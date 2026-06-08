Ιράν: Επίθεση του Ισραήλ – Εκρήξεις στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις

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Εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη και σε άλλες ιρανικές πόλεις, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση πριν τα ξημερώματα σήμερα Δευτέρα, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε «στρατιωτικούς στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

«Ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν», ανέφερε μέσω Telegram η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας IRIB.

🚨 BREAKING: EXPLOSIONS seen in multiple areas of Iran, including the capital of Tehran The Israeli military has begun airstrikes in the country, despite President Trump saying he told Bibi Netanyahu NOT to strike, per Channel14 pic.twitter.com/tuOeVFFWs8 — Nick Sortor (@nicksortor) June 8, 2026

Το Ιράν είχε εκτοξεύσει νωρίτερα πυραύλους κατά του Ισραήλ ως αντίποινα στο πλήγμα των IDF στη Βηρυτό χθες Κυριακή.

Προς κλιμάκωση

Ο Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί, εκπρόσωπος της Χατάμ αλ-Ανμπίγια, της Διοίκησης που συντονίζει τη δράση του ιρανικού στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης, είχε δηλώσει χθες ότι «ο σιωνιστικός στρατός πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις του στον νότιο Λίβανο και στα προάστια, και αν επεκτείνει τις επιθέσεις του στην περιοχή αυτή ή απαντήσει στις ενέργειες του Ιράν, θα αντιμετωπίσει πιο συντριπτικά και οδυνηρά πλήγματα και επιθέσεις».

BREAKING: The Israel Defense Forces confirmed it carried out strikes Sunday in western and central Iran. In a statement, the military said the Israeli Air Force carried out the strikes. The strikes come after Iran launched a missile attack on Israel earlier in the day, and as… pic.twitter.com/qY8wVbMwrf — Fox News (@FoxNews) June 8, 2026

Αναστολή πτήσεων

Οι πτήσεις προς και από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης, το ένα από τα δυο μεγαλύτερα που εξυπηρετούν την ιρανική πρωτεύουσα, ανεστάλησαν μετά τις χθεσινές εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, μετέδωσε αργά το βράδυ το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων MEHR.

🚨 BREAKING: ISRAEL STRIKES IRAN — IDF This comes after Iran ATTACKED Israel with ballistic missiles just a few hours ago The IDF has LAUNCHED ATTACKS across western and central Iran President Trump had originally said NOT to attack because it would harm peace negotiations.… pic.twitter.com/BOSZefxIGD — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 8, 2026

«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε την αναστολή μέχρι νεοτέρας εντολής όλων των πτήσεων με προορισμό το αεροδρόμιο», ανέφερε το πρακτορείο.

Ο συγκεκριμένος αερολιμένας είχε ανοίξει ξανά τον Απρίλιο, αφού έμεινε κλειστός για εβδομάδες εξαιτίας του πολέμου που ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου.