Από τις 17 Απριλίου είχε να κλείσει πάνω από τις 2.300 μονάδες ο γενικός δείκτης στο Euronext Athens.

Ήρθε το ανοδικό ξέσπασμα στην αρχή της τελευταίας εβδομάδας του Μαΐου, αλλά φυσικά θέλουμε συνέχεια. Η οποία θα «παιχτεί» στις 2.322 μονάδες…

Που λογικά θα έρθει εάν τα ψήγματα της προετοιμασίας για άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ υλοποιηθούν.

Και αν έρθει τελικά το άνοιγμα, θα έχουμε αφήσει τα επίπεδα, στα οποία παλινδρομούσε το ΧΑ τον τελευταίο μήνα.

Δεν είμαστε ακόμη κοντά στη λύση, αλλά ότι το πετρέλαιο υποχώρησε ελαφρώς άνοιξε λίγο το «χώρο» στο ρίσκο.

Ανάσα στα ομόλογα

Όπως φάνηκε φυσικά και στα ομόλογα, καθώς η προοπτική αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων και, κατ’ επέκταση, των πληθωριστικών πιέσεων, οδήγησε τους επενδυτές να μειώσουν τα στοιχήματα για πιο επιθετική στάση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων να κινηθούν χαμηλότερα.

Η αποκλιμάκωση ήταν εμφανής τόσο στη Γερμανία όσο και στη Γαλλία. Το γερμανικό 10ετές υποχώρησε κάτω από το 3%, με αντίστοιχη πτώση να καταγράφουν το 30ετές και το διετές ομόλογο, ενώ στη Γαλλία οι αποδόσεις σε όλες τις βασικές διάρκειες σημείωσαν απώλειες άνω των 7 μονάδων βάσης.

Οι αγορές δείχνουν να προεξοφλούν ένα πιο ήπιο περιβάλλον για τον πληθωρισμό, τουλάχιστον προς το παρόν, δίνοντας ανάσα στα ευρωπαϊκά κρατικά χρεόγραφα.

Και άμυνα και επίθεση…

Μέσα σε λίγες ώρες αφού η στήλη σας εφιστούσε την προσοχή στη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όταν θα είναι η εβδομάδα της (και όχι μόνο), ήρθε και η Santander να δώσει ανανεώσει τις εκτιμήσεις της για τον όμιλο.

Την ανάλυσή της θα την διαβάσετε στον ΟΤ, αλλά η στήλη θα σταθεί σε ένα σημείο που εκτιμά ότι έχει μεγάλη σημασία.

Δηλαδή στο ότι η Santander θεωρεί ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ένα επιχειρηματικό μοντέλο με υψηλή ανθεκτικότητα τόσο σε περιβάλλον χαμηλότερης οικονομικής ανάπτυξης όσο και σε συνθήκες αυξημένου πληθωρισμού.

Τι μας λέει εδώ η ισπανική τράπεζα;

Ότι ακόμη και αν επιβεβαιωθεί το αρνητικό σενάριο από την κρίση της Μέσης Ανατολής, η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα είναι από αυτές που θα δώσουν την «προστασία» τους σε ένα χαρτοφυλάκιο.

Και αυτό δεν αναιρείται ούτε στο θετικό σενάριο, με τη Santander να αναλύει 4 λόγους, για την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των αυτοκινητοδρόμων, το ανεκτέλεστο, τον δανεισμό και το pipeline νέων έργων παραχώρησης.

Όχι τυχαία, η μετοχή έκλεισε με άλμα 5,67% χτες.

Ανεπηρέαστη…

Σε έτερη ανάλυση, αυτήν την Pantelakis Securities για τον Τιτάνα, η στήλη, επίσης, αλίευσε ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο.

Πέραν του ότι η Pantelakis αύξησε την τιμή-στόχο στα 62 ευρώ από 59 ευρώ, εκτιμώντας ότι ο όμιλος διαθέτει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανατίμησης, επισημαίνεται ότι οι προοπτικές του ομίλου είναι σε μεγάλο βαθμό προστατευμένες από τη μεταβλητότητα των διεθνών ενεργειακών αγορών.

Ειδικότερα, περίπου το 75% του συνολικού EBITDA του ομίλου είναι δομικά θωρακισμένο, χάρη στην έντονη χρήση φυσικού αερίου στις δραστηριότητες των ΗΠΑ και στο ποσοστό υποκατάστασης καυσίμων άνω του 50% στα Βαλκάνια.

Ως εκ τούτου, τυχόν τοπικές αυξήσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θεωρούνται ουσιαστικά αμελητέες, καθώς το κόστος ηλεκτρισμού αντιστοιχεί μόλις στο 6% της συνολικής βάσης κόστους του ομίλου.

Όπερ σημαίνει ότι δεν επηρεάζεται και η μετοχή από ότι συμβαίνει με την ενέργεια.

Το… 4×4 του ΑΔΜΗΕ

Με… 4×4 καταρρίπτει τα ιστορικά υψηλά του καθημερινά πλέον ο ΑΔΜΗΕ, καθώς από τα 3,22 ευρώ που ήταν το κλείσιμο της 19ης Μαΐου, έφτασε μέσα σε τέσσερις συνεδριάσεις έντονης ανόδου τα 3,83 ευρώ χτες.

Σαφώς η επιλογή της δημόσιας προσφοράς (κραταιά πλέον πρακτική) για τις αυξήσεις κεφαλαίου έχουν αλλάξει πολλές τακτικές στο ταμπλό, με όσους επιθυμούν να τοποθετηθούν να παίρνουν θέσεις και στη spot αγορά.

Δεδομένου άλλωστε ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι προσφορές ξεπερνούν κατά πολύ το ζητούμενο ποσό.

Όπως εκτιμάται ότι θα συμβεί και στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, την εισηγμένη εταιρεία που κατέχει το 51% του Διαχειριστή του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Αρκετοί επενδυτές θεωρούν ότι η αποτίμηση παραμένει ελκυστική σε σχέση με το επενδυτικό πρόγραμμα που καλείται να υλοποιήσει ο όμιλος τα επόμενα χρόνια.

Το ενδιαφέρον ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι βασικοί μέτοχοι έχουν ήδη δώσει ισχυρό σήμα στήριξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει στις 15 Ιουνίου και να παραμείνει ανοικτό για τρεις ημέρες, σε μια διαδικασία που πολλοί εκτιμούν ότι θα αποτελέσει το επόμενο μεγάλο τεστ για την επενδυτική όρεξη απέναντι στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Τώρα αρχίζει…

Μέχρι να έρθει για τα καλά στο προσκήνιο ο ΑΔΜΗΕ, η ΔΕΗ θα έχει μία ακόμη τιμητική, καθώς ο Πρόεδρος και CEO Γιώργος Στάσσης σημάνει σήμερα το καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης στο Euronext Athens.

Θα σηματοδοτεί και την έναρξη της επόμενης φάσης του μεγαλύτερου ίσως στοιχήματος του ομίλου, δηλαδή τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε κόμβο τεχνητής νοημοσύνης και cloud υπηρεσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, τον Ιούνιο ολοκληρώνονται οι διαγωνισμοί για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ, κρίσιμου για το mega data center των 300 MW στην Κοζάνη.

Στην τελική ευθεία

Την ίδια ώρα, οι συζητήσεις με τους hyperscalers φαίνεται να μπαίνουν στην τελική ευθεία.

Πηγές της αγοράς τοποθετούν στο τραπέζι τέσσερα μεγάλα ονόματα, Google, Meta, Amazon Web Services και Microsoft, με στόχο τη δημιουργία κοινοπραξίας που θα αναπτύξει και θα λειτουργήσει το έργο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η επιλογή εταίρου θα μπορούσε να ολοκληρωθεί έως το τέλος του καλοκαιριού, ανοίγοντας τον δρόμο για έναρξη κατασκευής πριν από το τέλος του έτους και λειτουργία το 2028.

Για τη ΔΕΗ, το project των 300 MW αποτελεί το «κλειδί» για ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο που μπορεί να φτάσει το 1 GW στη Δυτική Μακεδονία και να αποτελέσει εφαλτήριο για αντίστοιχα data center hubs σε Ρουμανία, Πολωνία και Ιταλία.

Αν πετύχει, δεν θα αλλάξει μόνο το ενεργειακό αποτύπωμα της εταιρείας, αλλά και το επιχειρηματικό της DNA.

Μία ακόμη διάκριση

Να σας πω εδώ επίσης ότι μια ακόμη διεθνή διάκριση πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, καθώς οι ίδιες οι αεροπορικές εταιρείες το ανέδειξαν ως το κορυφαίο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο στον τομέα της ανάπτυξης νέων αεροπορικών δρομολογίων.

Στα βραβεία Routes Europe 2026, που πραγματοποιήθηκαν στο Ρίμινι της Ιταλίας, η Αθήνα κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία των αεροδρομίων με περισσότερους από 20 εκατ. επιβάτες ετησίως, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που καταγράφει τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο επιβατικής κίνησης και επέκτασης του δικτύου της.

Η συγκεκριμένη διάκριση μάλιστα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τον κλάδο, καθως δεν απονέμεται από κάποια επιτροπή ειδικών, αλλά από τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες αξιολογούν ποια αεροδρόμια συμβάλλουν περισσότερο στην ανάπτυξη νέων γραμμών και συνεργασιών.

Έτσι, η πρωτιά της Αθήνας αποκτά ξεχωριστή σημασία, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι άφησε πίσω μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια όπως της Ρώμης, του Μονάχου, των Βρυξελλών και της Κωνσταντινούπολης (Sabiha Gökçen), επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική πρωτεύουσα παραμένει ένας από τους πιο ανερχόμενους προορισμούς της ευρωπαϊκής αεροπορίας.

Σε φάση ωρίμανσης

Μετά από οκτώ χρόνια συνεχούς ανόδου, η ελληνική αγορά κατοικίας φαίνεται να αφήνει πίσω της την περίοδο της «έκρηξης» και να περνά σε μια πιο ώριμη φάση.

Οι τιμές εξακολουθούν να κινούνται ανοδικά, αλλά με πιο αργούς ρυθμούς, ενώ για πρώτη φορά εμφανίζονται ενδείξεις κόπωσης σε επιμέρους τμήματα της αγοράς.

Τα στοιχεία του Spitogatos δείχνουν ότι οι ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών αυξάνονται φέτος κατά 7,9%, έναντι 8,8% πέρυσι, ενώ ακόμη πιο ηχηρό μήνυμα στέλνει η αγορά γης, όπου καταγράφεται πανελλαδική πτώση 1,7% στις τιμές των οικοπέδων.

Την ίδια ώρα, η άνοδος των ενοικίων επιβραδύνεται αισθητά, με ορισμένες περιοχές να περνούν ήδη σε αρνητικό έδαφος.