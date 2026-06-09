Κοινωνικός τουρισμός: Ξεκινά το πρόγραμμα για τους αγρότες

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Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 ξεκινούν τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, εκδρομικά προγράμματα, πρόγραμμα δωρεάν βιβλίων και θεάτρου για τους αγρότες, σύμφωνα με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Οι δικαιούχοι των προγραμμάτων μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.opeka.gov.gr) προκειμένου να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης (εδώ). Οι κατάλογοι των συμβεβλημένων επιχειρήσεων – παρόχων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (εδώ).

Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 και θα διαρκέσει μέχρι και την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026

Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι από την 10η Ιουνίου 2026 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2027.

Τα προγράμματα για τους αγρότες

Από την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα μπορούν να παραλάβουν τα δελτία τους από οποιοδήποτε ΚΕΠ και αφορούν:

Κοινωνικός τουρισμός,

Ιαματικός τουρισμός,

Εκδρομικό πρόγραμμα,

δωρεάν παροχής βιβλίων,

δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου,

Ειδικότερα:

Για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού οι κληρωθέντες δικαιούχοι πρέπει:

να επικοινωνούν εγκαίρως και να κάνουν κράτηση δωματίου στο συμβεβλημένο κατάλυμα της επιλογής τους, από το οποίο θα πρέπει να τους αποστέλλεται απαραιτήτως επιβεβαίωση κράτησης (voucher),

να καταχωρούν οι ίδιοι ή μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ τα στοιχεία της κράτησης δωματίου (κατάλυμα και ημερομηνίες διαμονής), σύμφωνα με την ανωτέρω επιβεβαίωση κράτησης (voucher), στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Καταχώρηση κράτησης δωματίου», η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ,

αφού έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 30 λεπτών από την καταχώρηση της κράτησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή, μπορούν να προσέρχονται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία τους.

Για το εκδρομικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, οι κληρωθέντες δικαιούχοι μπορούν να προσέρχονται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία τους.

Για την παραλαβή των δελτίων απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του άμεσα δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να έχει μαζί του:

α) Αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής του ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του,

β) το Δελτίο της Αστυνομικής Ταυτότητάς του.

Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων δεν παραλαμβάνονται δελτία και οι κληρωθέντες δικαιούχοι απευθύνονται σε οποιοδήποτε συμβεβλημένο βιβλιοπωλείο ή εκδοτικό οίκο, προσκομίζοντας το δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του άμεσα δικαιούχου, προκειμένου να προμηθεύονται βιβλία της επιλογής τους.

Παιδικές κατασκηνώσεις

Το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 και θα διαρκέσει μέχρι και την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 (καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από την κατασκήνωση) για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και μέχρι την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 (καταληκτική ημερομηνία αναχώρησης από την κατασκήνωση) για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.

Για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα οι δικαιούχοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.opeka.gov.gr) προκειμένου να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης (εδώ). Τα δελτία των κληρωθέντων τέκνων εκτυπώνονται από την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, στην οποία είχε υποβληθεί και η σχετική αίτηση (εδώ), καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του γονέα του παιδιού.

Κάτω από τα στοιχεία του δικαιούχου γονέα εμφανίζεται το δελτίο παιδικού κατασκηνωτικού προγράμματος, το οποίο ο γονέας πρέπει να εκτυπώσει και να προσκομίσει στην κατασκήνωση.

Επισημαίνεται ότι κάθε γονέας δικαιούχος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μπορεί να εκτυπώσει ένα και μόνο δελτίο για κάθε παιδί του.

Διευκρινίζεται ότι οι γονείς επιλέγουν οι ίδιοι σε ποια συμβεβλημένη κατασκήνωση επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά τους. Η επικοινωνία και οι συνεννοήσεις με την κατασκήνωση, η κράτηση θέσης σε συγκεκριμένη περίοδο και όλες οι σχετικές διατυπώσεις και διαδικασίες γίνονται από τους γονείς, χωρίς μεσολάβηση ή ευθύνη του Οργανισμού.

Δεν υπάρχει καμία οικονομική συμμετοχή των δικαιούχων για το Παιδικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα.

Η παραλαβή των δελτίων

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι των προγραμμάτων κοινωνικού – ιαματικού τουρισμού, του εκδρομικού προγράμματος και του προγράμματος δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου οφείλουν να παραλάβουν τα δελτία τους έως και την 31/08/2026 από οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας.

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν παροχής βιβλίων οφείλουν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε συμβεβλημένο βιβλιοπωλείο ή εκδοτικό οίκο έως και την 30/09/2026, προκειμένου να προμηθευτούν βιβλία της επιλογής τους.

Μετά τις ημερομηνίες αυτές ακολουθεί αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων όλων των προγραμμάτων σε αιτούντες που δεν κληρώθηκαν.

Στην αναδιανομή δεν συμμετέχουν οι κληρωθέντες δικαιούχοι που δεν παρέλαβαν δελτία ή βιβλία εντός των ανωτέρω προθεσμιών.

Κοινωνικός – Ιαματικός τουρισμός

Υπενθυμίζεται ότι φέτος, ειδικά για τα προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις σε συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα και έως έντεκα (11) απλές λούσεις δωρεάν, σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, συμβεβλημένες με το πρόγραμμα του Οργανισμού μας.

Στα νησιά των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διανυκτερεύσεις τους με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.

Σημειώνεται ότι αναμένεται ενημέρωση για τα προγράμματα χρηματικών βοηθημάτων-βραβείων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες και των χρηματικών βραβείων υποτροφιών.