Τρόφιμα: Νέα ώθηση στις εξαγωγές – «Έτρεξαν» με 10,1% στο τετράμηνο

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Με σταθερά θετικό πρόσημο οι εξαγωγές σε τρόφιμα, οι επιδόσεις των οποίων στο πρώτο τετράμηνο του 2026 κινήθηκαν με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης.

Με +10,1% τα τρόφιμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, η αξία των εξαγωγών τροφίμων αυξήθηκε περίπου κατά 309 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του κλάδου στις διεθνείς αγορές.

Ειδικότερα, στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου οι εξαγωγές του κλάδου διαμορφώθηκαν σε 3,345 δισ. ευρώ έναντι 3,037 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 10,1%.

Σε επίπεδο μηνός Απριλίου 2026, η αύξηση κινείται επίσης στο 10% με την αξία των εξαγωγών τροφίμων να ανέρχεται σε 863,7 εκατ. ευρώ από 785,1 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Ποιες άλλες κατηγορίες προϊόντων κινήθηκαν ανοδικά

Μεταξύ των κατηγοριών προϊόντων που στο τετράμηνο κινήθηκαν ανοδικά ήταν επίσης τα πετρελαιοειδή (35,5%), τα εμπιστευτικά προϊόντα με 16%, οι πρώτες ύλες με 12%, τα χημικά με 2,4%, τα διάφορα βιομηχανικά με 3,5%, τα ποτά-καπνός παρέμειναν σταθερά, ενώ πτώση σημείωσαν τα βιομηχανικά με 1,5% και τα λάδια με 16,1%.

Εξετάζοντας συνολικά την κατανομή για το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου του 2026, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε προς τις χώρες της ΕΕ (12,1%) όπως και προς τις τρίτες χώρες κατά 10,2%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η εικόνα δεν αλλάζει προς τις χώρες της ΕΕ (7,8%), διαφοροποιείται όμως προς τις τρίτες χώρες, όπου οι εξαγωγές μειώθηκαν (-2,8%).

Yπενθυμίζεται ότι οι ελληνικές εξαγωγές διογκώθηκαν σημαντικότατα κατά 1,37 δισ. ευρώ, το μήνα Απρίλιο του 2026 ή κατά 35,7% και «σκαρφάλωσαν» στα 5,20 δισ. ευρώ έναντι 3,83 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκαν σημαντικά (7,9%), με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αγγίξουν τα 3,38 δισ. ευρώ από 3,13 δισ. ευρώ, δηλαδή διευρύνθηκαν κατά 246,6 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου αυξήθηκαν κατά 11,3% και άγγιξαν τα 17,77 δισ. ευρώ από 15,97 δισ. ευρώ, διευρύνθηκαν δηλαδή κατά 1,80 δισ.€, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προϊόντων

‘Οπως σχολίασε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, «η εξέλιξη αυτή δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί συγκυριακή. Αντανακλά τη συστηματική προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων να επενδύσουν στην ποιότητα, την καινοτομία και τη διαφοροποίηση των προϊόντων τους. Παράλληλα, αποτυπώνει την αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προϊόντων σε απαιτητικές διεθνείς αγορές, καθώς και τη στρατηγική επιλογή πολλών επιχειρήσεων να διευρύνουν τη διεθνή τους παρουσία, περιορίζοντας την εξάρτηση από μία μόνο αγορά ή γεωγραφική περιοχή».

Οι αντοχές των ελληνικών εξαγωγών

Και προσέθεσε, «πως δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν, οι εμπορικές εντάσεις ενδέχεται να ενταθούν και η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να κινείται σε αχαρτογράφητα νερά. Ωστόσο, τα στοιχεία του Απριλίου και του πρώτου τετραμήνου στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: οι ελληνικές εξαγωγές έχουν αποκτήσει αντοχές που πριν από λίγα χρόνια δύσκολα θα φανταζόμασταν. Και αυτό αποτελεί ίσως το πιο αισιόδοξο μήνυμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή όπου η αβεβαιότητα τείνει να μετατραπεί στη νέα κανονικότητα».