Το ρεύμα της ΔΕΗ στο ΧΑ, τα ιστορικά υψηλά του ΑΔΜΗΕ, στο μομέντουμ η LAMDA, συνωστισμός στην BYLOT, το delivery της Βρεττού

Inside Stories 23.05.2026, 07:00
Έκλεισε τελικά η εβδομάδα κατά την οποία δοκιμάστηκε το ελληνικό χρηματιστήριο από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με το τελικό πρόσημο να είναι θετικό.

Όχι μόνο τύποις, αλλά και ουσιαστικά, αφού οι αναταράξεις ήταν ελάχιστες, με την αγορά να «κεφαλαιοποιεί» τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη των ξένων για την ελληνική αγορά.

Δεν είναι λίγο να προσφέρονται 18 δισ. για μια εταιρία. Δεν θα διατίθεντο τόσα, εάν δεν υπήρχε ψήφος εμπιστοσύνης για τις προοπτικές της οικονομίας (των οικονομιών) που πρωταγωνιστεί η εταιρεία.

Ενεργειακή… άνοιξη

Επίσης, αυτό που μετέφεραν στη στήλη αρκετές πηγές, είναι ότι η επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η ενέργεια βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην Ευρώπη.

Με παρέπεμψαν μάλιστα στα στοιχεία της Dealogic, που δείχνουν ότι οι εκδόσεις μετοχικού κεφαλαίου στον ευρωπαϊκό ενεργειακό κλάδο έχουν ήδη φθάσει τα 12,9 δισ. δολάρια με 104 συναλλαγές από τις αρχές του έτους.

Είναι η ισχυρότερη εκκίνηση από το 2017, ενώ έχει ξεπεράσει τον ρυθμό ανάπτυξης της ευρύτερης ευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίων.

ΔΕΗ

Με φόρα…

Με το μομέντουμ λοιπόν να είναι ισχυρό, τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, την εισηγμένη εταιρεία που κατέχει το 51% του Διαχειριστή του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Με χρηματιστηριακή αξία που διαμορφώνεται πλέον μία ανάσα από τα 850 εκατ., σε ιστορικά υψηλά, μετά και το ανοδικό ξέσπασμα της Παρασκευής (+7,5%), αρκετοί επενδυτές θεωρούν ότι η αποτίμηση παραμένει ελκυστική σε σχέση με το επενδυτικό πρόγραμμα που καλείται να υλοποιήσει ο όμιλος τα επόμενα χρόνια.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για τη μερική χρηματοδότηση του νέου στρατηγικού σχεδίου 2026-2029, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 6 δισ. ευρώ σε έργα ενίσχυσης του δικτύου, νησιωτικές και διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

ΑΔΜΗΕ

Το ενδιαφέρον ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι βασικοί μέτοχοι έχουν ήδη δώσει ισχυρό σήμα στήριξης.

Η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που ελέγχεται από το Δημόσιο και κατέχει το 25%, έχει δεσμευθεί να συμμετάσχει με περίπου 250 εκατ. ευρώ, ενώ η κινεζική State Grid, με ποσοστό 24%, αναμένεται να καλύψει το μερίδιό της με περίπου 240 εκατ. ευρώ, έχοντας αμφότεροι παράσχει σχετικά comfort letters.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει στις 15 Ιουνίου και να παραμείνει ανοικτό για τρεις ημέρες, σε μια διαδικασία που πολλοί εκτιμούν ότι θα αποτελέσει το επόμενο μεγάλο τεστ για την επενδυτική όρεξη απέναντι στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Ομολογιακή ώθηση…

Στο ίδιο πλαίσιο πάντως και η LAMDA Development που άναψε το «πράσινο φως» για έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 350 εκατ. ευρώ και διάρκεια επτά ετών.

Η δημόσια προσφορά θα απευθυνθεί στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα, ενώ το τελικό χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες στις αγορές, με την εταιρεία να αναμένεται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εφόσον η έκδοση ολοκληρωθεί επιτυχώς, η Lamda Development σκοπεύει να χρησιμοποιήσει σημαντικό μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων για την πλήρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου των 320 εκατ. ευρώ που είχε εκδώσει το 2020.

Με το μεγάλο έργο του Ελληνικού να παραμένει στο επίκεντρο, ευλόγως, η εισηγμένη επιδιώκει να διατηρήσει ισχυρή χρηματοδοτική ευελιξία και να διαμορφώσει από νωρίς τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξής της.

Lamda

Έκρηξη όγκου

Στα ύψη ο όγκος της BYLOT (7 εκατ. εκ των οποίων τα 2,5 εκατ. μέσω πακέτου), της Bally’s Intralot, στη συνεδρίαση της Παρασκευής, με την αγορά να βλέπει λίαν συντόμως λευκό καπνό στις συζητήσεις για την εξαγορά της Evoke.

Η πρόταση, όπως έχει ήδη ανακοινώσει η Bally’s Intralot αναμένεται να περιλαμβάνει ανταλλαγή μετοχών, με μια εναλλακτική για μερικώς καταβολή μετρητών.

Η εξαγορά σε περίπτωση συνένωσης των δύο ομίλων δημιουργεί προοπτική για 1 δισ. EBITDA, ενώ η διοίκηση της BYLOT έχει αναφέρει πως θα τηρήσει τους στόχους μόχλευσης και μερίσματος μέσω αρχιτεκτονικής της κεφαλαιακής διάρθρωσης που υπονοεί ότι το χρέος της Εvoke με όποια μορφή αυτό θα λάβει στο τέλος της συναλλαγής δεν επιβαρύνει τη μόχλευση της εισηγμένης.

Να σας θυμίσω εδώ ότι η Evoke αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους online στοιχηματισμού και gaming στη Μεγάλη Βρετανία, με παρουσία σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές.

Πρόκειται για τη μετεξέλιξη της 888 Holdings, η οποία το 2024 προχώρησε σε rebranding με στόχο να ενοποιήσει τα διαφορετικά της brands κάτω από μία ενιαία εταιρική ταυτότητα και να ενισχύσει τη διεθνή της εικόνα.

Delivery

Στην αγορά αγαπητές και αγαπητοί έχει ύψιστη σημασία η αξιοπιστία των διοικήσεων. Κατά πόσο δηλαδή οι στόχοι που τίθενται επιτυγχάνονται.

Και προφανώς αυτό επιβεβαιώθηκε και στην Τακτική Γενική Συνέλευση της CrediaBank, με την Ελένη Βρεττού να παρουσιάζει όχι μόνο τον απολογισμό του 2025, αλλά και τα πρώτα δείγματα γραφής για το 2026, τα οποία φαίνεται να δικαιώνουν τη στρατηγική που είχε χαραχθεί ήδη πριν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, με τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων να διαμορφώνονται στα 24,1 εκατ. ευρώ (+26%) και τα καθαρά κέρδη στα 13 εκατ. ευρώ (+17%), επιβεβαιώνοντας ότι το αναπτυξιακό μοντέλο της τράπεζας αποδίδει.

Η τράπεζα των μικρομεσαίων

Η δυναμική αποτυπώνεται κυρίως στο μέτωπο των χρηματοδοτήσεων, όπου οι νέες εκταμιεύσεις έφθασαν τα 964 εκατ. ευρώ (+43%), με αιχμή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις σύνθετες χρηματοδοτήσεις, ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση σχεδόν διπλασιάστηκε στα 459 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές χορηγήσεις ανήλθαν στα 4,9 δισ. ευρώ (+40%), με ρυθμό πέντε φορές υψηλότερο από εκείνον του τραπεζικού συστήματος, ενώ οι καταθέσεις ξεπέρασαν τα 6,8 δισ. ευρώ (+14%). Με βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού, περιορισμό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και αυξημένα έσοδα από τόκους και προμήθειες, η, σύντομα διεθνής, CrediaBank δείχνει να προετοιμάζεται για το επόμενο βήμα, διεκδικώντας θέση στο ίδιο «γήπεδο» με τις συστημικές τράπεζες.

CrediaBank

Ψηφίζουν Ελλάδα

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνουν ότι ο ελληνικός τουρισμός όχι μόνο διατηρεί τη δυναμική του, αλλά φαίνεται να επωφελείται και από τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εκτινάχθηκαν στα 1,67 δισ. ευρώ από 1,02 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 64,3%, ενώ οι αφίξεις ξένων επισκεπτών ενισχύθηκαν κατά 38,3%.

Μόνο τον Μάρτιο, τα τουριστικά έσοδα ανήλθαν σε 669,4 εκατ. ευρώ έναντι 430,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, αποτυπώνοντας τη μετατόπιση ταξιδιωτικής ζήτησης προς προορισμούς που θεωρούνται ασφαλείς και σταθεροί.

Θυμίζει Αραβική Άνοιξη…

Η εικόνα αυτή θυμίζει σε αρκετούς παράγοντες της αγοράς την περίοδο της Αραβικής Άνοιξης, όταν η αστάθεια σε ανταγωνιστικούς προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου είχε οδηγήσει σημαντικό μέρος της τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα.

Σήμερα, η αβεβαιότητα που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή φαίνεται να λειτουργεί ξανά υπέρ της χώρας, ενισχύοντας το ταξιδιωτικό ισοζύγιο και συμβάλλοντας στη διεύρυνση του πλεονάσματος των υπηρεσιών.

Αν και η γεωπολιτική αστάθεια δεν μπορεί να αποτελέσει μόνιμο αναπτυξιακό μοχλό, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα καταφέρνει να κεφαλαιοποιήσει τη θέση της ως ασφαλής και αξιόπιστος τουριστικός προορισμός, μου σχολίασε παράγοντας από τον τουριστικό κλάδο.

