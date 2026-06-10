Χρυσός: Υποχωρεί κάτω από τα 4.200 δολάρια

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Ο χρυσός συνέχισε την πτώση του μετά την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά την κατάρριψη ενός αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου, θέτοντας σε κίνδυνο τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου που έχει αναστατώσει τις παγκόσμιες αγορές και έχει αυξήσει τους κινδύνους για τον πληθωρισμό.

Η τιμή του χρυσού μειώθηκε έως και 2,3% στα περίπου 4.170 δολάρια η ουγγιά την Τετάρτη, έχοντας υποχωρήσει κατά 1,6% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Το ασήμι υποχώρησε κατά 2,1% στα 63,97 δολάρια. Η πλατίνα υποχώρησε κατά 3,3%. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot υποχώρησε κατά 0,1%.

Ο χρυσός στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικές θέσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ, αφού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη για την κατάρριψη ενός αμερικανικού ελικοπτέρου στα ανοικτά των ακτών του Ομάν. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης της Τεχεράνης εκτόξευσε πυραύλους σε τέσσερις αμερικανικούς στόχους.

Οι τελευταίες συγκρούσεις απειλούν την εύθραυστη εκεχειρία και κινδυνεύουν να παρατείνουν το σχεδόν ολοκληρωτικό κλείσιμο του Ορμούζ, ενός ζωτικού σημείου διέλευσης για τις μεταφορές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή προς τις παγκόσμιες αγορές.

Οι τιμές του πετρελαίου αρχικά ανέκαμψαν την Τετάρτη, πριν σταθεροποιηθούν μετά την ανακοίνωση του τέλους της σύντομης εκστρατείας αντιποίνων από τις ΗΠΑ.

Το υψηλότερο κόστος ενέργειας έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες για τον παγκόσμιο πληθωρισμό και με τη σειρά του έχει κάνει τις κεντρικές τράπεζες πιο πιθανό να διατηρήσουν αμετάβλητα ή να αυξήσουν τα επιτόκια.

Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ που αναμένεται την Τετάρτη για ενδείξεις σχετικά με τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Κάποιοι ήδη στοιχηματίζουν σε αυστηρότερη νομισματική πολιτική, με τις αποδόσεις των διετών ομολόγων να ανεβαίνουν στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από ένα χρόνο.

Ο χρυσός βρίσκεται περίπου το ένα πέμπτο κάτω από το σημείο που διαπραγματευόταν πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η πρόσφατη πτώση του μετάλλου μέσω του 200ήμερου κινητού μέσου όρου του, ένα ευρέως παρακολουθούμενο μέτρο μακροπρόθεσμης δυναμικής – έχει προκαλέσει πρόσθετες πωλήσεις, καθώς θεωρείται ένα σημαντικό επίπεδο που παρακολουθείται από θεσμικούς επενδυτές.

«Αναμένουμε ότι η δράση των τιμών θα γίνει πιο ευάλωτη στο εγγύς μέλλον», καθώς η προοπτική αύξησης των επιτοκίων αυξάνεται, δήλωσε σε σημείωμά της η Suki Cooper, παγκόσμια επικεφαλής έρευνας εμπορευμάτων στην Standard Chartered Plc. «Οι τίτλοι ειδήσεων για τη Μέση Ανατολή παραμένουν επίσης σημαντικοί. Μια αποκλιμάκωση πιθανότατα θα οδηγήσει στην ανάκαμψη του χρυσού καθώς οι ανάγκες ρευστότητας μειώνονται.»