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Η αντίστροφη μέτρηση για το πολυθεματικό συνέδριο «Ελαιοκομικός Τομέας: Προβλήματα και Προοπτικές» στις 11 και 12 Ιουνίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει ξεκινήσει και οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους επαγγελματίες, επιστήμονες, παραγωγούς, εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ελιάς και του ελαιολάδου να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες του.

Το συνέδριο, που διοργανώνεται από την Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας – 4Ε, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βήμα ουσιαστικού διαλόγου για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την ελληνική ελαιοκομία, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Οι ελληνικές εξαγωγές έχουν μερίδιο μόλις 2,9% στον χάρτη του παγκόσμιου εμπορίου

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Το διήμερο συνέδριο θα φιλοξενήσει διακεκριμένους επιστήμονες, ερευνητές, στελέχη επιχειρήσεων και εκπροσώπους φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με θεματολογία που καλύπτει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελαιοκαλλιέργεια, τη γεωργία άνθρακα, την φυτοπροστασία, τις ευεργετικές δράσεις του ελαιολάδου στην υγεία, τη μεταποίηση των ελαιοκομικών προϊόντων, καθώς και τις εξελίξεις στην οικονομία και την αγορά του ελαιολάδου.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, η Επιτροπή (Κομισιόν) προβλέπει τη συρρίκνωση της παραγωγής ελαιολάδου στους 180.000 τόνους, οι ελληνικές εξαγωγές έχουν μερίδιο μόλις 2,9% στον χάρτη του παγκόσμιου εμπορίου, ενώ η επιτραπέζια ελιά γράφει μεν το δικό της εξαγωγικό success story με την εσωτερική κατανάλωση όμως να περιορίζεται στο 1,5 κιλό κατά κεφαλήν.

«Υπό αυτές τις συνθήκες καλούμαστε να αναζητήσουμε πώς θα αποτρέψουμε την πορεία εγκατάλειψης παρόμοιας με άλλων “εθνικών – εμβληματικών αγροτικών προϊόντων” χαράσσοντας μία πορεία παραγωγικής και εμπορικής ανασυγκρότησης επ΄ωφελεία όλων των συντελεστών της αλυσίδας αξίας», επισημαίνεται.