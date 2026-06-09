Citi για ΔΕΗ: Στρατηγικά ορθή η εξαγορά αιολικών πάρκων από τη Motor Oil

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Στην πρόσφατη συμφωνία της ΔΕΗ για την εξαγορά αιολικών πάρκων ισχύος 107 MW που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία από τη Motor Oil, αναφέρεται η Citi, καθώς και του υπόλοιπου 51% συμμετοχής σε χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 1,2 GW (μέσω εταιρειών ειδικού σκοπού – SPVs), στο οποίο κατείχε ήδη το 49%. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 237 εκατ. ευρώ.

Η Citi επισημαίνει ότι, παρότι το ανακοινωθέν τίμημα αφορά τόσο λειτουργικά όσο και υπό ανάπτυξη έργα, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα ακριβούς αποτίμησης κάθε επιμέρους περιουσιακού στοιχείου, θεωρεί τη συναλλαγή στρατηγικά ορθή και υποστηρικτική για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της ΔΕΗ.

Η εκτίμηση της Citi

Σύμφωνα με τον οίκο, η εξαγορά των αιολικών πάρκων αντιστοιχεί περίπου στο 15% του στόχου της ΔΕΗ για προσθήκη 0,7 GW αιολικής ισχύος στην Ελλάδα έως το 2030.

Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων, αν και υπάρχει περιορισμένη ορατότητα ως προς το στάδιο ανάπτυξής του, καλύπτει σχεδόν το 75% του στόχου της εταιρείας για προσθήκη 1,6 GW ηλιακής ισχύος στην εγχώρια αγορά.

Η Citi εκτιμά ότι η συμφωνία αυξάνει την έκθεση της ΔΕΗ σε λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία που παράγουν άμεσα ταμειακές ροές, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον έλεγχό της πάνω στις μελλοντικές αναπτυξιακές προοπτικές του ομίλου.

Όπως σημειώνει, η σταδιακή διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ θεωρείται κρίσιμη για τη ΔΕΗ, καθώς η σχετικά περιορισμένη μέχρι σήμερα παρουσία της στον κλάδο είχε λειτουργήσει ανασταλτικά για την αποτίμησή της σε σύγκριση με ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές.

Ωστόσο, η συνεχής ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και η επιτυχής υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να ενισχύσουν την αξιοπιστία της εταιρείας ως προς την επίτευξη των στόχων της και να στηρίξουν περαιτέρω αναβάθμιση της αποτίμησής της, καθώς αυξάνεται η ορατότητα για τα μελλοντικά αποτελέσματα.