Εξαγωγές: Ποια ελληνικά προϊόντα προτιμούν οι Ισπανοί

Στο top - 10 των κυριότερων αγορών για τις ελληνικές εξαγωγές βρίσκεται η Ισπανία - Πού κυμαίνονται οι εισαγωγές

Economy 23.05.2026, 07:00
Επιμέλεια Μαρία Σιδέρη

Στο top – 10 των κυριότερων αγορών για τις ελληνικές εξαγωγές βρίσκεται η Ισπανία, με το διμερές εμπόριο να βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ετήσια Έκθεση του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στην Μαδρίτη.

Στα 1,646 δισ. ευρώ οι εξαγωγές στην Ισπανία

Η Ελλάδα εξάγει στην Ισπανία ένα διαφοροποιημένο «χαρτοφυλάκιο» προϊόντων με κύριες κατηγορίες τα τρόφιμα, τα φάρμακα αλλά και τα βιομηχανικά-χημικά προϊόντα. Αντίστοιχα, και για την Ισπανία, η Ελλάδα αποτελεί «στρατηγική» της αγορά με αιχμή τα οχήματα και φυσικά τα είδη ένδυσης, δεδομένου ότι στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται κορυφαίες ισπανικές εταιρείες ένδυσης-υπόδησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2025, η Ισπανία κατατάσσεται 8η μεταξύ των κυριότερων αποδεκτών εξαγωγών ελληνικών προϊόντων, απορροφώντας ποσοστό 3,4% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά κατατάσσεται 7η μεταξύ των προμηθευτριών χωρών της Ελλάδας, με μερίδιο 4,2% επί των συνολικών ελληνικών εισαγωγών.

Έπειτα από την επανεκκίνηση των οικονομιών μετά την πανδημία, το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας όχι μόνο επέστρεψε στα προ πανδημίας επίπεδα αλλά παράλληλα έφθασε και ιστορικά υψηλά.

Με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς Ισπανία κατά το έτος 2025 ανήλθε στο επίπεδο των 1,646 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 4,7% σε σύγκριση με το 2024, όταν είχε ανέλθει σε 1,572 δισ. ευρώ.

Στα 3,468 δισ. ευρώ οι εισαγωγές

Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές εισαγωγές από την Ισπανία έφθασαν τα 3,468 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 8% έναντι του 2024, όταν είχαν ανέλθει σε 3,21 δισ. ευρώ.

Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο κατά το 2025 που έφθασε τα 1,822 δισ. ευρώ παρουσίασε έλλειμμα για την Ελλάδα, αυξημένο κατά 11,2% έναντι του 2024 (είχε ανέλθει σε 1,638 δισ. ευρώ). Κατά το 2025, ο διμερής όγκος συναλλαγών εμφανίστηκε αυξημένος κατά 6,5% (στα 5,114 δισ. ευρώ, έναντι 4,782 δισ. ευρώ το 2024).

Ποια προϊόντα «κόβουν» πρώτα το νήμα

Κυρίαρχη θέση στον κατάλογο των ελληνικών εξαγωγών στην Ισπανία το 2025 κατείχαν τα ιχθυηρά, καταλαμβάνοντας το 14,6% της αξίας του συνόλου των εξαγωγών και σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 11,6%. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν τα φαρμακευτικά προϊόντα καταλαμβάνοντας το 14,4% του συνόλου και σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξεως του 80,6%.

Ακολούθησαν τα ορυκτά καύσιμα που κατέγραψαν αύξηση εξαγωγών κατά 14,5% αποτελώντας το 10,2% του συνόλου και κατόπιν το αλουμίνιο και προϊόντα αυτού που κατέγραψε αύξηση κατά 18,2% αποτελώντας το 8,7% του συνόλου.

Σημαντικές αυξήσεις παρατηρήθηκαν στις εξαγωγές των κατηγοριών προϊόντων γάλακτος, αυγών, μελιού [04] (+23,9%), μη πλεκτών ενδυμάτων (+25,1%) και πλεκτών ενδυμάτων (+10,4%), αλλά και των κατηγοριών διάφορων προϊόντων χημικής βιομηχανίας (+107,5%) και μεταλλευμάτων, σκουριών, τεφρών (+120,7%).

Σύμφωνα με την Έκθεση του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, ως αξιοπρόσεκτες εξελίξεις το 2025 θεωρείται κατ’ αρχάς την μείωση της αξίας των ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου (συνολικά κατά 33,1 εκατ. ευρώ ή 63,7% έναντι του 2024) προφανώς εξαιτίας της ανάκαμψης της ισπανικής ελαιοπαραγωγής, καθώς και την «εξαφάνιση» της κατηγορίας μηχανών επεξεργασίας δεδομένων (μείωση 99,1%).

Επιπλέον, μειώθηκαν το 2025 οι εξαγωγές των κατηγοριών προϊόντων ομορφιάς (μείωση 6,4%, στο επίπεδο πάντως των 12 εκατ. ευρώ) και λοιπών-εμπιστευτικών προϊόντων (μείωση 99,6%).

«Γκάζι» στις εισαγωγές ενδυμάτων

Οι μεγαλύτερες εισαγωγές ισπανικών προϊόντων στην Ελλάδα το 2025, σε διψήφιες κατηγορίες, αφορούν τα οχήματα, τα οποία σημείωσαν ωστόσο μείωση της τάξεως του 0,6% έναντι του 2024 και συνιστούν το 9,3% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών από Ισπανία.

Ακολούθησαν οι εισαγωγές μη πλεκτών ενδυμάτων που συνιστούν το 8% σημειώνοντας αύξηση 6,8%, ενώ αξιόλογες υπήρξαν οι εισαγωγές κρεάτων και πλεκτών ενδυμάτων, που αντιπροσώπευσαν αμφότερες το 6,3% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών από Ισπανία το 2025.

Αξιόλογες αυξήσεις κατέγραψαν επίσης το 2025 οι ισπανικές εξαγωγές στην Ελλάδα φαρμακευτικών προϊόντων (+18%), ποτών (+42,5%), παρασκευασμάτων διατροφής  (+51,6%) και προϊόντων χημικών βιομηχανιών (+19,9%).

Οι επενδύσεις

Το απόθεμα των ελληνικών επενδύσεων στην Ισπανία το 2024 ανήλθε σε 44,69 εκατ. ευρώ. Οι ροές ελληνικών επενδύσεων προς Ισπανία τα τελευταία τρία έτη (2023-2025) ανήλθαν σε 1,27, -3,21 και 62,61 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Οι ελληνικές εταιρείες στην Ισπανία δραστηριοποιούνται κυρίως στους κλάδους τροφίμων, ιχθυοκαλλιέργειας, επεξεργασίας πρώτων υλών, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, τουριστικών υποδομών, συστημάτων άρδευσης, αξεσουάρ ένδυσης, συσκευασίας, λιανεμπορίου, ηλεκτρονικών πληρωμών.

Το απόθεμα των ισπανικών επενδύσεων στην Ελλάδα το 2023 ανήλθε σε 1,09 δισ. ευρώ, καθιστώντας την Ισπανία 15η μεταξύ των κορυφαίων ξένων επενδυτών στη χώρα μας. Οι ισπανικές επενδύσεις επικεντρώνονται στους κλάδους ενέργειας, λιανεμπορίου, διαχείρισης ξενοδοχείων-τουριστικών υποδομών, κατασκευών – δομικών υλικών, τηλεπικοινωνιακών υποδομών, ιχθυοκαλλιεργειών, καλλυντικών. Οι ροές ισπανικών επενδύσεων προς Ελλάδα εμφάνισαν σημαντική άνοδο τη διετία 2019-2020.

Το 2021 παρατηρήθηκαν εισροές ισπανικών κεφαλαίων ύψους 50,56 εκατ., το 2021 59,89 εκατ. ευρώ, το 2022 178,57 εκατ. ευρώ, το 2023 καταγράφηκε εκροή ισπανικών επενδυτικών κεφαλαίων της τάξεως των 31,88, ενώ το 2024 και το 2025 σημειώθηκαν εκροές ισπανικών κεφαλαίων, ύψους 48,97 εκατ. ευρώ και 22,54 εκατ. ευρώ.

