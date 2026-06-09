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Πετρέλαιο: Ελαφρά πτώση πάνω από τα 93 δολάρια λόγω κατάπαυσης πυρών Ιράν- Ισραήλ

Πτωτικά κινείται το πετρέλαιο καθώς οι επενδυτές αναμένουν διευκρινίσεις μετά τη διακοπή των επιθέσεων Ιράν-Ισραήλ

Commodities 09.06.2026, 07:51
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Πετρέλαιο: Ελαφρά πτώση πάνω από τα 93 δολάρια λόγω κατάπαυσης πυρών Ιράν- Ισραήλ
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Υποχώρησε η τιμή του πετρελαίου την Τρίτη, αφότου το Ιράν και το Ισραήλ δήλωσαν ότι είχαν σταματήσει τις εκατέρωθεν επιθέσεις μετά από έκκληση του Ντόναλνβτ Τραμπ, διαγράφοντας το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου της προηγούμενης συνεδρίασης. Ιράν και Ισραήλ προειδοποίησαν,ωστόσο, ότι μπορεί να επαναλάβουν τις εχθροπραξίες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent μειώθηκαν κατά 91 σεντς ΗΠΑ, ή 1%, στα 93,34 δολάρια ΗΠΑ το βαρέλι στις 12:00 μ.μ. στη Σιγκαπούρη, ενώ το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 1,13 δολάρια ΗΠΑ, ή 1,2%, στα 90,17 δολάρια ΗΠΑ το βαρέλι.

Οι τιμές αυξήθηκαν έως και 5% στην προηγούμενη συνεδρίαση, αφού οι νέες ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν και οι επιθέσεις στον Λίβανο μείωσαν τις ελπίδες για άμεσο τέλος του ευρύτερου πολέμου, αλλά μειώθηκαν μετά την ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν για το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ.

«Ενώ υπάρχει κάποια ανακούφιση από την τελευταία παύση των άμεσων επιθέσεων, οι επενδυτές δεν είναι πεπεισμένοι ότι η εκεχειρία θα διατηρηθεί», δήλωσε στο Reuters ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Το πετρέλαιο εξαρτάται πάλι από τις βουλές Ιράν και Ισραήλ

Το Ιράν και το Ισραήλ δήλωσαν ότι σταμάτησαν τις επιθέσεις εναντίον του άλλου, αν και η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι θα ξαναρχίσει τις επιθέσεις εάν το Ισραήλ συνεχίσει να χτυπά τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

«Ενώ αυτό βοήθησε να σταματήσει η κατάσταση να εξελίσσεται χιονοστιβάδα, το γεωπολιτικό σκηνικό παραμένει τεταμένο και μια διαρκής ειρηνευτική συμφωνία παραμένει άγνωστη», δήλωσε στο Reuters ο Τόνι Σικάμορ, αναλυτής αγοράς στην IG.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που μεταδόθηκε από την ισραηλινή τηλεόραση ότι το Ισραήλ θα απαντήσει με βία εάν το Ιράν επιτεθεί ξανά.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι μπορεί να βρεθεί να πολεμά μόνος του εάν επιστρέψει στον πόλεμο με το Ιράν.

«Το βασικό ερώτημα είναι εάν οι τρέχουσες προσπάθειες αποκλιμάκωσης μπορούν τελικά να μεταφραστούν σε μια πιο μακροπρόθεσμη λύση ή αν βρισκόμαστε απλώς σε μια ακόμη προσωρινή ηρεμία», δήλωσε ο Γουότερερ.

Ένα από τα βασικά ζητήματα για τα οποία η Ουάσινγκτον πιέζει την Τεχεράνη στις ειρηνευτικές συνομιλίες είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Τη Δευτέρα, οι αμερικανικές δυνάμεις απενεργοποίησαν ένα άδειο πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν, αφού επιχείρησε να πλεύσει σε ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό κατά του Ιράν, δήλωσε ο αμερικανικός στρατός.

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