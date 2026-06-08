 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(15) "Consumer Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ευρώπη: Οι οδηγοί μείωσαν τα καύσιμα λόγω ακρίβειας

Η Ευρώπη καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση στις πωλήσεις καυσίμων από τον Οκτώβριο του 2023

World 08.06.2026, 13:02
Σχολιάστε
Ευρώπη: Οι οδηγοί μείωσαν τα καύσιμα λόγω ακρίβειας
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι περικοπές υπό το κράτος της αβάσταχτης ακρίβειας δεν είναι… ελληνική αποκλειστικότητα. Και στην Ευρώπη οι ιδιοκτήτες ΙΧ αναγκάζονται να μειώσουν τα καύσιμα που βάζουν στο αυτοκίνητό τους, εξαιτίας της εκτόξευσης των τιμών από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Αδιάψευστος μάρτυρας τα στοιχεία που αποτυπώνουν τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση στις πωλήσεις καυσίμων στην Ευρωζώνη από το 2023.

Οι πωλήσεις καυσίμων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 3,5% κατ’ όγκο στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat. Ήταν η πρώτη ετήσια μείωση από τον Ιούλιο του 2024 και η μεγαλύτερη πτώση από τον Οκτώβριο του 2023, αναφέρουν οι Financial Times.

Έξι οικονομίες στην Ευρώπη κατέγραψαν διψήφιες μειώσεις στις πωλήσεις καυσίμων κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Νορβηγίας και της Αυστρίας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Η ίδια τάση αντικατοπτρίζεται στις πωλήσεις καυσίμων κίνησης και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου καταγράφεται μείωση κατά 10% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο.

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αρχίζουν να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στο ενεργειακό σοκ που προκαλείται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο Γκραντ Φίτζνερ, επικεφαλής οικονομολόγος στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε στους FT ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι οδηγοί «εξοικονομούν καύσιμα μετά την προμήθεια καυσίμων τον Μάρτιο», με αναφορές από λιανοπωλητές ότι οι οδηγοί έκαναν λιγότερα ταξίδια και καθυστερούσαν τον ανεφοδιασμό όσο οι τιμές αυξάνονταν.

καύσιμα

Οι τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη εκτινάχτηκαν

Δώδεκα χώρες της ΕΕ κατέγραψαν αυξήσεις στις τιμές του ντίζελ κατά περισσότερο από 30% τον Απρίλιο σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, με τη μέση αύξηση στο 33,7%. Οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 13,6% σε ολόκληρη την ΕΕ κατά την περίοδο αυτή, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Οι υψηλές τιμές της ενέργειας προκάλεσαν επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 3,2% τον Μάιο από 3% τον Απρίλιο, σύμφωνα με ξεχωριστά στοιχεία της περασμένης εβδομάδας, ενισχύοντας την υπόθεση υπέρ της αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρία χρόνια την Πέμπτη.

Η Ούνιε Κελιαουσκάιτε, αναλύτρια έρευνας στο think tank Bruegel στις Βρυξέλλες, δήλωσε στους FT ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί εάν υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση των τιμών του πετρελαίου.

Η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Ιταλία είναι μεταξύ των οικονομιών που έχουν μειώσει τους φόρους καυσίμων ως απάντηση στο σοκ των τιμών της ενέργειας. Συνολικά, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ήδη δεσμεύσει περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια ευρώ σε δημοσιονομικά μέτρα, σύμφωνα με την Bruegel.

Αυτά είναι ως επί το πλείστον μη στοχευμένα, παρά τις προειδοποιήσεις της ΕΕ και του ΔΝΤ σχετικά με την ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας δεδομένων των ήδη «τεντωμένων» δημόσιων οικονομικών.

Προειδοποιήσεις  για αχαλίνωτες επιδοτήσεις

Η Κελιαουσκάιτε δήλωσε ότι οι επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων και τα εθνικά ανώτατα όρια τιμών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «διασυνοριακό τουρισμό καυσίμων» στην ΕΕ, εξαντλώντας τις εγχώριες προμήθειες και πυροδοτώντας «έναν αγώνα δρόμου για παρέμβαση, με κάθε χώρα να κάνει χαμηλότερες τιμές από τους γείτονές της μέχρι το δημοσιονομικό κόστος να γίνει μη βιώσιμο».

Παρά την πρόσφατη πτώση του όγκου πωλήσεων, η Σάρα Ραφούλ, αναλύτρια προϊόντων διύλισης πετρελαίου στην Argus Media, δήλωσε στην βρετανική εφημερίδα ότι η ζήτηση για βενζίνη και ντίζελ θα μπορούσε να αυξηθεί τους επόμενους μήνες, καθώς οι ανησυχίες για την προμήθεια καυσίμων αεριωθούμενων πιθανότατα θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών.

«Οι υψηλότερες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους και του περιορισμού της προσφοράς, αναμένεται να μειώσουν τη ζήτηση των καταναλωτών για αεροπορικά ταξίδια», είπε.

«Αυτή η μετατόπιση αναμένεται να παράσχει πρόσθετη στήριξη στην κατανάλωση βενζίνης, αντισταθμίζοντας εν μέρει την ευρύτερη αδυναμία στη ζήτηση καυσίμων μεταφορών».

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες διαψεύδουν τις ανησυχίες για έλλειψη καυσίμων αεριωθούμενων αυτό το καλοκαίρι και έχουν μειώσει τις τιμές για να ενθαρρύνουν τους παραθεριστές να κάνουν κρατήσεις.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Άντονι Μπουρντέν: Οκτώ χρόνια χωρίς τον κορυφαίο σεφ
World

Οκτώ χρόνια χωρίς τον Άντονι Μπουρντέν
JPMorgan: Πώς «κέρδισε» τον επικεφαλής της διεθνούς στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης της Nomura
World

Πώς η JPMorgan «κέρδισε» κορυφαίο στέλεχος ΑΙ της Nomura
Ιράν: Το νέο «Βιετνάμ» των ΗΠΑ; Ο πόλεμος που απειλεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ισχύ
World

Θα γίνει το Ιράν το «Βιετνάμ» του Τραμπ;
Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
World

Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ
Βόρεια Κορέα: Η πιο εκπληκτική ιστορία οικονομικής επιτυχίας στον κόσμο
World

Η Βόρεια Κορέα είναι πλουσιότερη από ποτέ
Γαλλία – Γερμανία: Τίτλοι τέλους στο κοινό πρόγραμμα κατασκευής ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους
World

Τίτλοι τέλους για το κοινό μαχητικό αεροσκάφος από Γαλλία-Γερμανία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ιράν: Το νέο «Βιετνάμ» των ΗΠΑ; Ο πόλεμος που απειλεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ισχύ
World

Θα γίνει το Ιράν το «Βιετνάμ» του Τραμπ;

Ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν αναζωπυρώνει τις συγκρίσεις με το Βιετνάμ και εγείρει ερωτήματα για το κόστος της αμερικανικής ισχύος

Νατάσα Σινιώρη
Ευρώπη: Οι οδηγοί μείωσαν τα καύσιμα λόγω ακρίβειας
World

Βενζίνη με το σταγονόμετρο βάζουν οι Ευρωπαίοι

Η Ευρώπη καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση στις πωλήσεις καυσίμων από τον Οκτώβριο του 2023

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βόρεια Κορέα: Η πιο εκπληκτική ιστορία οικονομικής επιτυχίας στον κόσμο
World

Η Βόρεια Κορέα είναι πλουσιότερη από ποτέ

Οι πωλήσεις όπλων από την Βόρεια Κορέα στη Ρωσία και αγαθών από την Κίναπρος την Πιονγιανγκ παρέχουν ώθηση, παρά τις κυρώσεις. «Το καθεστώς είναι »

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιταλία: Η μεγαλύτερη τράπεζα προσέφερε 30,6 δισ. για να αγοράσει την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο
World

Προσφορά 30,6 δισ. ευρώ για την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο

H Intesa Sanpaolo ανακοίνωσε την προσφορά εξαγοράς της Monte dei Paschi di Siena - Η έντονη κινητικότητα στον τραπεζικό τομέα της Ιταλίας

Τζούλη Καλημέρη
Φοροαπαλαγές: Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης και οι προτάσεις της ΕΕ
Economy

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τις φοροαπαλλαγές

Οι πιέσεις των θεσμών, τα 22,9 δισ. ευρώ και το δύσκολο πολιτικό παζλ της επόμενης ημέρας

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΙΟΒΕ: Σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά με δυσκολία τα βγάζουν πέρα
Economy

Ασφυξία στα νοικοκυριά: Σχεδόν 70% δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα

Ποιότητα εργασίας, πρόσβαση σε καλή εκπαίδευση, ανισότητες στην υγεία, πίεση από το κόστος στέγης «βαραίνουν» τα νοικοκυριά - Τι αποκαλύπτει μελέτη του ΙΟΒΕ

Μαρία Σιδέρη
HSBC: Γιατί οι αγορές συνεχίζουν να ανεβαίνουν παρά τις ανησυχίες
World

HSBC: Γιατί οι αγορές συνεχίζουν να ανεβαίνουν παρά τις ανησυχίες

Mια διαρκής εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα εκτιμά η HSBC

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
World

Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ

Απαντώντας σε άρθρο του Χαβιέ Μιλέι περί απεέυθ'ερωσης επιχειρηματικότητας ΑΙ, ο Χαράρι αναρωτιέται με τι είδους κυρώσεις θα μπορούσε να ελεγχθεί μια μη ανθρώπινη εταιρική οντότητα

Περισσότερα από World
Άντονι Μπουρντέν: Οκτώ χρόνια χωρίς τον κορυφαίο σεφ
World

Οκτώ χρόνια χωρίς τον Άντονι Μπουρντέν

Ο Άντονι Μπουρντέν διέπρεψε σε όλους τους τομείς με τους οποίους ασχολήθηκε, αλλά αυτό δεν γέμισε τα κενά που ένοιωθε βαθιά μέσα του

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιράν: Το νέο «Βιετνάμ» των ΗΠΑ; Ο πόλεμος που απειλεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ισχύ
World

Θα γίνει το Ιράν το «Βιετνάμ» του Τραμπ;

Ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν αναζωπυρώνει τις συγκρίσεις με το Βιετνάμ και εγείρει ερωτήματα για το κόστος της αμερικανικής ισχύος

Νατάσα Σινιώρη
Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
World

Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ

Απαντώντας σε άρθρο του Χαβιέ Μιλέι περί απεέυθ'ερωσης επιχειρηματικότητας ΑΙ, ο Χαράρι αναρωτιέται με τι είδους κυρώσεις θα μπορούσε να ελεγχθεί μια μη ανθρώπινη εταιρική οντότητα

Βόρεια Κορέα: Η πιο εκπληκτική ιστορία οικονομικής επιτυχίας στον κόσμο
World

Η Βόρεια Κορέα είναι πλουσιότερη από ποτέ

Οι πωλήσεις όπλων από την Βόρεια Κορέα στη Ρωσία και αγαθών από την Κίναπρος την Πιονγιανγκ παρέχουν ώθηση, παρά τις κυρώσεις. «Το καθεστώς είναι »

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία – Γερμανία: Τίτλοι τέλους στο κοινό πρόγραμμα κατασκευής ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους
World

Τίτλοι τέλους για το κοινό μαχητικό αεροσκάφος από Γαλλία-Γερμανία

Γαλλία και Γερμανία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για το πώς θα προχωρήσουν το κοινό πρότζεκτ

Δημήτρης Σταμούλης
Πούτιν: «Το δικό μας χρέος είναι 15,6% του ΑΕΠ, εσείς πόσο έχετε στη Γαλλία»;
World

Πούτιν: «Το δικό μας χρέος είναι 15,6% του ΑΕΠ, εσείς πόσο έχετε στη Γαλλία»;

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ειρωνεύεται την «ειρηνική Ευρώπη που πνίγεται στα χρέη και βυθίζεται στην ύφεση»

Αλέξανδρος Καψύλης
Citigroup: Πόσο έχουν «φουσκώσει» οι μετοχές;
World

Citigroup: Πόσο έχουν «φουσκώσει» οι μετοχές;

Τι δείχνει η λίστα ελέγχου μακροχρόνιας πτωτικής αγοράς (BMC) της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας

Αναστάσιος Μαντικίδης
Latest News
Άντονι Μπουρντέν: Οκτώ χρόνια χωρίς τον κορυφαίο σεφ
World

Οκτώ χρόνια χωρίς τον Άντονι Μπουρντέν

Ο Άντονι Μπουρντέν διέπρεψε σε όλους τους τομείς με τους οποίους ασχολήθηκε, αλλά αυτό δεν γέμισε τα κενά που ένοιωθε βαθιά μέσα του

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
JPMorgan: Πώς «κέρδισε» τον επικεφαλής της διεθνούς στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης της Nomura
World

Πώς η JPMorgan «κέρδισε» κορυφαίο στέλεχος ΑΙ της Nomura

Ο Ταχίρ Ζαφάρ, με έδρα τη Σιγκαπούρη, είναι ο δεύτερος ανώτερος υπάλληλος που προσλαμβάνει η JPMorgan από την ομάδα δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης της Nomura σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Ιράν: Το νέο «Βιετνάμ» των ΗΠΑ; Ο πόλεμος που απειλεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ισχύ
World

Θα γίνει το Ιράν το «Βιετνάμ» του Τραμπ;

Ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν αναζωπυρώνει τις συγκρίσεις με το Βιετνάμ και εγείρει ερωτήματα για το κόστος της αμερικανικής ισχύος

Νατάσα Σινιώρη
Wall Street: Άνοδο για S&P 500 και Nasdaq, οι παραγωγοί μικροτσίπ ανακάμπτουν
Wall Street

Wall Street: Άνοδο για S&P 500 και Nasdaq, οι παραγωγοί μικροτσίπ ανακάμπτουν

Οι επενδυτρές της Wall Street στρέφουν το βλέμμα τους στα στοιχεία για τον πληθωρισμό και στην εισαγωγή της SpaceX

Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
World

Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ

Απαντώντας σε άρθρο του Χαβιέ Μιλέι περί απεέυθ'ερωσης επιχειρηματικότητας ΑΙ, ο Χαράρι αναρωτιέται με τι είδους κυρώσεις θα μπορούσε να ελεγχθεί μια μη ανθρώπινη εταιρική οντότητα

Βόρεια Κορέα: Η πιο εκπληκτική ιστορία οικονομικής επιτυχίας στον κόσμο
World

Η Βόρεια Κορέα είναι πλουσιότερη από ποτέ

Οι πωλήσεις όπλων από την Βόρεια Κορέα στη Ρωσία και αγαθών από την Κίναπρος την Πιονγιανγκ παρέχουν ώθηση, παρά τις κυρώσεις. «Το καθεστώς είναι »

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία – Γερμανία: Τίτλοι τέλους στο κοινό πρόγραμμα κατασκευής ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους
World

Τίτλοι τέλους για το κοινό μαχητικό αεροσκάφος από Γαλλία-Γερμανία

Γαλλία και Γερμανία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για το πώς θα προχωρήσουν το κοινό πρότζεκτ

Δημήτρης Σταμούλης
Πούτιν: «Το δικό μας χρέος είναι 15,6% του ΑΕΠ, εσείς πόσο έχετε στη Γαλλία»;
World

Πούτιν: «Το δικό μας χρέος είναι 15,6% του ΑΕΠ, εσείς πόσο έχετε στη Γαλλία»;

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ειρωνεύεται την «ειρηνική Ευρώπη που πνίγεται στα χρέη και βυθίζεται στην ύφεση»

Αλέξανδρος Καψύλης
Citigroup: Πόσο έχουν «φουσκώσει» οι μετοχές;
World

Citigroup: Πόσο έχουν «φουσκώσει» οι μετοχές;

Τι δείχνει η λίστα ελέγχου μακροχρόνιας πτωτικής αγοράς (BMC) της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας

Αναστάσιος Μαντικίδης
Τρόφιμα: Νέα ώθηση στις εξαγωγές – «Έτρεξαν» με 10,1% στο τετράμηνο
Τρόφιμα – ποτά

Ανεβάζουν ταχύτητα οι εξαγωγές τροφίμων [πίνακες]

Δυναμικό το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου για τα ελληνικά τρόφιμα - Διψήφιος ο ρυθμός ανάπτυξης

Μαρία Σιδέρη
Aεροπορικές: Το κόστος καυσίμων στις ΗΠΑ εκτοξεύθηκε στα 6,5 δισ. δολάρια τον Απρίλιο
World

Εκτίναξη 78% στο κόστος των αεροπορικών καυσίμων στις ΗΠΑ

Οι αεροπορικές εταιρείες σε διεθνές επίπεδο θα καταγράψουν το 2026 τα μισά κέρδη σε σχέση με το 2025

Θεοδωρικάκος: Βάζουμε τέλος στα ψιλά γράμματα στις σχέσεις των πολιτών με τις τράπεζες
Economy

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα στις σχέσεις των πολιτών με τις τράπεζες

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις, είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Ιταλία: Η μεγαλύτερη τράπεζα προσέφερε 30,6 δισ. για να αγοράσει την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο
World

Προσφορά 30,6 δισ. ευρώ για την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο

H Intesa Sanpaolo ανακοίνωσε την προσφορά εξαγοράς της Monte dei Paschi di Siena - Η έντονη κινητικότητα στον τραπεζικό τομέα της Ιταλίας

Τζούλη Καλημέρη
OT FORUM: Στο επίκεντρο τουρισμός, κρουαζιέρα και πολιτισμός
OT FORUM

Τουρισμός, κρουαζιέρα και πολιτισμός στο επίκεντρο του 7ου OT FORUM

Ο τουρισμός καταλαμβάνει κεντρική θέση στο 7ο OT FORUM - Θα μιλήσουν ο Κυριάκος Αναστασιάδης, Ανώτερος Στρατηγικός Σύμβουλος της MSC Cruises και η Ιωάννα Δρέττα, CEO της REDS, μέλος του Δ.Σ. της Ελλάκτωρ και πρόεδρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

ΟΤ FORUM: Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και η επόμενη μέρα
OT FORUM

Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας και η επόμενη μέρα

Ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες θα συζητηθούν στο 7ο ΟΤ FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος» - Στις 11 και 12 Ιουνίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο

OT FORUM: Η Olympia Group ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα στην αποθήκευση ενέργειας
OT FORUM

Πώς η αποθήκευση ενέργειας θα θωρακίσει τη βιομηχανία

Για το παρόν και το μέλλον της βιομηχανίας θα μιλήσει ο CEO της εταιρείας κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος στο OT FORUM

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies