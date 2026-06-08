Πετρέλαιο: Αυξήθηκε πάνω από 96 δολ. μετά τα νέα πλήγματα στη Μ. Ανατολή

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Ανοδο μεγαλύτερη από 3 δολάρια σημείωσε το Brent τη Δευτέρα με το άνοιγμα των χρηματιστηρίων, με τους επενδυτές στο πετρέλαιο να αντιδρούν με ανησυχία στην εκτόξευση νέων επιθέσεων από το Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. Τις ανησυχίες ενίσχυσαν περαιτέρω, δίνοντας μεγαλύτερη ανοδική τάση, οι εκρήξεις που ακούστηκαν στο Ιράν.

Ήχοι εκρήξεων ακούστηκαν στην Τεχεράνη, το Ταμπρίζ και το Ισφαχάν, σύμφωνα με αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης νωρίς τη Δευτέρα, υπονομεύοντας τις ελπίδες για άμεσο τέλος του ευρύτερου πολέμου και επανέναρξη της ροής πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Πιο συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο 3,20 δολαρίων ή 3,39% στα 96,24 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού σημείωσαν άνοδο 2,87 δολαρίων ή 3,17% στα 93,41 δολάρια το βαρέλι.

Αυτές οι αυξήσεις αντιστάθμισαν τις απώλειες της Παρασκευής, όταν οι τιμές έπεσαν λόγω των ελπίδων για αποκλιμάκωση του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου κατά πάνω από 50% από τον Μάρτιο.

Αδιέξοδο στη Μ. Ανατολή

Αν και το Ιράν εκτόξευσε την Κυριακή μια σειρά πυραύλων εναντίον ισραηλινών στόχων ως αντίποινα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του ευρύτερου πολέμου παραμένει εφικτή.

Ο Τραμπ φέρεται επίσης να είπε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου να αποφύγει περαιτέρω επιθέσεις: «Δεν θα έχει καμία επίδραση στη συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ στη Financial Times. «Εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Εγώ παίρνω όλες τις αποφάσεις. Δεν τις παίρνει αυτός», είπε.

Το Ιράν έθεσε την κατάπαυση του πυρός από το Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου ως προϋπόθεση για μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Οι δύο χώρες είχαν συμφωνήσει προηγουμένως σε παύση των εχθροπραξιών τον Απρίλιο, η οποία ωστόσο δεν τηρήθηκε.

Ο ευρύτερος πόλεμος βρίσκεται σε αδιέξοδο από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ανέστειλαν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν στις αρχές Απριλίου, με την Τεχεράνη να εμποδίζει το μεγαλύτερο μέρος της ναυτιλίας μέσω ων Στενών του Ορμούζ, ενώ η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει δικό της αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Αύξηση παραγωγής από ΟΠΕΚ+

Εν μέσω της κρίσης εφοδιασμού που προκλήθηκε, η ΟΠΕΚ+ συμφώνησε την Κυριακή στην τέταρτη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου σε τέσσερις μήνες. Ωστόσο, αναλυτές ανέφεραν ότι η απόφαση θα έχει ελάχιστο αντίκτυπο, καθώς τα περισσότερα μέλη της ΟΠΕΚ+ δεν θα μπορέσουν να εκπληρώσουν τους στόχους παραγωγής τους λόγω του κλειστού Ορμούζ ή, στην περίπτωση της Ρωσίας, λόγω επιθέσεων σε υποδομές που έχουν υπονομεύσει την παραγωγική της ικανότητα.

«Στην τρέχουσα αγορά, ο πρακτικός αντίκτυπος μιας τέτοιας απόφασης θα ήταν σχεδόν μηδενικός», ανέφερε ο επικεφαλής γεωπολιτικής ανάλυσης της Rystad Energy, Χόρχε Λεόν, σε σημείωμα προς τους πελάτες.