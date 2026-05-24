Εξαγωγές: «Τρέχουν» με διψήφιο ρυθμό στη Βουλγαρία – Οι πρωταγωνιστές

Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Βουλγαρία κατέγραψαν αύξηση 11,4% το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών

Economy 24.05.2026, 08:00
Επιμέλεια Μαρία Σιδέρη

Έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας στα Βαλκάνια – και όχι μόνον – εξακολουθεί να αποτελεί η Βουλγαρία με τις ελληνικές εξαγωγές να καταγράφουν νέα, διψήφια, άνοδο το 2025.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τη γειτονική χώρα ανήλθε στα 3,15 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11,4% σε σύγκριση με το 2024. Εξέλιξη, που επιβεβαιώνει τη σταθερή ενίσχυση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, παρά τις διεθνείς οικονομικές προκλήσεις και τη μεταβλητότητα που επικρατεί.

Οι εξαγωγές και οι πρωταγωνιστές

Στην κορυφή των ελληνικών εξαγωγών προς τη Βουλγαρία παραμένουν τα ορυκτά καύσιμα, τα ορυκτά λάδια και τα προϊόντα διύλισης, τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου των εξαγωγών. Η αξία τους έφτασε τα 930 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Πέρα από τον ενεργειακό τομέα, σημαντική αύξηση παρουσιάζουν και οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων. Οι πλαστικές ύλες και τα τεχνουργήματα από πλαστικό έφτασαν τα 180 εκατ. ευρώ, ενώ οι ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές ανήλθαν στα 185 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση της ελληνικής βιομηχανικής παρουσίας στη βουλγαρική αγορά.

Παράλληλα, ισχυρή παραμένει η θέση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Τα βρώσιμα φρούτα και οι καρποί κατέγραψαν εξαγωγές ύψους 146 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των καπνικών προϊόντων. Η ζήτηση για ελληνικά τρόφιμα και προϊόντα ποιότητας ενισχύεται διαρκώς, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τον πρωτογενή τομέα και τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Oι επενδύσεις και ο τουρισμός

Η Ελλάδα εξακολουθεί και βρίσκεται σταθερά μεταξύ των κορυφαίων επενδυτών στη Βουλγαρία, με 3.000 επιχειρήσεις – από το λιανεμπόριο και τα τρόφιμα, μέχρι την ενέργεια – να δραστηριοποιούνται ενεργά στη γείτονα χώρα, ενώ εκατοντάδες βουλγαρικές επιχειρήσεις δίνουν το παρών στην ελληνική αγορά είτε αυτόνομα είτε μέσω συνεργασιών με ελληνικές εταιρείες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Σόφια το απόθεμα των ελληνικών άμεσων επενδύσεων ξεπέρασε τα 3,5 δισ. ευρώ το 2025, γεγονός που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των ελληνικών επιχειρήσεων στις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής.

Την ίδια στιγμή οι αφίξεις τουριστών από τη Βουλγαρία, αν και σημείωσαν κάμψη το 2025 σε σχέση με το 2024, διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Πέρυσι οι επισκέπτες από τη Βουλγαρία ανήλθαν σε 2,3 εκατ. άτομα. Αριθμός, ενδεικτικός των παραδοσιακά πολύ υψηλών αριθμών εισερχόμενων από τη Βουλγαρία επισκεπτών.

Εξέλιξη, βέβαια, που συνδέεται άμεσα και με το γεγονός της σημαντικής αύξησης που παρατηρείται σε αγορά ακινήτων (κυρίως εξοχικές κατοικίες) στην Ελλάδα από Βούλγαρους πολίτες καθώς και σε βουλγαρικές επενδύσεις στον εν Ελλάδι ξενοδοχειακό κλάδο.

Όπως, δε, εκτιμάται η Βουλγαρία ούσα πλέον μέλος της ζώνης του ευρώ, αναμένεται να ενισχύσει το εξωτερικό της εμπόριο με τους εταίρους της στην ευρωζώνη και με την Ελλάδα (ως μία από τις σημαντικότερες αγορές εξαγωγών της Βουλγαρίας και κύριο βαλκανικό εταίρο της) να συγκαταλέγεται στους βασικούς ωφελούμενους.

