Ευρώπη: Οι οδηγοί μείωσαν τα καύσιμα λόγω ακρίβειας

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Οι περικοπές υπό το κράτος της αβάσταχτης ακρίβειας δεν είναι… ελληνική αποκλειστικότητα. Και στην Ευρώπη οι ιδιοκτήτες ΙΧ αναγκάζονται να μειώσουν τα καύσιμα που βάζουν στο αυτοκίνητό τους, εξαιτίας της εκτόξευσης των τιμών από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Αδιάψευστος μάρτυρας τα στοιχεία που αποτυπώνουν τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση στις πωλήσεις καυσίμων στην Ευρωζώνη από το 2023.

Οι πωλήσεις καυσίμων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 3,5% κατ’ όγκο στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat. Ήταν η πρώτη ετήσια μείωση από τον Ιούλιο του 2024 και η μεγαλύτερη πτώση από τον Οκτώβριο του 2023, αναφέρουν οι Financial Times.

Έξι οικονομίες στην Ευρώπη κατέγραψαν διψήφιες μειώσεις στις πωλήσεις καυσίμων κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Νορβηγίας και της Αυστρίας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Η ίδια τάση αντικατοπτρίζεται στις πωλήσεις καυσίμων κίνησης και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου καταγράφεται μείωση κατά 10% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο.

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αρχίζουν να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στο ενεργειακό σοκ που προκαλείται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο Γκραντ Φίτζνερ, επικεφαλής οικονομολόγος στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε στους FT ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι οδηγοί «εξοικονομούν καύσιμα μετά την προμήθεια καυσίμων τον Μάρτιο», με αναφορές από λιανοπωλητές ότι οι οδηγοί έκαναν λιγότερα ταξίδια και καθυστερούσαν τον ανεφοδιασμό όσο οι τιμές αυξάνονταν.

Οι τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη εκτινάχτηκαν

Δώδεκα χώρες της ΕΕ κατέγραψαν αυξήσεις στις τιμές του ντίζελ κατά περισσότερο από 30% τον Απρίλιο σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, με τη μέση αύξηση στο 33,7%. Οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 13,6% σε ολόκληρη την ΕΕ κατά την περίοδο αυτή, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Οι υψηλές τιμές της ενέργειας προκάλεσαν επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη στο 3,2% τον Μάιο από 3% τον Απρίλιο, σύμφωνα με ξεχωριστά στοιχεία της περασμένης εβδομάδας, ενισχύοντας την υπόθεση υπέρ της αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρία χρόνια την Πέμπτη.

Η Ούνιε Κελιαουσκάιτε, αναλύτρια έρευνας στο think tank Bruegel στις Βρυξέλλες, δήλωσε στους FT ότι η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί εάν υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση των τιμών του πετρελαίου.

Η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Ιταλία είναι μεταξύ των οικονομιών που έχουν μειώσει τους φόρους καυσίμων ως απάντηση στο σοκ των τιμών της ενέργειας. Συνολικά, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ήδη δεσμεύσει περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια ευρώ σε δημοσιονομικά μέτρα, σύμφωνα με την Bruegel.

Αυτά είναι ως επί το πλείστον μη στοχευμένα, παρά τις προειδοποιήσεις της ΕΕ και του ΔΝΤ σχετικά με την ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας δεδομένων των ήδη «τεντωμένων» δημόσιων οικονομικών.

Προειδοποιήσεις για αχαλίνωτες επιδοτήσεις

Η Κελιαουσκάιτε δήλωσε ότι οι επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων και τα εθνικά ανώτατα όρια τιμών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «διασυνοριακό τουρισμό καυσίμων» στην ΕΕ, εξαντλώντας τις εγχώριες προμήθειες και πυροδοτώντας «έναν αγώνα δρόμου για παρέμβαση, με κάθε χώρα να κάνει χαμηλότερες τιμές από τους γείτονές της μέχρι το δημοσιονομικό κόστος να γίνει μη βιώσιμο».

Παρά την πρόσφατη πτώση του όγκου πωλήσεων, η Σάρα Ραφούλ, αναλύτρια προϊόντων διύλισης πετρελαίου στην Argus Media, δήλωσε στην βρετανική εφημερίδα ότι η ζήτηση για βενζίνη και ντίζελ θα μπορούσε να αυξηθεί τους επόμενους μήνες, καθώς οι ανησυχίες για την προμήθεια καυσίμων αεριωθούμενων πιθανότατα θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών.

«Οι υψηλότερες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους και του περιορισμού της προσφοράς, αναμένεται να μειώσουν τη ζήτηση των καταναλωτών για αεροπορικά ταξίδια», είπε.

«Αυτή η μετατόπιση αναμένεται να παράσχει πρόσθετη στήριξη στην κατανάλωση βενζίνης, αντισταθμίζοντας εν μέρει την ευρύτερη αδυναμία στη ζήτηση καυσίμων μεταφορών».

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες διαψεύδουν τις ανησυχίες για έλλειψη καυσίμων αεριωθούμενων αυτό το καλοκαίρι και έχουν μειώσει τις τιμές για να ενθαρρύνουν τους παραθεριστές να κάνουν κρατήσεις.