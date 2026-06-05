ΔΕΗ: Επιταχύνει την πράσινη μετάβαση με επενδύσεις €24 δισ.

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Με μείωση των άμεσων εκπομπών CO₂ από ηλεκτροπαραγωγή κατά 58% το 2025, σε σχέση με το 2019 και συνολικές επενδύσεις ύψους άνω των €24 δισ. έως το 2030 σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αποθήκευσης ενέργειας και νέων ενεργειακών υποδομών, η ΔΕΗ συνεχίζει να μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και να επιταχύνει τον μετασχηματισμό του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι αφιερωμένη στη δράση για το κλίμα, αναδεικνύοντας την ανάγκη επιτάχυνσης πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, η στρατηγική απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ αποδίδει ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα. Το 2025 οι άμεσες εκπομπές CO₂ από λιγνιτικές μονάδες παραγωγής μειώθηκαν κατά 77% σε σύγκριση με το 2019, ενώ η λιγνιτική παραγωγή περιορίστηκε σε 2,7 TWh, που αντιστοιχεί στο 13% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ. Παράλληλα, η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ ανήλθε σε 7,2 GW από 3,3 GW το 2019.

Επιπλέον, η επικύρωση των στόχων μείωσης εκπομπών του Ομίλου ΔΕΗ από το Science Based Targets initiative (SBTi) επιβεβαιώνει την ευθυγράμμισή τους με τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά πρότυπα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος στοχεύει σε μείωση των εκπομπών Scope 1 και Scope 2 ανά παραγόμενη MWh κατά 73,7% έως το 2030, σε σχέση με το 2021 που έχει οριστεί ως το έτος βάσης.

Σημαντικό πυλώνα της ενεργειακής μετάβασης του Ομίλου, αποτελεί η ανάπτυξη έργων ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το cluster φωτοβολταϊκών σταθμών σε Πτολεμαΐδα και Αμύνταιο, η μεγαλύτερη ομάδα φωτοβολταϊκών έργων στην Ευρώπη. Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2.130 MW αξιοποιούν εκτάσεις των πρώην λιγνιτωρυχείων και εκτιμάται ότι θα αποτρέπουν την εκπομπή άνω των 1,5 εκατ. τόνων CO₂ ετησίως.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΔΕΗ επενδύει σε όλες τις μορφές παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής, καθώς και σε σύγχρονες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες και αντλησιοταμίευση, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την ευελιξίa του ενεργειακού συστήματος. Επιπλέον, ολοκλήρωσε το πρώτο πρόγραμμα repowering αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, αντικαθιστώντας 105 παλιές ανεμογεννήτριες σε 10 νησιά με 24 νέες, υψηλότερης απόδοσης.

Η πρόοδος της ΔΕΗ σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης αναγνωρίζεται και από διεθνείς οργανισμούς. Το 2025, η ΔΕΗ διατήρησε τη βαθμολογία «Β» στον δείκτη CDP για την Κλιματική Αλλαγή, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς δείκτες αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Παράλληλα, η ΔΕΗ αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται, υλοποιώντας δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας, αποκατάστασης της φύσης και μείωσης της ρύπανσης, σε συνεργασία με εξειδικευμένους οργανισμούς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες τοπικής κλίμακας, όπως καθαρισμούς παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης μαθητών και δράσεων ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων, συμβάλλει ενεργά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Κοιτώντας μπροστά, το νέο στρατηγικό πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030 προβλέπει συνολικές επενδύσεις ύψους άνω των €24 δισ., ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά επενδυτικά προγράμματα στην Ευρώπη. Ο Όμιλος σκοπεύει να διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ του στα 24,3 GW έως το 2030, επενδύοντας σε ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας και ευέλικτη παραγωγή στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Μέσα από τις επενδύσεις της σε καθαρές μορφές ενέργειας και τις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, η ΔΕΗ συμβάλλει ενεργά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος.