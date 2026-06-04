Μotor Oil: Διπλό deal στις ΑΠΕ – Πουλάει 1,2 GW σε φ/β και αιολικά στη ΔΕΗ

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Σε τριπλό deal ύψους 237 εκατ. ευρώ προχώρησαν ο Ομιλος ΔΕΗ και η MORE, θυγατρική του Ομίλου Motor Oil για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η ΔΕΗ θα αποκτήσει από την MORE έξι αιολικά πάρκα σε λειτουργία, συνολικής μέγιστης ισχύος 107,1 MW.

Τα αιολικά πάρκα αποτελούνται από συνολικά 26 ανεμογεννήτριες σε περιοχές με ισχυρό αιολικό δυναμικό στη Φθιώτιδα, στη Φωκίδα και τη Φλώρινα. Συγκεκριμένα:

· Αιολικό πάρκο Κέλλας στη Φλώρινα, συνολικής ισχύος 43,2 MW

· Αιολικό πάρκο Οπουντία στη Φθιώτιδα, συνολικής ισχύος 3,5 MW

· Αιολικό πάρκο Τσαμαδοράχη στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 22 MW

· Αιολικό πάρκο Κάτω Λακώματα στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 19,2 MW

· Αιολικό πάρκο Μικρόβουνο στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 9,6 MW

· Αιολικό πάρκο Ψαρομύτα στη Φωκίδα, συνολικής ισχύος 9,6 MW

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος ΔΕΗ συμφώνησε να αποκτήσει το υπόλοιπο 51% της συμμετοχής της MORE στο μετοχικό κεφάλαιο συνολικά 12 Εταιρειών Ειδικού Σκοπού (SPVs) οι οποίες αναπτύσσουν ισάριθμα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ελλάδα συνολικής ονομαστικής ισχύος 1.175 MW, στα οποία ο Όμιλος ΔΕΗ κατείχε ήδη το 49%. Πλέον, ο Όμιλος ΔΕΗ θα κατέχει το 100% των εν λόγω φωτοβολταϊκών έργων.

Η συμφωνία για την απόκτηση των νέων αιολικών πάρκων και των φωτοβολταϊκών σταθμών είναι ένα ακόμα βήμα στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ του Ομίλου ΔΕΗ, τόσο οργανικά όσο και μέσω συνεργασιών και εξαγορών, στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η κίνηση αυτή συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του Ομίλου ΔΕΗ για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας συνολικής ισχύος 19 GW έως το 2030, επισημαίνει η ΔΕΗ.

Motor Oil Renewable Energy

H θυγατρική της Motor Oil Renewable Energy, MORE, υπέγραψε συμφωνίες για την πραγματοποίηση τριών συναλλαγών οι οποίες σηματοδοτούν την βελτιστοποίηση της στρατηγικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της MORE αποτυπώνοντας ταυτόχρονα την σημαντική αξία συγκεκριμένων περιουσιακών της στοιχείων, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Οι δύο εκ των τριών συναλλαγών έχουν ως αντισυμβαλλόμενο μέρος τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Μ.Α.Ε. Συγκεκριμένα, η MORE συμφώνησε να πουλήσει στην PPC Renewables χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 107 MW.

Επιπλέον, η MORE συμφώνησε να αποκτήσει το υπόλοιπο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Unagi, εταιρεία συμμετοχών που δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Εταιρειών Ειδικού Σκοπού – SPVs, καθιστώντας την τελευταία 100% θυγατρική της MORE.

Ταυτόχρονα, η Unagi συμφώνησε να πουλήσει στην PPCR την κατά 51% συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο συνολικά δώδεκα (12) SPVs που διαθέτουν χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ονομαστικής ισχύος 1.175 MW.

Η Unagi διατηρεί την κατά 51% συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο των υπόλοιπων τριών SPVs που διαθέτουν χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων υπό ανάπτυξη συνολικής ονομαστικής ισχύος 288 MW.

Το τίμημα από τις παραπάνω συναλλαγές για τη MORE θα ανέλθει σε Ευρώ 237 εκατ. Το εν λόγω ποσό θα προσαρμοστεί σύμφωνα με τους συνήθεις όρους στις συναλλαγές αυτού του είδους.

Ανακατεύθυνση πόρων για υψηλότερες αποδόσεις

Σε ανακοίνωσή της η MORE επισημαίνει ότι ανακατευθύνει πόρους προς τομείς όπου διαπιστώνει υψηλότερες προοπτικές απόδοσης, εστιάζοντας στην περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της σε αιολική ενέργεια και συστήματα αποθήκευσης. Άλλωστε οι συγκεκριμένες τεχνολογίες ήδη αντιπροσωπεύουν περίπου 90% της εγκατεστημένης ισχύος της εταιρείας.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, η MORE έχει καταγράψει ισχυρή αναπτυξιακή πορεία, αυξάνοντας τη λειτουργούσα εγκατεστημένη ισχύ της σε επίπεδα που αγγίζουν πλέον το 1 GW.

Οι εν λόγω συναλλαγές ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους του 2030, με την εταιρεία να εκτιμά ότι θα επιτύχει EBITDA άνω των €250 εκατ. και συνολική εγκατεστημένη ισχύ 2 GW, αξιοποιώντας το ισχυρό pipeline ανάπτυξης.