσεις να μην προχωρήσουν μόνες τους στη φορολόγηση των Big Tech

Ο Γ.Γ. του ΟΟΣΑ προειδοποιεί κατά της κατακερματισμένης προσέγγισης καθώς όλο και περισσότερες χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής δασμών σε τεχνολογικούς γίγαντες

World 08.06.2026, 08:14
Σχολιάστε
ΟΟΣΑ: Ο επικεφαλής προτρέπει τις κυβερνήσεις να μην προχωρήσουν μόνες τους στη φορολόγηση των Big Tech
O γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Να μην προχωρήσουν μόνες τους στη φορολόγηση μεγάλων πολυεθνικών προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Οι προειδοποιήσεις περιλαμβάνουν τους αμερικανικούς τεχνολογικούς γίγαντες, καθώς όλο και περισσότερες χώρες στρέφονται στο να επιβάλουν δασμούς στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Ο Ματίας Κόρμαν δήλωσε στους Financial Times ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να βρουν μια κοινή προσέγγιση για τη φορολόγηση των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου, μετά από μια ιστορική συμφωνία 136 χωρών το 2021 και αντιμετώπισε τεράστια εμπόδια στην εφαρμογή της.

Μια κατακερματισμένη προσέγγιση στις πολυεθνικές είναι «κακή για τις επιχειρήσεις, είναι κακή για το εμπόριο και τις επενδύσεις, είναι κακή για την ανάπτυξη», δήλωσε σε συνέντευξή του ο γενικός γραμματέας του οργανισμού.

Ο Κόρμαν μίλησε καθώς ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες πιέζουν ιδιωτικά για έναν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ορισμένες κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν απογοητευτεί από την έλλειψη προόδου στον «Πυλώνα Ένα» της συμφωνίας που διαμεσολαβήθηκε από τον ΟΟΣΑ το 2021, η οποία σχεδιάστηκε για την ενημέρωση των διεθνών κανόνων, ώστε οι 100 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου – πολλές από αυτές τεχνολογικοί γίγαντες – να πληρώνουν περισσότερους φόρους όπου δραστηριοποιούνται.

ΟΟΣΑ

Ο ΟΟΣΑ φοβάται την αντίδραση Τραμπ

Αξιωματούχος της ΕΕ παραπονέθηκε ότι ο ΟΟΣΑ δεν προωθεί τη διαδικασία αρκετά δυναμικά, φοβούμενος μήπως προκαλέσει ανταγωνισμό στις ΗΠΑ, όπου εδρεύουν πολλές από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές της τεχνολογίας.

«Εκτός αν ο ΟΟΣΑ καταφέρει να προωθήσει την ατζέντα, δεν μπορώ να αποκλείσω ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν σε επίπεδο ΕΕ», πρόσθεσε στους FT ο αξιωματούχος.

Ο Κόρμαν δήλωσε ότι δεν θα ήταν «ιδανικό» να εφαρμοστεί ένας ψηφιακός φόρος στην ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι οι πολυεθνικές των ΗΠΑ υποστηρίζουν την αρχή της ύπαρξης μιας παγκοσμίως συμφωνημένης προσέγγισης και όχι της «διάδοσης διαφόρων μονομερών μέτρων».

Οι τεχνολογικοί φόροι που εισήχθησαν τα τελευταία χρόνια από χώρες όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στις ΗΠΑ, όπου θεωρούνται μεροληπτικοί εις βάρος των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Η Αν Γκόρντον στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικού Εμπορίου -μια ομάδα λόμπι της Ουάσινγκτον- δήλωσε ότι υπήρξε «αύξηση αυτών των φόρων που σίγουρα στοχεύουν αμερικανικές εταιρείες».

«Τους θεωρούμε απεχθείς», πρόσθεσε.

Ο Καναδάς σχεδίαζε να εισαγάγει τον δικό του φόρο τεχνολογίας πέρυσι, αλλά τον ανακάλεσε λίγες ώρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του, μετά από αντίποινα από την Ουάσινγκτον. Η Αυστραλία πρότεινε ένα μέτρο που θα φορολογούσε τα τοπικά έσοδα των πλατφορμών, εκτός εάν συνάψουν συμφωνίες με εγχώριους εκδότες ειδήσεων.

Μια παγκόσμια συμφωνία θα επέτρεπε στις χώρες να καταργήσουν το τρέχον μωσαϊκό εθνικών φόρων σε εταιρείες όπως η Google, το Facebook και η Amazon, αλλά υπάρχει ελάχιστος ενθουσιασμός στην Ουάσινγκτον για την αναβίωση του Πυλώνα Ένα στην προηγούμενη μορφή του.

ΟΟΣΑ

Ο ελάχιστος εταιρικός φόρος προχωρά

Ο δεύτερος πυλώνας της συμφωνίας του 2021, που προβλέπει έναν ελάχιστο εταιρικό φόρο, προχωρά μετά την εξασφάλιση παραχωρήσεων από τις ΗΠΑ πέρυσι.

Στην πιο πρόσφατη συνάντησή τους τον Μάιο, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 υπογράμμισαν ότι ο ΟΟΣΑ θα υποβάλει έκθεση μέχρι το τέλος του έτους σχετικά με την πρόοδο προς μια «κοινή κατανόηση τυχόν προκλήσεων που θέτει στο υπάρχον διεθνές φορολογικό σύστημα η ψηφιακή οικονομία».

Αυτό θα επέτρεπε στις χώρες να «αξιολογήσουν πώς να διασφαλίσουν μια αποτελεσματική και βιώσιμη λύση σε τέτοιες προκλήσεις».

Η Ρεμπέκα Μπερτς, αναπληρώτρια βοηθός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για διεθνείς φορολογικές υποθέσεις, έχει πραγματοποιήσει διμερείς συνομιλίες με αρκετές χώρες σχετικά με το θέμα και έχει ζητήσει η συζήτηση για τον τρόπο φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας να απομακρυνθεί από το υπάρχον πλαίσιο του Πυλώνα Ένα.

Ένας κορυφαίος Αμερικανός λομπίστας επιχειρήσεων δήλωσε στους FT ότι οι εσωτερικές διαμάχες μεταξύ των χωρών σήμαιναν ότι ο Πυλώνας Ένα ουσιαστικά «πέθανε». Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επιδιώκουν τώρα να επιστρέψουν στα βασικά και να κατανοήσουν τα συγκεκριμένα παράπονα των χωρών πριν προχωρήσουν με οποιοδήποτε νέο πλαίσιο, πρόσθεσαν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα ήταν «απίστευτα επιθετική» απέναντι στις χώρες που επιβάλλουν τεχνολογικούς δασμούς.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα ορκιστεί να χρησιμοποιήσει τιμωρητικά δασμολογικά μέτρα για να αντιμετωπίσει τις χώρες που εισάγουν τους δικούς τους δασμούς, γεγονός που έχει αφήσει τις αμερικανικές επιχειρήσεις πιο αισιόδοξες για την προοπτική έκρηξης νέων φόρων.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, δήλωσε ότι ο Τραμπ «προειδοποίησε κατηγορηματικά τους εμπορικούς εταίρους κατά της επιβολής φόρων στις ψηφιακές υπηρεσίες και άλλων μορφών εκβιασμού στον κορυφαίο τεχνολογικό τομέα της Αμερικής».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου με τους εμπορικούς μας εταίρους για την ψηφιακή οικονομία».

Ο Κόρμαν δήλωσε ότι οι χώρες έπρεπε να δώσουν την καλύτερη δυνατή λύση στην εξεύρεση μιας κοινής προσέγγισης, επειδή τα μονομερή μέτρα είναι τελικά πιο επιβλαβή για όλους. Αλλά παραδέχτηκε: «Αν ήταν εύκολο, θα είχε ήδη συμβεί. Δεν είναι εύκολο».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Άντονι Μπουρντέν: Οκτώ χρόνια χωρίς τον κορυφαίο σεφ
World

Οκτώ χρόνια χωρίς τον Άντονι Μπουρντέν
JPMorgan: Πώς «κέρδισε» τον επικεφαλής της διεθνούς στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης της Nomura
World

Πώς η JPMorgan «κέρδισε» κορυφαίο στέλεχος ΑΙ της Nomura
Ιράν: Το νέο «Βιετνάμ» των ΗΠΑ; Ο πόλεμος που απειλεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ισχύ
World

Θα γίνει το Ιράν το «Βιετνάμ» του Τραμπ;
Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
World

Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ
Βόρεια Κορέα: Η πιο εκπληκτική ιστορία οικονομικής επιτυχίας στον κόσμο
World

Η Βόρεια Κορέα είναι πλουσιότερη από ποτέ
Γαλλία – Γερμανία: Τίτλοι τέλους στο κοινό πρόγραμμα κατασκευής ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους
World

Τίτλοι τέλους για το κοινό μαχητικό αεροσκάφος από Γαλλία-Γερμανία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ιράν: Το νέο «Βιετνάμ» των ΗΠΑ; Ο πόλεμος που απειλεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ισχύ
World

Θα γίνει το Ιράν το «Βιετνάμ» του Τραμπ;

Ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν αναζωπυρώνει τις συγκρίσεις με το Βιετνάμ και εγείρει ερωτήματα για το κόστος της αμερικανικής ισχύος

Νατάσα Σινιώρη
Ευρώπη: Οι οδηγοί μείωσαν τα καύσιμα λόγω ακρίβειας
World

Βενζίνη με το σταγονόμετρο βάζουν οι Ευρωπαίοι

Η Ευρώπη καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση στις πωλήσεις καυσίμων από τον Οκτώβριο του 2023

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βόρεια Κορέα: Η πιο εκπληκτική ιστορία οικονομικής επιτυχίας στον κόσμο
World

Η Βόρεια Κορέα είναι πλουσιότερη από ποτέ

Οι πωλήσεις όπλων από την Βόρεια Κορέα στη Ρωσία και αγαθών από την Κίναπρος την Πιονγιανγκ παρέχουν ώθηση, παρά τις κυρώσεις. «Το καθεστώς είναι »

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιταλία: Η μεγαλύτερη τράπεζα προσέφερε 30,6 δισ. για να αγοράσει την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο
World

Προσφορά 30,6 δισ. ευρώ για την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο

H Intesa Sanpaolo ανακοίνωσε την προσφορά εξαγοράς της Monte dei Paschi di Siena - Η έντονη κινητικότητα στον τραπεζικό τομέα της Ιταλίας

Τζούλη Καλημέρη
Φοροαπαλαγές: Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης και οι προτάσεις της ΕΕ
Economy

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τις φοροαπαλλαγές

Οι πιέσεις των θεσμών, τα 22,9 δισ. ευρώ και το δύσκολο πολιτικό παζλ της επόμενης ημέρας

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΙΟΒΕ: Σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά με δυσκολία τα βγάζουν πέρα
Economy

Ασφυξία στα νοικοκυριά: Σχεδόν 70% δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα

Ποιότητα εργασίας, πρόσβαση σε καλή εκπαίδευση, ανισότητες στην υγεία, πίεση από το κόστος στέγης «βαραίνουν» τα νοικοκυριά - Τι αποκαλύπτει μελέτη του ΙΟΒΕ

Μαρία Σιδέρη
HSBC: Γιατί οι αγορές συνεχίζουν να ανεβαίνουν παρά τις ανησυχίες
World

HSBC: Γιατί οι αγορές συνεχίζουν να ανεβαίνουν παρά τις ανησυχίες

Mια διαρκής εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα εκτιμά η HSBC

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
World

Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ

Απαντώντας σε άρθρο του Χαβιέ Μιλέι περί απεέυθ'ερωσης επιχειρηματικότητας ΑΙ, ο Χαράρι αναρωτιέται με τι είδους κυρώσεις θα μπορούσε να ελεγχθεί μια μη ανθρώπινη εταιρική οντότητα

Περισσότερα από World
Άντονι Μπουρντέν: Οκτώ χρόνια χωρίς τον κορυφαίο σεφ
World

Οκτώ χρόνια χωρίς τον Άντονι Μπουρντέν

Ο Άντονι Μπουρντέν διέπρεψε σε όλους τους τομείς με τους οποίους ασχολήθηκε, αλλά αυτό δεν γέμισε τα κενά που ένοιωθε βαθιά μέσα του

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιράν: Το νέο «Βιετνάμ» των ΗΠΑ; Ο πόλεμος που απειλεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ισχύ
World

Θα γίνει το Ιράν το «Βιετνάμ» του Τραμπ;

Ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν αναζωπυρώνει τις συγκρίσεις με το Βιετνάμ και εγείρει ερωτήματα για το κόστος της αμερικανικής ισχύος

Νατάσα Σινιώρη
Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
World

Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ

Απαντώντας σε άρθρο του Χαβιέ Μιλέι περί απεέυθ'ερωσης επιχειρηματικότητας ΑΙ, ο Χαράρι αναρωτιέται με τι είδους κυρώσεις θα μπορούσε να ελεγχθεί μια μη ανθρώπινη εταιρική οντότητα

Βόρεια Κορέα: Η πιο εκπληκτική ιστορία οικονομικής επιτυχίας στον κόσμο
World

Η Βόρεια Κορέα είναι πλουσιότερη από ποτέ

Οι πωλήσεις όπλων από την Βόρεια Κορέα στη Ρωσία και αγαθών από την Κίναπρος την Πιονγιανγκ παρέχουν ώθηση, παρά τις κυρώσεις. «Το καθεστώς είναι »

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία – Γερμανία: Τίτλοι τέλους στο κοινό πρόγραμμα κατασκευής ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους
World

Τίτλοι τέλους για το κοινό μαχητικό αεροσκάφος από Γαλλία-Γερμανία

Γαλλία και Γερμανία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για το πώς θα προχωρήσουν το κοινό πρότζεκτ

Δημήτρης Σταμούλης
Πούτιν: «Το δικό μας χρέος είναι 15,6% του ΑΕΠ, εσείς πόσο έχετε στη Γαλλία»;
World

Πούτιν: «Το δικό μας χρέος είναι 15,6% του ΑΕΠ, εσείς πόσο έχετε στη Γαλλία»;

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ειρωνεύεται την «ειρηνική Ευρώπη που πνίγεται στα χρέη και βυθίζεται στην ύφεση»

Αλέξανδρος Καψύλης
Citigroup: Πόσο έχουν «φουσκώσει» οι μετοχές;
World

Citigroup: Πόσο έχουν «φουσκώσει» οι μετοχές;

Τι δείχνει η λίστα ελέγχου μακροχρόνιας πτωτικής αγοράς (BMC) της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας

Αναστάσιος Μαντικίδης
Latest News
Άντονι Μπουρντέν: Οκτώ χρόνια χωρίς τον κορυφαίο σεφ
World

Οκτώ χρόνια χωρίς τον Άντονι Μπουρντέν

Ο Άντονι Μπουρντέν διέπρεψε σε όλους τους τομείς με τους οποίους ασχολήθηκε, αλλά αυτό δεν γέμισε τα κενά που ένοιωθε βαθιά μέσα του

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
JPMorgan: Πώς «κέρδισε» τον επικεφαλής της διεθνούς στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης της Nomura
World

Πώς η JPMorgan «κέρδισε» κορυφαίο στέλεχος ΑΙ της Nomura

Ο Ταχίρ Ζαφάρ, με έδρα τη Σιγκαπούρη, είναι ο δεύτερος ανώτερος υπάλληλος που προσλαμβάνει η JPMorgan από την ομάδα δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης της Nomura σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Ιράν: Το νέο «Βιετνάμ» των ΗΠΑ; Ο πόλεμος που απειλεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ισχύ
World

Θα γίνει το Ιράν το «Βιετνάμ» του Τραμπ;

Ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν αναζωπυρώνει τις συγκρίσεις με το Βιετνάμ και εγείρει ερωτήματα για το κόστος της αμερικανικής ισχύος

Νατάσα Σινιώρη
Wall Street: Άνοδο για S&P 500 και Nasdaq, οι παραγωγοί μικροτσίπ ανακάμπτουν
Wall Street

Wall Street: Άνοδο για S&P 500 και Nasdaq, οι παραγωγοί μικροτσίπ ανακάμπτουν

Οι επενδυτρές της Wall Street στρέφουν το βλέμμα τους στα στοιχεία για τον πληθωρισμό και στην εισαγωγή της SpaceX

Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
World

Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ

Απαντώντας σε άρθρο του Χαβιέ Μιλέι περί απεέυθ'ερωσης επιχειρηματικότητας ΑΙ, ο Χαράρι αναρωτιέται με τι είδους κυρώσεις θα μπορούσε να ελεγχθεί μια μη ανθρώπινη εταιρική οντότητα

Βόρεια Κορέα: Η πιο εκπληκτική ιστορία οικονομικής επιτυχίας στον κόσμο
World

Η Βόρεια Κορέα είναι πλουσιότερη από ποτέ

Οι πωλήσεις όπλων από την Βόρεια Κορέα στη Ρωσία και αγαθών από την Κίναπρος την Πιονγιανγκ παρέχουν ώθηση, παρά τις κυρώσεις. «Το καθεστώς είναι »

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία – Γερμανία: Τίτλοι τέλους στο κοινό πρόγραμμα κατασκευής ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους
World

Τίτλοι τέλους για το κοινό μαχητικό αεροσκάφος από Γαλλία-Γερμανία

Γαλλία και Γερμανία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για το πώς θα προχωρήσουν το κοινό πρότζεκτ

Δημήτρης Σταμούλης
Πούτιν: «Το δικό μας χρέος είναι 15,6% του ΑΕΠ, εσείς πόσο έχετε στη Γαλλία»;
World

Πούτιν: «Το δικό μας χρέος είναι 15,6% του ΑΕΠ, εσείς πόσο έχετε στη Γαλλία»;

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ειρωνεύεται την «ειρηνική Ευρώπη που πνίγεται στα χρέη και βυθίζεται στην ύφεση»

Αλέξανδρος Καψύλης
Citigroup: Πόσο έχουν «φουσκώσει» οι μετοχές;
World

Citigroup: Πόσο έχουν «φουσκώσει» οι μετοχές;

Τι δείχνει η λίστα ελέγχου μακροχρόνιας πτωτικής αγοράς (BMC) της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας

Αναστάσιος Μαντικίδης
Τρόφιμα: Νέα ώθηση στις εξαγωγές – «Έτρεξαν» με 10,1% στο τετράμηνο
Τρόφιμα – ποτά

Ανεβάζουν ταχύτητα οι εξαγωγές τροφίμων [πίνακες]

Δυναμικό το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου για τα ελληνικά τρόφιμα - Διψήφιος ο ρυθμός ανάπτυξης

Μαρία Σιδέρη
Aεροπορικές: Το κόστος καυσίμων στις ΗΠΑ εκτοξεύθηκε στα 6,5 δισ. δολάρια τον Απρίλιο
World

Εκτίναξη 78% στο κόστος των αεροπορικών καυσίμων στις ΗΠΑ

Οι αεροπορικές εταιρείες σε διεθνές επίπεδο θα καταγράψουν το 2026 τα μισά κέρδη σε σχέση με το 2025

Θεοδωρικάκος: Βάζουμε τέλος στα ψιλά γράμματα στις σχέσεις των πολιτών με τις τράπεζες
Economy

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα στις σχέσεις των πολιτών με τις τράπεζες

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις, είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Ιταλία: Η μεγαλύτερη τράπεζα προσέφερε 30,6 δισ. για να αγοράσει την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο
World

Προσφορά 30,6 δισ. ευρώ για την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο

H Intesa Sanpaolo ανακοίνωσε την προσφορά εξαγοράς της Monte dei Paschi di Siena - Η έντονη κινητικότητα στον τραπεζικό τομέα της Ιταλίας

Τζούλη Καλημέρη
OT FORUM: Στο επίκεντρο τουρισμός, κρουαζιέρα και πολιτισμός
OT FORUM

Τουρισμός, κρουαζιέρα και πολιτισμός στο επίκεντρο του 7ου OT FORUM

Ο τουρισμός καταλαμβάνει κεντρική θέση στο 7ο OT FORUM - Θα μιλήσουν ο Κυριάκος Αναστασιάδης, Ανώτερος Στρατηγικός Σύμβουλος της MSC Cruises και η Ιωάννα Δρέττα, CEO της REDS, μέλος του Δ.Σ. της Ελλάκτωρ και πρόεδρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

ΟΤ FORUM: Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και η επόμενη μέρα
OT FORUM

Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας και η επόμενη μέρα

Ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες θα συζητηθούν στο 7ο ΟΤ FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος» - Στις 11 και 12 Ιουνίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο

OT FORUM: Η Olympia Group ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα στην αποθήκευση ενέργειας
OT FORUM

Πώς η αποθήκευση ενέργειας θα θωρακίσει τη βιομηχανία

Για το παρόν και το μέλλον της βιομηχανίας θα μιλήσει ο CEO της εταιρείας κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος στο OT FORUM

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies