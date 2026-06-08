Ιράν: Συνομιλίες Αραγτσί με ΥΠΕΞ Βρετανίας, Γαλλίας, Τουρκίας και Αιγύπτου

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Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί συζήτησε χθες Κυριακή το βράδυ τις «τελευταίες εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή με τους ομολόγους του της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, με κορυφαίο αντιπρόσωπο του κυριότερου μεσολαβητή, του Πακιστάν, και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ.

Οι συνδιαλέξεις με τους υπουργούς Εξωτερικών της Βρετανίας και της Τουρκίας, την Ιβέτ Κούπερ και τον Χακάν Φιντάν αντίστοιχα, και με τον επικεφαλής του πακιστανικού στρατού, τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, επικεντρώθηκαν στην «ανταπόδοση του Ιράν στις επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο από το σιωνιστικό καθεστώς» (σ.σ. το Ισραήλ), ανέφερε σε ανακοίνωσή της, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, η ιρανική διπλωματία.

Το Ιράν εκτόξευσε ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, για πρώτη φορά αφότου κηρύχτηκε κατάπαυση του πυρός

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι ο κ. Αραγτσί συνομίλησε με τον γάλλο ομόλογό του Ζαν-Νοέλ Μπαρό και τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι.

Ακόμη, συζήτησε με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελ Ατι, ανέφερε άλλο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το Tasnim.

Το Ιράν εκτόξευσε χθες Κυριακή ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, για πρώτη φορά αφότου κηρύχτηκε κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου, διαπράττοντας «σοβαρό σφάλμα», σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, που διεμήνυσε πως θα ανταποδώσει «με δύναμη» μόλις «δοθεί το πράσινο φως».

«Προειδοποίηση»

Η Τεχεράνη χαρακτήρισε τις εκτοξεύσεις αυτές «προειδοποίηση» σε αντίποινα για τον ισραηλινό βομβαρδισμό των νοτίων προαστίων της Βηρυτού, συμπληρώνοντας πως οποιαδήποτε νέα επίθεση στη λιβανική πρωτεύουσα θα οδηγήσει σε «πιο σθεναρή ανταπόδοση».