Ισραήλ και Ιράν σταμάτησαν για την ώρα τις εκατέρωθεν επιθέσεις – Οι IDF έπληξαν εκ νέου τον νότιο Λίβανο

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Η ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού, εν μέσω διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον και Τεχράνης, πυροδότησε την αντίδραση του Ιράν που εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ το βράδυ της Κυριακής.

Στη συνέχεια το Τελ Αβίβ επιτέθηκε σε τέσσερις μεγάλες πόλεις στο Ιράν προκαλώντας πλήγματα σε πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Mahshahr, παρά τις δημόσιες «οδηγίες» του Τραμπ στον Νετανιάχου να μην απαντήσει στα ιρανικά χτυπήματα.

Έκτοτε οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ιράν και Ισραήλ συνεχίζονται, ενώ οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν επίσης επίθεση στο Ισραήλ και ανακοίνωσαν «πλήρη και απόλυτη απαγόρευση» της ισραηλινής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

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