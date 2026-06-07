ΟΟΣΑ: Ο πόλεμος στο Ιράν πλήττει την παγκόσμια οικονομία [γράφημα]

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Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, τον περασμένο Φεβρουάριο, έχει διευρύνει τον κύκλο της αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με συνέπεια την εμπλοκή και άλλων χωρών και την καταστροφή σημαντικών υποδομών.

Ταυτόχρονα, οι εξελίξεις αυτές δεν επηρεάζουν μόνο τα κράτη του Κόλπου (που χάνουν έσοδα απο το πάγωμα των εξαγωγών πετρελαίου και άλλων προιόντων) αλλά προκαλούν αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Οι τιμές ενέργειας και βασικών πρώτων υλών (λιπάσματα, αλουμίνιο) έχουν εκτιναχθεί, ενισχύοντας τον πληθωρισμό διεθνώς και πιέζοντας τα πραγματικά εισοδήματα των νοικοκυριών, ενώ η επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχωρεί.

Οι πιο εκτεθειμένες οικονομίες είναι εκείνες της Ασίας και οι αναπτυσσόμενες χώρες που εισάγουν ενέργεια κυρίως απο τα κράτη του Κόλπου και οι οποίες δυσκολεύονται να απορροφήσουν τους κραδασμούς.

Ο ΟΟΣΑ μείωσε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη, προειδοποιώντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν, οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας και ο επίμονος πληθωρισμός επιβαρύνουν την παγκόσμια οικονομία.

Στην τελευταία τριμηνιαία ενημέρωσή του, ο οργανισμός προβλέπει παγκόσμια ανάπτυξη 2,8% το 2026, σε σύγκριση με την προπολεμική εκτίμηση του 3,4%.

Προειδοποίησε ότι, εάν η σύγκρουση συνεχιστεί και το 2027, η ανάπτυξη θα μπορούσε να επιβραδυνθεί περαιτέρω στο 2,1%.

Ο ΟΟΣΑ ανέφερε ότι οι παρατεταμένες διαταραχές στον Περσικό Κόλπο θα αυξήσουν το οικονομικό και κοινωνικό κόστος, θα αποδυναμώσουν τις επενδύσεις και θα αυξήσουν τον κίνδυνο αύξησης της ανεργίας.

Στην περίπτωση που η ρευστότητα και η αναστάτωση διατηρηθούν τα πράγματα θα εξελιχθούν χειρότερα. Στο «θετικό» σενάριο της περιορισμένης διάρκειας του πολέμου η ανάπτυξη θα περιοριστεί στο 2,8% και αναμένεται να επανέλθει στο 3,1% .

Στο δυσμενέστερο σενάριο – της παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έως και το 2027- οι διαταραχές στην τροφοδοσία των αγορών με υδρογονάνθρακες θα συνεχίστουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα επηρεάσουν άμεσα την παραγωγή και το εμπόριο. Οι αυξήσεις στο πετρέλαιο επηρεάζουν τα πάντα.

Σε αυτό το σενάριο, οι ελλείψεις ενέργειας και πρώτων υλών παραμένουν έντονες, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές για παρατεταμένη περίοδο, αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες και σημαντική υποχώρηση της εμπιστοσύνης νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ως αποτέλεσμα η παγκόσμια ανάπτυξη επιβραδύνεται δραματικά στο 2,1% το 2026 και στο 1,8% το 2027, με αρκετές οικονομίες να κινδυνεύουν να εισέλθουν σε ύφεση. Παράλληλα, η αύξηση του πληθωρισμού θα αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τα επιτόκια, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη.